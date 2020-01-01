Мужчина рассказал о странных вещах, которые он видел, работая уборщиком

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:42 by

Специальные клининговые команды по уборке мест преступлений работают быстро и со знанием дела. Их не пугают разложившиеся тела и пятна крови с разлетевшимися мозгами. Но даже их можно испугать до ужаса.В начале марте 2020 года пользователь сайта Reddit из Детройта, США, с ником "Testiclese620" написал длинную историю о том, что он видел, когда работал уборщиком на местах, где произошли убийства.Его пост быстро набрал более 3 тысяч лайков, более трехсот комментариев, и стал самым популярным за месяц в разделе паранормальных явлений."Мое первое задание было приехать вместе с основной группой в один дом и убрать там после того, как там были обнаружены останки пожилого мужчины или женщины, умершего сидя в кресле.Когда мы приехали, коронер показал нам несколько вещей в доме, которые считались опасными материалами, и которые надо было удалить из-за риска распространения, а потом мы увидели самого покойника, который все еще был там.На нас были маски, но в доме не было кондиционера, и была середина июня, поэтому мы очень хорошо ощущали гнилостный запах разложения. С виду не было заметно, мужчина это или женщина, и я не стал пытаться рассмотреть тело лучше, мне было слишком тревожно.Нас было шестеро, и кроме меня еще трое других парней нормально перенесли эту вонь, но остальным двум стало плохо, и они были вынуждены убежать на улицу, где их стошнило. Они потом так и остались на улице. После этого коронер показал нам, что жидкость из тела просочилась на кресло, а по нему стекла на ковер, просочилась через доски пола и попала в подвал, где запачкала стоящие там коробки. Потом коронер уехал, тело тоже увезли, и наша команда приступила к уборке.Я принялся разбирать кресло, а через 5 минут после этого начались странные вещи.Я снял спинку кресла и начал укладывать ее в специальный хазмат-мешок (из защитного материала), и когда я находился примерно в трех метрах от кресла, его основание вдруг начало покачиваться.Кроме меня в этой комнате больше никого не было, так как остальные парни ушли работать с коробками в подвале. Я подошел к креслу, остановил его и начал разбирать ножки. А когда я складывал их в хазмат-мешок, я вдруг почувствовал себя очень нехорошо, а по моей коже пополз озноб от ощущения холода.Я не придал этому большого значения, решив, что у меня просто шоковое состояние от увиденного с непривычки. Однако это было очень странным, откуда тут мог взяться холод, ведь сейчас июнь, очень жарко, и в доме нет кондиционера.Потом я убрал ковер и стал оценивать пол, можно ли его почистить или придется полностью разбирать эту часть пола. Я позвонил своему боссу и спросил его об этом, а он сказал, что надо просто залить пол специальным моющим средством, чтобы оно впиталось в доски. Я пошел к нашему грузовику, вытащил моющее средство и вернулся в дом, чтобы столкнуться с остальными тремя ребятами, в панике выбегающими из подвала.Все трое выбежали на улицу, спотыкаясь друг о друга, и когда я подошел к ним и спросил, что случилось, они сказали, что там внутри кто-то есть, может быть бездомный или наркоман. У нас в Детройте много проблем с ними.Я подошел к приоткрытому окну подвала (когда мы начали работать, мы первым делом открыли все окна и двери) и прислушался, но за несколько минут ничего не услышал, а потом присмотрелся и тоже ничего странного не заметил. Потом я и один парень вошли в подвал с фонарем и металлическим прутом и тщательно там все осмотрели.Там было пусто, и на пыльном полу не было видно никаких других следов кроме тех, которые оставили наши парни в своей обуви с защитными чехлами. Но когда мы начали подниматься из подвала вверх по лестнице, мы услышали откуда-то из подвала ужасный сильный кашель. Мы побежали туда, и снова там было пусто, но в одном углу висело облачко пыли, словно там недавно кто-то двигался.Мы позвонили остальным ребятам и сказали, что тут никого нет, и что они могут продолжать работать с коробками. Однако когда они вернулись в подвал и продолжили работу, они снова ощутили что-то непонятное, словно кто-то трогает их рукой.Я тем временем вернулся к своей работе в той комнате с креслом и обнаружил, что пропала моя емкость с очищающей жидкостью.