Очень ложные воспоминания

Очень ложные воспоминанияГолубые тюльпаны.
Кто их принес домой, не знаю, но это как раз не странность. Кто угодно из домашних мог купить цветы под настроение, ученики букеты дарили...
Я тюльпаны больше всего люблю алые. Но эти были прямо какие-то волшебные, холодно голубые, лепестки - как газовое пламя, с бледными сердцевинками. У алых тюльпанов сердцевинка желтая, как цыпленок, а у тех была бледненькая, почти белая. Ну, может, с лимонным подтоном. Тычинки черные, бархатные... Я садилась за стол - созерцать. И прониклась так, что аж стихи накатала - это дает примерную датировку: сочинять их я начала в восемь, т.е. тюльпаны, скорее всего, случились в начальной школе. Стихи не сохранились. Помню только, что там было это сравнение - с лепестками газового пламени. С газом-то я была хорошо знакома, готовили на газовой плите, на кухонном подоконнике всегда лежали спички.
Cколько-то лет спустя, разбирая свои тетрадки, я поделилась с мамой этими стихами и спросила, помнит ли она те волшебные тюльпаны. Она не помнила. Да их вообще никто не помнил. Я никогда не считала это ложным воспоминанием - ну забыли взрослые и забыли, я-то помню! А тут мне попалась фотоподборка тюльпанов редких цветов. В общем, безупречно голубых тюльпанов в природе не бывает. Так называемые "синие тюльпаны" не такие уж и синие - они отливают фиолетовым, пурпурным. А те, мои, были какого-то удивительно чистого оттенка. Вот как в "Алых парусах" у Грина герой выбирает ткань для парусов и находит идеально чистый, без примесей, алый. Так и с тем голубым. Он был холодный, с переходом почти-почти в синеву, но не синий, не пурпурный. И очень естественный. Еще, конечно, бывают крашеные цветы. Но у них яркие тона, по ним как-то видно, что это не от природы. А те были... а те были... ну, в общем, вы поняли - невероятные.
И вот теперь, сопоставив факты, я думаю, что воспоминание-то, похоже, действительно ложное. Только очень позднее - обычно они попадают во временной промежуток между 3 и 6 годами. Традиционный вопрос: знакомо? Считаете вы такие истории детским сном наяву или памятью о несбывшейся вероятности? Тема уже пару раз тут всплывала, но она настолько бездонна, что всегда найдутся новые истории, уверена.
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