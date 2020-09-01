Египетский археолог едва не стал жертвой проклятия мумий

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:37 by

"Проклятием фараонов" или "проклятием мумий" первоначально называли серию странных смертей, которые постигли участников вскрытия могилы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году.За несколько лет по разным причинам погибли 22 человека, присутствовавших при открытии гробницы и выносе оттуда артефактов.Позже этот термин стали применять и к другим археологическим находкам, когда умирали те ученые и археологи, кто был причастен к их обнаружению и исследованию.Предполагается, что древние накладывали на гробницы смертельные проклятия, чтобы устрашить расхитителей. И что эти проклятия не просто слова, но реально действующая магия.Ученые обычно считают подобные "проклятия" просто выдумкой прессы и суеверием. По их мнению люди могли умереть от токсичной плесени в гробнице или различных инфекций, широко распространенных в теплом и влажном климате.Однако египетскому археологу Захи Хавассу от того, что он посчитает "проклятие фараонов" выдумкой, легче не станет. По его словам он верит в проклятие, так как едва не стал его жертвой.71-летний Захи Хавасс не просто археолог, а еще и бывший государственный министр по делам древностей Египта. И тем ни менее он верит, что на него оказало воздействие проклятие мумий, найденных в так называемой Долине золотых мумий в оазисе Бахария.В этом месте археологами было найдено огромное захоронения мумий, количеством более 10 тысяч. Захи Хавасс также принимал участие в исследованиях и лично нашел две детские мумии, которые позже были выставлены в музее.В 2017 году на Netflix вышел документальный фильм "10 секретов и тайн" (Top 10 Secrets and Mysteries), в котором в том числе рассказывалось о проклятии мумий и было показано интервью с Захи Хавассом.И в этом интервью Хавасс рассказал, что во сне к нему некоторое время являлись те две детские мумии.Сначала он просто увидел во сне их лица, а в последующем сне одна из мумий протянула руки к его горлу, словно пыталась его задушить.Сначала Хавасс не знал, что ему делать. Но потом ему в голову пришло озарение или что-то подсказало, что дети хотят воссоединиться со своими родителями.После того как две детские мумии положили рядом с мумией их вероятного отца (рядом с которым их первоначально обнаружили), кошмары с мумиями перестали мучить археолога.Автор неизвестен.

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