Я расстроился, так как другой у меня не было, и я не понимал, куда она делась, я хорошо помнил, что успел поставить емкость в комнате, когда ребята начали выбегать из подвала. Я начал выносить из комнаты мешки, думая, что, в конце концов, найду где-нибудь эту бутылку с жидкостью, когда вдруг наткнулся на нее, она лежала прямо за мешком, в который я упаковал спинку кресла.Это было невозможным, так как этот мешок я упаковал и поставил у стены первым, а перед ним потом поставил еще шесть мешков. И она не могла сама туда случайно упасть, это была большая тяжелая бутыль. У меня снова пошли мурашки по спине.Тут же я начал слышать что-то вроде неразборчивого шепота, но я продолжил свою работу, почистил пол и вывез все мешки. И в ту же ночь нам всем, кто работал в этом доме, приснился один и тот же сон. В нем был пожилой мужчина, который ругался на нас, что мы трогаем его вещи, и требовал, чтобы мы ушли из его дома.Я помню этот сон. Старик плакал и выговаривал мне, что я уничтожил его вещь (кресло?) и что он теперь ничем ее не заменит. Потом он пытался выгнать меня из дома, но я во сне вел себя так, словно не вижу его и не слышу, вообще не замечаю. Это именно старик бросил мою бутыль в кучу с мешками, где я ее нашел.Потом другие парни рассказывали о том, что видели во сне старика, который ругался на них, а еще тяжело кашлял. При этом лишь я и еще один парень были в подвале и слышали кашель, другие его в доме не слышали и мы им не рассказывали.Мы обсуждали этот случай и, в конце концов, пришли к выводу, что все это просто реакция нашего мозга на смерть тела и ее последствия. Я неплохо разбираюсь в психологии, поэтому я вывел из этого вполне рациональный вывод.Последующие несколько вызовов были не такими пугающими, в основном это была уборка следов крови, но не было трупов. Потом мы снова работали там, где были трупы, но там тоже не происходило ничего примечательного.Прошло около двух недель, меня назначили руководителем двух групп, и я уже было думал, что вполне привык к такой работе, и что тот первый пугающий опыт был просто психическим явлением. Но я ошибался...Меня вызвали на очередное место, где мужчина покончил с собой, коронер уже увез тело, но там было очень много беспорядка, парень застрелился из ствола большого калибра, и там, в подвале, повсюду валялись куски его черепа и мозгов. При этом нашли тело далеко не сразу, поэтому и запах там тоже был соответствующий.Первым делом надо было использовать наш специальный пылесос, чтобы собрать все биологические фрагменты. Но когда мы вошли, коронер и его помощник начали говорить нам не о работе, а о том, что они ощущают себя тут очень неуютно и странно. И у нас у всех тоже началось это ощущение, похожее на клаустрофобию.Что было еще хуже, это когда семья этого человека пришла в дом, и они плакали там наверху. К счастью, шум моего пылесоса заглушал эти звуки.Внезапно свет везде вырубился, и стало совсем темно, при этом мой пылесос, что странно, продолжал работать. Однако я не мог работать дальше, так как через шум пылесоса услышал громкие крики моего напарника. Я пошел в ту сторону, подумав о том, что, может быть, напарника коротнуло возле розетки, но я продолжал слышать его крики, а еще шум, словно там что-то падало на пол.Я вытащил свой фонарик и начал кричать напарнику, спрашивая, что случилось, однако в ответ получал лишь его панический крик. Не успев включить фонарик, я увидел, как в кромешной темноте в мою сторону двигается что-то еще более темное.Я стал отступать назад, все еще возясь с фонариком, и отошел к самой стене, когда, наконец, включил фонарик, и его луч выхватил из темноты наступающую на меня фигуру мужчины, одетого во фланелевую рубашку. На его лице была борода, а выражение лица было таким яростным, словно он хочет накинуться на меня.А потом он просто исчез.Мой напарник сидел на полу позади того места, где ранее стояло это существо, прижав руки к своей голове. Когда я подошел к нему, он поднял с пола свой фонарик, включил его, а потом побежал из подвала на улицу, где его вырвало.Я последовал за ним, спрашивая его, что произошло, и в порядке ли он. Почему-то мне казалось, что того человека с бородой я не видел в реальности, а лишь представил его себе. Напарник начал рассказывать мне, что он вытирал стену, когда вдруг почувствовал как что-то сильно тянет его в сторону, ухватив за пояс с инструментами. Он решил, что это я подошел к нему, но когда он обернулся, то свет вдруг везде погас, а потом на него навалилось что-то очень темное и тяжелое. Так, что он едва дышал и почти не мог двигаться.