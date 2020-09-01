Охранники Британского музея рассказали о творящейся там мистике и чертовщине

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:06 by

И днем и ночью в многочисленных залах Британского музея происходят необычные вещи, которые исследователи связывают с представленными в галереях древними артефактами из разных стран. И это не только проклятые мумии, но и англосаксонские сокровища.Исследователь Ноа Энджелл уже 4 года занимается изучением аномальных явлений, которые происходят в комнатах знаменитого Британского музея. Он беседовал в общей сложности с 50 охранниками и посетителями, которые видели тут странные и пугающие вещи.В том числе охранники рассказали, что по ночам они слышат скрип дверей, которые открываются сами по себе, внезапно без всякой причины срабатывает пожарная сигнализация, а возле некоторых экспонатов возникают непонятные участки очень холодного воздуха.Еще одной аномалией являются летающие белые шары (орбы), которые они не только видели своими собственными глазами, но которые многократно попадали и на камеры видеонаблюдения.А когда охранники по ночам обходят многочисленные залы музея, особенно те, в которых располагаются исторические артефакты 18 века, коллекции Древнего Египта и империи ацтеков, то слышат призрачные шаги, странную музыку и даже человеческий плач.Один из посетителей уверял, что когда он фотографировал механические часы в форме галеона 16 века, то рядом не было никого постороннего, а когда он рассмотрел полученное фото, то увидел, как в стекле витрины отразился силуэт странной "женщины-карлика". К сожалению, это фото в СМИ не опубликовано.Охранник, который осматривал галерею, посвященную артефактам Саттон-Ху, где хранятся сокровища англосаксонского корабля, закопанного в кургане в 5-6 веке нашей эры, тщательно запер двери этой галереи после проверки. Но не прошло и минуты, как эти двери распахнулись сами по себе, словно их и не запирали. Этот момент увидел на камере наблюдения другой охранник, который сидел в комнате с экранами.Странные аномалии в Британском музее замечали и в 19 веке. Так, в частности, в 1843 году сообщалось, что возле двух статуй крылатых быков из Хорсабада, стоящих на входе в Ассирийскую галерею, часто замечают "необычные участки холодного воздуха".Есть свои аномалии и в африканской галерее. Один из охранников сообщил, что дважды пожарная сигнализация срабатывала возле фигурки двухголовой собаки, рядом с которой не было найдено никаких видимых причин для этого. Эту фигурку сделали люди народности баконго в 19 веке, она представляет собой двух собак, утыканных десятками мечей.Сотрудник музея Фил Хири, который проработал в музее 29 лет, рассказал, что однажды он стоял в галерее Древнего Египта и вдруг ощутил, как в ней резко падает температура. Причина этого так и осталась неизвестной, а в галерее в это время как раз была выставка из 19 мумий."Это было так, словно я попал в морозильник. Мой живот свело, и я ощутил, что это место хочет, чтобы я ушел отсюда. Я на самом деле большой сторонник того, чтобы мумии оставались там, где их похоронили. Многие из этих мумий правильнее было бы вернуть в их гробницы", - рассказывает Хири.Еще один случай произошел в 3 часа ночи, когда внезапно раздался сигнал тревоги и шел он не из галереи, а из туалетной комнаты для инвалидов. Охрана не нашла там ничего подозрительного, но потом им позвонил оператор из комнаты с экранами видеонаблюдения и рассказал, что видел на экране как рядом с этим туалетом пролетели белые шары.Это случилось в конце 2014 года, и Энджелл связывает летающие шары с кованными воротами из концлагеря Бухенвальд, которые в тот момент находились на специальной выставке.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Британский музей мистика призрак охрана артефакты мумии

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