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Страшно интересно / Истории из жизни

Очень ложные воспоминания

Голубые тюльпаны.

Кто их принес домой, не знаю, но это как раз не странность. Кто угодно из домашних мог купить цветы под настроение, ученики букеты дарили...

Я тюльпаны больше всего люблю алые. Но эти были прямо какие-то волшебные, холодно голубые, лепестки - как газовое пламя, с бледными сердцевинками. У алых тюльпанов сердцевинка желтая, как цыпленок, а у тех была бледненькая, почти белая. Ну, может, с лимонным подтоном. Тычинки черные, бархатные... Я садилась за стол - созерцать. И прониклась так, что аж стихи накатала - это дает примерную датировку: сочинять их я начала в восемь, т.е. тюльпаны, скорее всего, случились в начальной школе. Стихи не сохранились. Помню только, что там было это сравнение - с лепестками газового пламени. С газом-то я была хорошо знакома, готовили на газовой плите, на кухонном подоконнике всегда лежали спички.

Cколько-то лет спустя, разбирая свои тетрадки, я поделилась с мамой этими стихами и спросила, помнит ли она те волшебные тюльпаны. Она не помнила. Да их вообще никто не помнил. Я никогда не считала это ложным воспоминанием - ну забыли взрослые и забыли, я-то помню! А тут мне попалась фотоподборка тюльпанов редких цветов. В общем, безупречно голубых тюльпанов в природе не бывает. Так называемые "синие тюльпаны" не такие уж и синие - они отливают фиолетовым, пурпурным. А те, мои, были какого-то удивительно чистого оттенка. Вот как в "Алых парусах" у Грина герой выбирает ткань для парусов и находит идеально чистый, без примесей, алый. Так и с тем голубым. Он был холодный, с переходом почти-почти в синеву, но не синий, не пурпурный. И очень естественный. Еще, конечно, бывают крашеные цветы. Но у них яркие тона, по ним как-то видно, что это не от природы. А те были... а те были... ну, в общем, вы поняли - невероятные.

И вот теперь, сопоставив факты, я думаю, что воспоминание-то, похоже, действительно ложное. Только очень позднее - обычно они попадают во временной промежуток между 3 и 6 годами. Традиционный вопрос: знакомо? Считаете вы такие истории детским сном наяву или памятью о несбывшейся вероятности? Тема уже пару раз тут всплывала, но она настолько бездонна, что всегда найдутся новые истории, уверена.

Сегодня, 14:30 by TenguПросмотров: 399Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Ложные воспоминания детство голубые тюльпаны тюльпаны авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:56
+3
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 121
Комментариев: 6 251
Что-то у меня мысль про крокусы
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: канцлер
Сегодня, 16:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 229
А Вы не думали, автор, что восприятие цвета может быть разным? В детстве одно, а во взрослом другое? Даже разные люди видят цвета по разному. Простой пример. Когда опрашивают свидетелей во время происшествия (преступления). Пародокс, но цвет, например, одежды практически все описывают кто во что горазд. Но если думать о приятном, может эти тюльпаны были чуточку волшебными?)))
Зарегистрирован: 28.07.2014
#3 написал: Tengu
Сегодня, 17:28
+1
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 1 097
Не, не крокусы. Обычные тюльпаны, три больших бутона на длинных стеблях.

Перепутать цвет чьей-то одежды легко, если специально не запоминать. Но тут - неееее. Я скорее предположу, что они были именно крашеные, но как-то очень удачно. А врезались в память только мне, потому что взрослым было не до того, дела, заботы.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 18:20
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 429
Наверно у всех были какие-то такие мелочи, которые больше никто не помнит, а может это детский мозг такую шутку играет...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3274|-1)
Публикаций: 2 356
Комментариев: 13 051
Всё в этом мире случается впервые, потом теряется и где то уже в другом месте снова появляется. Хорошие воспоминания на вес золота! Возможно и были такие цветы, раз в памяти остались.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#6 написал: Холодная роса
Сегодня, 20:20
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 34
Никогда не видела голубых тюльпанов, даже искусственно окрашенных. Необычная красота, запоминающаяся. Плюс за историю. Тоже люблю эти цветы
Зарегистрирован: 25.05.2020
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:48
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Комментариев: 6 251

Зацепило меня не по деццки
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#8 написал: Tengu
Сегодня, 21:54
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Публикаций: 61
Комментариев: 1 097
Цитата: Холодная роса
Никогда не видела голубых тюльпанов, даже искусственно окрашенных. Необычная красота, запоминающаяся. Плюс за историю. Тоже люблю эти цветы


Погуглите - выпадут и крашеные, и реальные «синие», которые в лиловый... да вон, выше комментом: первое фото - скорее всего, обработка цвета в фоторедакторе, либо как раз окрашенные цветы. Второе - тоже с коррекцией цвета, и там видно, в какой оттенок фиолетового на самом деле уходят лепестки.

Красота действительно была необычная.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
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