Ему удалось вытащить свой фонарик, но он не успел его включить, когда оно вышибло его из рук. Потом оно ухватило его за запястья, и тогда он стал орать. После этого на пол стали падать разные вещи, а черное существо отступило от него.Напарник стал прикрывать голову руками, чтобы защитить ее от падающих вещей, и у него появилось ощущение, что он совсем оглох. Когда черное существо отошло от него, ему стало плохо, а когда я включил свой фонарик, он ощутил сильную тошноту.Некоторое время мы находились вне дома, пока напарнику не стало лучше, и он перестал быть бледным как полотно. Я все это время так и не решился сказать ему, что я видел там фигуру человека с бородой.Когда мы вернулись в подвал, свет включился, как положено, половина вещей упала с полок. В комнате также стоял непонятный запах, похожий на запах горевших волос. Мы поработали там с полчаса, после чего напарнику снова стало плохо, и он ушел, оставив меня все заканчивать самому.Я закончил чистку пылесосом, после чего начал оттирать застывшие сгустки крови и мозгов. Они напоминали густой клей, и даже с помощью сильного моющего средства было тяжело с ними справиться.И все это время я периферическим зрением видел силуэт того мужчины с бородой, одетого во фланелевую рубашку, а также ощущал запах жженых волос. Я также несколько раз ощутил, как что-то тянет меня за пояс с инструментами, и не был уверен, все ли мои инструменты на поясе в сохранности.Когда я закончил, я поднялся наверх в ванную и в коридоре услышал приглушенный плач или стон. Я замер, все еще думая, что может быть кто-то из родни снова пришел в дом. Однако там было пусто, зато я увидел на стене коридора много фотографий. На них был изображен тот же человек с бородой, одетый в разные фланелевые рубашки. Он был изображен с убитым оленем, с рыбой на рыбалке или с членами своей семьи.Потом я начал закрывать дом, окна, двери и когда уходил, увидел темный силуэт в переднем окне.Последний случай, о котором я хочу рассказать, произошел в очень плохом районе Детройта. Там был мужчина, которого обвинили в нападении на ребенка. На него напали его соседи, которые сильно его избили, а когда он скрылся в своем доме, то соседи вызвали полицию. Пока она ехала, люди кидали камни в его машину и в окна его дома. За это время мужчина в доме скончался от ран.Позже полицейский рассказал мне, что на самом деле это было недоразумение, и что мужчина всего лишь помог девочке, которая упала с велосипеда и ранила ногу. Он завел ее к себе в дом, чтобы промыть рану, но потом другие дети рассказали своим родителями, что он похитил ее.Очистка дома казалась простой, мы должны были заколотить разбитые окна, а потом очистить кровь и телесные жидкости. Но едва мы вошли внутрь, как нас накрыло волной страха и грусти, чего я ранее никогда не чувствовал. У меня даже ноги подкосились.При этом мой напарник, который ничего не знал о том, что произошло на самом деле, и услышал лишь о "жестоком педофиле", ощутил то же самое.А потом все то время, что мы провели в этом доме, мы оба замечали какую-то фигуру, которая металась по углам и одновременно наблюдала за нами. Она выглядела как небольшой сгусток тумана.Мы также иногда слышали слабые крики о помощи, раздающиеся из разных комнат дома или просто длинный протяжный стон. Иногда к дому снова приходила гневная толпа местных жителей, и тогда паранормальная активность в доме усиливалась. Мы слышали звуки, словно кто-то бегает по лестнице в верхнюю комнату, я ощущал вибрации от пола, словно оно пробегает прямо рядом со мной. И каждый раз меня снова обдавало волной страха и грусти.Когда мы закончили работу и вышли из дома, мы увидели рядом нескольких человек, которые все еще были настроены враждебно и кричали плохие слова.Мы начали выносить из дома хазмат-мешки и другие материалы и складывать в наш фургон, когда входная дверь внезапно так резко захлопнулась сама по себе, что мы так и не смогли ее открыть. В итоге мы так и уехали, оставив в доме некоторые доски, которыми мы забивали окна.Как только мы отдалились от этого дома, нам обоим сразу стал намного лучше. Мы даже начали шутить и смеяться над всем пережитым, словно мы были глупые подростки. Много таких историй я описал в своем журнале, который начал вести на этой работе.Я также разговаривал с парнями из других групп и получил от них еще больше странных историй. Я знаю, что часть из этого могло быть плодом моего же собственного сознания, которое такие образом пыталось справиться с травмирующей информацией. Но некоторые случаи не имеют никакого объяснения".Автор - неизвестен.

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