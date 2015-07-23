Общение с Домовым: Заговоры и ритуалы

Хозяин-господин!

Пойдем в новый дом,

На богатый двор,

На житье, на бытье, на богачество!

Хозяюшка-домовой, на салазки садись,

На новое местечко прокатись,

А на новом месте уживись.

Батюшка, хозяин мой,

Добрый мой домовой.

Дам я тебе хоромы новые,

Палаты светлые.

Идем со мной,

Без тебя нам счастья не будет.

Кормильчик, кормильчик,

Приходи в новый дом

Хлеба здесь кушать

И новых хозяев слушать.

Дедулочка-домовулочка,

Заходи в мой домишечко,

Хлебушко откушать,

Новую хозяйку слушать.

Кушай, угощайся,

На меня не обижайся,

Счастье сберегай, дом охраняй,

Чужих выгоняй.

Хозяинушка-батюшко,

Припечный братушко,

Пожалуй в мой новый дом,

Тебе не тесно будет в нем,

Угощайся сладким,

Будь со мной покладким.

На меня не обижайся, дом охраняй,

Чужих выгоняй.

Домовой-батюшка,

Седенький сватушка!

Хорошо покушай,

Меня послушай.

Помогай в доме, чтобы жили богато и сыто,

Чтобы ты каждый день жировал, да не постовал,

Чтобы сыто и пьяно тебе, да весело.

Счастье и удачу зазывай, денежки привечай,

Чужих не пуская, наше счастье сберегай.

Хозяин-батюшка, сударь-домовой.

Меня полюби да пожалуй,

Мое добро береги,

Мою скотину береги.

Мое угощение прими.

Хозяин домовой, прими мою скотину,

Корми и пои, наблюдай

и с поля домой пригоняй.

Будьте мои слова крепки

и лепки, крепче камня.

Аминь. Аминь. Аминь.

Пошли, Господи, в мой дом домового,

Да такого, чтоб коням гривы чесал,

Деток в люльке качал,

Будем вместе поживать,

Друг дружку не забывать!

Хозяин-домовой,

Зайди ко мне домой —

Новоселье справлять,

Вместе жить-поживать.

Изба с углами,

в углах иконы, окладны бревна,

Двери с запором,

с Господним забором, с хозяином домовым.

Чур от злого, чужого домового. Аминъ.

Соседушко-домоседушко!

Раб к тебе идет,

Низко голову несет.

Не томи его напрасно,

А заведи с ним приятство,

Покажись ему в своем облике,

Заведи с ним дружбу

Да служи ему легку службу.

Ты у меня хозяин, а я работник твой,

Будь ко мне ласков, батюшка-домовой.

Иисусе Христе,

прости грехи мои тяжкие.

Домовой, домовулушка, поиграй,

Поигравши мне отдай.

Хозяин, хозяин, пусти переночевать!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 103 Комментарии: 6 +3 Вчера, 19:19 by

