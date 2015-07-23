Общение с Домовым: Заговоры и ритуалы
Желание чувствовать себя комфортно в собственном доме вполне естественно. Поэтому люди во все времена старались сделать так, чтобы их дом действительно был их крепостью.
И поскольку наши предки верили в то, что благополучие их дома и семьи во многом зависит от домового, то с течением времени сложились определенные обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы в мире и согласии существовать с домовым.
Некоторые из этих обрядов описаны ниже — наши предки утверждали, что они работают.
При переезде
Во все времена на Руси считалось, что мир и благополучие в доме зависят от его хранителя — домового. Именно домовой, согласно этим верованиям, следит за порядком, заботится о процветании семьи. Поэтому, дабы не утратить счастье и благосостояние в доме, люди всячески пытались задобрить домового и вызвать его расположение.
Переезжая на новое место жительства, домочадцы должны поклониться во все углы дома и пригласить домового последовать за ними такими словами (также этот заговор можно читать и когда уже входишь в новый дом):
Хозяин-господин!
Пойдем в новый дом,
На богатый двор,
На житье, на бытье, на богачество!
Ведь если не пригласить домового в новый дом, он по собственному желанию не сможет перебраться туда. Традиционно считается, что домовой всю свою жизнь обитает в одном доме и может покинуть его, только если хозяева позовут его с собой на новое место жительства.
Также домовой может уйти из дома, если его оттуда изгонят, для чего производится специальный обряд. Но так поступают лишь со зловредными домовыми, которые всячески досаждают и вредят своим хозяевам.
Также при переезде на новое место жительства, чтобы домовой ушел вместе с вами, можно проделать некоторые действия. Нужно взять старый веник, постучать им по порогу и обратиться к домовому:
Хозяюшка-домовой, на салазки садись,
На новое местечко прокатись,
А на новом месте уживись.
После этого не забудьте забрать с собой в новый дом этот веник.
Также можно звать домового из старого дома такими словами:
Батюшка, хозяин мой,
Добрый мой домовой.
Дам я тебе хоромы новые,
Палаты светлые.
Идем со мной,
Без тебя нам счастья не будет.
В дальнейшем, когда семья уже переехала в другой дом, за первым обедом в новом жилище нужно сделать следующее. Взять булку хлеба и первый ломоть, отрезанный от нее, закопать в землю перед домом или спрятать в правом углу чердака, при этом произнося:
Кормильчик, кормильчик,
Приходи в новый дом
Хлеба здесь кушать
И новых хозяев слушать.
Понятно, что в современных квартирах до чердака вы можете и не добраться. Тогда спрячьте ломоть хлеба в укромном уголке квартиры (желательно, справа), приговаривая те же слова.
Также в первый день своего пребывания в доме хозяева могут угостить домового и таким образом. Ложась спать, положите в укромном месте на кухне какое-нибудь угощение для него, например блюдечко с молоком, кусочек хлебушка или сахара, конфету. Затем прочитайте заговор:
Дедулочка-домовулочка,
Заходи в мой домишечко,
Хлебушко откушать,
Новую хозяйку слушать.
Кушай, угощайся,
На меня не обижайся,
Счастье сберегай, дом охраняй,
Чужих выгоняй.
Поставленное угощение перекрестите. Перед сном три раза прочитайте «Отче наш».
Во второй день пребывания в новом доме не прерывайте «общения» с домовым. Накормите и напоите его: на блюдечко положите мед, печенье и конфеты, в рюмочку налейте вино. В том же самом укромном месте оставьте угощение для домового, прочитав при этом заговор:
Хозяинушка-батюшко,
Припечный братушко,
Пожалуй в мой новый дом,
Тебе не тесно будет в нем,
Угощайся сладким,
Будь со мной покладким.
На меня не обижайся, дом охраняй,
Чужих выгоняй.
Как и в предыдущий день, угощение перекрестите. Перед сном три раза прочитайте «Отче наш».
Чтобы заручиться и дальнейшей поддержкой и защитой домового, на третий день после переезда тоже угостите домового: в рюмку налейте водки, на блюдечко положите кусочек хлеба, мяса или рыбы. Прочитайте над угощением следующий заговор:
Домовой-батюшка,
Седенький сватушка!
Хорошо покушай,
Меня послушай.
Помогай в доме, чтобы жили богато и сыто,
Чтобы ты каждый день жировал, да не постовал,
Чтобы сыто и пьяно тебе, да весело.
Счастье и удачу зазывай, денежки привечай,
Чужих не пуская, наше счастье сберегай.
Как и в предыдущий день, угощение перекрестите. Перед сном три раза прочитайте «Отче наш».
Чтобы и в дальнейшем ваши отношения с домовым не портились, положите в укромных уголках дома кусочки рафинированного сахара, чтобы домовой всегда мог полакомиться. Благодаря этому он не утратит своего расположения к вам.
Но и впоследствии тоже нельзя забывать о домовом, иначе он может на вас обидеться и начнет проказничать. Для того чтобы не утратить его расположения, иногда подкармливайте домового — благо, он дух непривередливый и будет рад простому угощению.
Положите ему кусочек хлеба, посыпанного солью, а рядом поставьте чашку молока. Если в вашем доме есть подвал, то поставьте угощение для домового туда, если же нет, то выберите для этого просто какое-нибудь укромное местечко. При этом говорите такие слова:
Хозяин-батюшка, сударь-домовой.
Меня полюби да пожалуй,
Мое добро береги,
Мою скотину береги.
Мое угощение прими.
А вообще домового рекомендуется угощать каждое первое число месяца. Тогда вы не потеряете его расположения, и в вашем доме всегда будет царить гармония.
