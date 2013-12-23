Неудачное свидание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:03 by

- Ой, Ром, смотри, смотри, там тюльпаны продают! Такие красивые! – Олеся изо всех сил хлопала неестественно длинными ресницами.Я понял, что мне придётся купить ей этих «красивых» тюльпанов. Мы познакомились недавно и гулять пошли в первый раз. Я старался произвести впечатление на девушку, надеясь на продолжение знакомства.Прикинув количество денег в кармане, хватит ли на мороженое, если купить цветы, я сказал Олесе, что сейчас вернусь, и направился к бабульке за тюльпанами.Я поскользнулся на талом жидком снегу и, не удержавшись на ногах, плюхнулся на дорожку.- Вот чёрт! – я вскочил, оглядел мокрые пятна на джинсах. - Чёрт! Чёрт! Чёрт!Оглянулся на Олесю в надежде, что она не видела моего позорного падения. Девушка смотрела на меня и старалась не смеяться. Закрывала ладошкой рот. Шансы мои упали до нуля. Я выругался про себя и подошёл к бабульке.- Не поминал бы ты чёрта, сынок. Так и беду накликать недолго.- Какую ещё беду? – не понял я.- Чёрт и прийти может, если его позвать.- Милая женщина! – начал я, скрывая раздражение. - Ваши сказочки про чертей меня не интересуют. Просто продайте мне букет.Бабулька усмехнулась, ничего не ответила. Я получил букет тюльпанов и направился к Олесе.- Чёрт-то уже за тобой ходит. Вспомнишь ещё мои сказочки, - прозвучало мне в спину. – Приходи, помогу.Вечер получился ужасный. Неудачи сыпались на меня одна за другой. Каждая по отдельности – похожа на случайность, но все вместе и в один вечер… Сначала нас с Олесей окатила грязной водой из лужи проезжающая машина. В кафе, пока мы ели мороженое, у Олеси спёрли сумочку, стащили незаметно. Я хотел позвонить в полицию, телефон выпал у меня из рук - экран вдребезги. Мы вызвали такси, но машина сломалась на полдороги, и нам пришлось идти пешком. Олеся оступилась на неровном тротуаре и сломала каблук, кое-как дохромала до дома. Злилась ужасно. После такого первого свидания на продолжение романа нечего было и надеяться. В довершение всех бед, как будто их было недостаточно, в подворотне ко мне пристали какие-то отморозки. Подбили глаз и забрали всё хоть немного ценное из карманов. Даже разбитый телефон.Когда я вошёл в квартиру и щёлкнул выключателем, разом перегорели все лампочки.- Вот чёрт! – по привычке ругнулся я и вспомнил бабулю с тюльпанами.Сижу теперь в темноте и вспоминаю, что именно она мне сказала. Вроде говорила, что чёрт за мной ходит. После такого вечера я уже был готов поверить в любые сказочки. Ещё бабулька сказала, что может помочь. Завтра же пойду к ней, если меня не прикончит очередная досадная случайность.Автор - Новая сказка.

Ключевые слова: Свидание тюльпаны чёрт бабулька ужасный вечер

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