Желание чувствовать себя комфортно в собственном доме вполне естественно. Поэтому люди во все времена старались сделать так, чтобы их дом действительно был их крепостью.И поскольку наши предки верили в то, что благополучие их дома и семьи во многом зависит от домового, то с течением времени сложились определенные обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы в мире и согласии существовать с домовым.Некоторые из этих обрядов описаны ниже — наши предки утверждали, что они работают.Во все времена на Руси считалось, что мир и благополучие в доме зависят от его хранителя — домового. Именно домовой, согласно этим верованиям, следит за порядком, заботится о процветании семьи. Поэтому, дабы не утратить счастье и благосостояние в доме, люди всячески пытались задобрить домового и вызвать его расположение.Переезжая на новое место жительства, домочадцы должны поклониться во все углы дома и пригласить домового последовать за ними такими словами (также этот заговор можно читать и когда уже входишь в новый дом):Ведь если не пригласить домового в новый дом, он по собственному желанию не сможет перебраться туда. Традиционно считается, что домовой всю свою жизнь обитает в одном доме и может покинуть его, только если хозяева позовут его с собой на новое место жительства.Также домовой может уйти из дома, если его оттуда изгонят, для чего производится специальный обряд. Но так поступают лишь со зловредными домовыми, которые всячески досаждают и вредят своим хозяевам.Также при переезде на новое место жительства, чтобы домовой ушел вместе с вами, можно проделать некоторые действия. Нужно взять старый веник, постучать им по порогу и обратиться к домовому:После этого не забудьте забрать с собой в новый дом этот веник.Также можно звать домового из старого дома такими словами:В дальнейшем, когда семья уже переехала в другой дом, за первым обедом в новом жилище нужно сделать следующее. Взять булку хлеба и первый ломоть, отрезанный от нее, закопать в землю перед домом или спрятать в правом углу чердака, при этом произнося:Понятно, что в современных квартирах до чердака вы можете и не добраться. Тогда спрячьте ломоть хлеба в укромном уголке квартиры (желательно, справа), приговаривая те же слова.Также в первый день своего пребывания в доме хозяева могут угостить домового и таким образом. Ложась спать, положите в укромном месте на кухне какое-нибудь угощение для него, например блюдечко с молоком, кусочек хлебушка или сахара, конфету. Затем прочитайте заговор:Поставленное угощение перекрестите. Перед сном три раза прочитайте «Отче наш».Во второй день пребывания в новом доме не прерывайте «общения» с домовым. Накормите и напоите его: на блюдечко положите мед, печенье и конфеты, в рюмочку налейте вино. В том же самом укромном месте оставьте угощение для домового, прочитав при этом заговор:Как и в предыдущий день, угощение перекрестите. Перед сном три раза прочитайте «Отче наш».Чтобы заручиться и дальнейшей поддержкой и защитой домового, на третий день после переезда тоже угостите домового: в рюмку налейте водки, на блюдечко положите кусочек хлеба, мяса или рыбы. Прочитайте над угощением следующий заговор:Как и в предыдущий день, угощение перекрестите. Перед сном три раза прочитайте «Отче наш».Чтобы и в дальнейшем ваши отношения с домовым не портились, положите в укромных уголках дома кусочки рафинированного сахара, чтобы домовой всегда мог полакомиться. Благодаря этому он не утратит своего расположения к вам.Но и впоследствии тоже нельзя забывать о домовом, иначе он может на вас обидеться и начнет проказничать. Для того чтобы не утратить его расположения, иногда подкармливайте домового — благо, он дух непривередливый и будет рад простому угощению.Положите ему кусочек хлеба, посыпанного солью, а рядом поставьте чашку молока. Если в вашем доме есть подвал, то поставьте угощение для домового туда, если же нет, то выберите для этого просто какое-нибудь укромное местечко. При этом говорите такие слова:А вообще домового рекомендуется угощать каждое первое число месяца. Тогда вы не потеряете его расположения, и в вашем доме всегда будет царить гармония.В какое-нибудь укромное место кладите конфету, печенье или кусочек сахара, а первого числа следующего месяца убирайте их и отдавайте животным. Тогда домовой будет к вам благосклонен.Если всем членам семьи или хозяину дома предстоит на какое-то время покинуть свое жилище, они могут попросить домового присматривать за их хозяйством и заботиться о нем. Для этого, выходя из дома, следует обратиться к домовому со следующими словами:Причем этот заговор могут произносить все люди, а не только владельцы скотины, поскольку со временем его слова приобрели не только прямое, но и переносное значение. То есть под ними подразумевается просьба заботиться обо всем, что находится в доме.Если вы въезжаете в только что построенный дом, в котором по определению не может быть домового, можно попытаться привлечь нового домового таким способом. Испеките хлеб и обнесите им весь дом, а также обойдите вокруг жилища. Из свежих еловых веток сделайте гнездо, посреди него положите хлеб, приговаривая:Также домового можно привлечь следующими словами (до этого все делается точно так же, как в предыдущем описании):Эти заговоры должны привлечь доброго домового (как мы уже упоминали, бывают и зловредные домовые), который откликнется на них и придет в ваше жилище.Принято считать, что домовой — это добрый дух, хранитель дома и семейного очага. Но бывают и злые домовые, как правило, не имеющие своего жилья. Обычно это духи, которые вредили хозяевам в своем доме, за что и были оттуда изгнаны.Либо же это домовые, которые изначально не были злыми, но по какой-то причине их дом был разрушен (например, сгорел при пожаре), а покинувшие его хозяева забыли или не сочли нужным позвать домового на новое место жительства, в результате чего он оказался бездомным. Такие домовые тоже могли озлобиться и начать вредить людям.Недобрые духи обычно бродят неприкаянными и ищут, в какое бы жилище вторгнуться. Чтобы уберечься от подобного домовых, один раз в году, под Рождество, читают следующий заговор:Неприкаянные домовые могут также принимать облик различных животных, поэтому в старину не принято было пускать во двор чужих неизвестных животных, так как в их обличье в дом мог пробраться недобрый дух.В старые времена люди, дабы задобрить домового и наладить с ним отношения, ночью шли в хлев, надев наизнанку сорочку и завязав глаза повязкой в три слоя. Став посреди хлева, они произносили следующие слова:Если в ответ человек слышал крик петуха, это означало отказ домового. Тогда, не искушая судьбу, следовало немедленно возвращаться домой. Если же в ответ слышался шорох, это означало расположение домового к говорящему.Домовые очень не любят лентяев и грязнуль, также они не одобряют, когда в доме нет согласия, когда его обитатели ссорятся и кричат друг на друга.В подобных случаях домовой может начать сердиться на хозяев, а проявляется это так: бесследно пропадают различные вещи, и хозяева не могут отыскать их, волосы у людей сильно путаются по ночам и наутро они с трудом могут их расчесать, гремит и бьется посуда, без причины падают предметы и скрипят дверцами шкафы.Все это свидетельствует о том, что хозяева чем-то разгневали домового и им стоит задуматься о своем образе жизни. Ведь домовой — хранитель домашнего благополучия, и сердится он не потому, что капризничает, а из-за беспокойства за счастье своих хозяев.Так что прислушайтесь к его «советам» и попытайтесь как-то наладить свой быт и отношения между домочадцами, а также задобрите домового, налейте ему молока в блюдечко или положите сметаны, поставьте блюдечко в укромный уголок и произнесите:После этого домовой перестанет сильно шуметь и озорничать.Если вы потеряли какую-то вещь, можете попросить помощи у домового. Для этого возьмите ленточку какого-нибудь яркого цвета и привяжите ее вокруг ножки стула. Перекрестившись, произнесите:Затем шепотом скажите над ленточкой:Скорее всего, в тот же день вещь найдется.Если кому-либо доводилось остановиться на ночлег в пустой заброшенной избе (а во времена наших предков такие случае не были редкостью) или просто в чужом доме, человеку надлежало обратиться к домовому с такими словами:Иначе домовой мог обидеться на незваного гостя и ночью сильно испугать постояльца или хотя бы запутать ему волосы.Автор - неизвестен.

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