В какое-нибудь укромное место кладите конфету, печенье или кусочек сахара, а первого числа следующего месяца убирайте их и отдавайте животным. Тогда домовой будет к вам благосклонен.
При отъезде хозяев из дома
Если всем членам семьи или хозяину дома предстоит на какое-то время покинуть свое жилище, они могут попросить домового присматривать за их хозяйством и заботиться о нем. Для этого, выходя из дома, следует обратиться к домовому со следующими словами:
Хозяин домовой, прими мою скотину,
Корми и пои, наблюдай
и с поля домой пригоняй.
Будьте мои слова крепки
и лепки, крепче камня.
Аминь. Аминь. Аминь.
Причем этот заговор могут произносить все люди, а не только владельцы скотины, поскольку со временем его слова приобрели не только прямое, но и переносное значение. То есть под ними подразумевается просьба заботиться обо всем, что находится в доме.
Если вы въезжаете в только что построенный дом, в котором по определению не может быть домового, можно попытаться привлечь нового домового таким способом. Испеките хлеб и обнесите им весь дом, а также обойдите вокруг жилища. Из свежих еловых веток сделайте гнездо, посреди него положите хлеб, приговаривая:
Пошли, Господи, в мой дом домового,
Да такого, чтоб коням гривы чесал,
Деток в люльке качал,
Будем вместе поживать,
Друг дружку не забывать!
Также домового можно привлечь следующими словами (до этого все делается точно так же, как в предыдущем описании):
Хозяин-домовой,
Зайди ко мне домой —
Новоселье справлять,
Вместе жить-поживать.
Эти заговоры должны привлечь доброго домового (как мы уже упоминали, бывают и зловредные домовые), который откликнется на них и придет в ваше жилище.
Заговор на чужого Домового
Принято считать, что домовой — это добрый дух, хранитель дома и семейного очага. Но бывают и злые домовые, как правило, не имеющие своего жилья. Обычно это духи, которые вредили хозяевам в своем доме, за что и были оттуда изгнаны.
Либо же это домовые, которые изначально не были злыми, но по какой-то причине их дом был разрушен (например, сгорел при пожаре), а покинувшие его хозяева забыли или не сочли нужным позвать домового на новое место жительства, в результате чего он оказался бездомным. Такие домовые тоже могли озлобиться и начать вредить людям.
Недобрые духи обычно бродят неприкаянными и ищут, в какое бы жилище вторгнуться. Чтобы уберечься от подобного домовых, один раз в году, под Рождество, читают следующий заговор:
Изба с углами,
в углах иконы, окладны бревна,
Двери с запором,
с Господним забором, с хозяином домовым.
Чур от злого, чужого домового. Аминъ.
Неприкаянные домовые могут также принимать облик различных животных, поэтому в старину не принято было пускать во двор чужих неизвестных животных, так как в их обличье в дом мог пробраться недобрый дух.
Чтобы подружиться с домовым
В старые времена люди, дабы задобрить домового и наладить с ним отношения, ночью шли в хлев, надев наизнанку сорочку и завязав глаза повязкой в три слоя. Став посреди хлева, они произносили следующие слова:
Соседушко-домоседушко!
Раб к тебе идет,
Низко голову несет.
Не томи его напрасно,
А заведи с ним приятство,
Покажись ему в своем облике,
Заведи с ним дружбу
Да служи ему легку службу.
Если в ответ человек слышал крик петуха, это означало отказ домового. Тогда, не искушая судьбу, следовало немедленно возвращаться домой. Если же в ответ слышался шорох, это означало расположение домового к говорящему.
При недовольстве Домового
Домовые очень не любят лентяев и грязнуль, также они не одобряют, когда в доме нет согласия, когда его обитатели ссорятся и кричат друг на друга.
В подобных случаях домовой может начать сердиться на хозяев, а проявляется это так: бесследно пропадают различные вещи, и хозяева не могут отыскать их, волосы у людей сильно путаются по ночам и наутро они с трудом могут их расчесать, гремит и бьется посуда, без причины падают предметы и скрипят дверцами шкафы.
Все это свидетельствует о том, что хозяева чем-то разгневали домового и им стоит задуматься о своем образе жизни. Ведь домовой — хранитель домашнего благополучия, и сердится он не потому, что капризничает, а из-за беспокойства за счастье своих хозяев.
Так что прислушайтесь к его «советам» и попытайтесь как-то наладить свой быт и отношения между домочадцами, а также задобрите домового, налейте ему молока в блюдечко или положите сметаны, поставьте блюдечко в укромный уголок и произнесите:
Ты у меня хозяин, а я работник твой,
Будь ко мне ласков, батюшка-домовой.
После этого домовой перестанет сильно шуметь и озорничать.
При потере вещей
Если вы потеряли какую-то вещь, можете попросить помощи у домового. Для этого возьмите ленточку какого-нибудь яркого цвета и привяжите ее вокруг ножки стула. Перекрестившись, произнесите:
Иисусе Христе,
прости грехи мои тяжкие.
Затем шепотом скажите над ленточкой:
Домовой, домовулушка, поиграй,
Поигравши мне отдай.
Скорее всего, в тот же день вещь найдется.
При остановке на ночлег в незнакомом месте
Если кому-либо доводилось остановиться на ночлег в пустой заброшенной избе (а во времена наших предков такие случае не были редкостью) или просто в чужом доме, человеку надлежало обратиться к домовому с такими словами:
Хозяин, хозяин, пусти переночевать!
Иначе домовой мог обидеться на незваного гостя и ночью сильно испугать постояльца или хотя бы запутать ему волосы.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:19
Вчера, 19:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 103Комментарии: 6
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