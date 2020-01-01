Астрологические прогнозы Евангелины Адамс

«Не сообщай дату своего рождения...»

На волне популярности

Неоспоримое доказательство

Астрологическая евгеника

Чаша небес

Elfin Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:02 by

Среди известных практиков–астрологов XX века имя Евангелины Адамс стоит в первом ряду. Благодаря ее популярным учебникам тысячи людей в США приобщились к древним способам предсказания будущего по звездам. Говорят, что гороскопы Евангелины Адамс отличались поразительной точностью в любом случае – и тогда, когда речь шла об отдельных людях, и когда прогнозы касались судьбы государств и всего мира в целом.Среди клиентов мисс Адамс были такие знаменитости, как тенор Энрико Карузо, актриса Мэри Пикфорд, ученый и писатель Джозеф Кэмпбелл, драматург Юджин О’Нил, мультимиллионер Дж. Пирпонт Морган. Такая популярность, а также точность астрологических предсказаний дали историкам повод назвать Евангелину Адамс «подлинной Кассандрой» своего времени.Будущая предсказательница родилась 8 февраля 1868 года в Джерси–Сити (США). Поначалу ничто не предвещало ее «звездного» будущего. Первым рабочим местом юной девушки оказалась контора фирмы «Лорд & Уэбстер», которая занималась оптовыми продажами муки и зерна. Однако там своевольная работница долго не задержалась: однажды в конторе разразился настоящий скандал. Двадцатитрехлетняя мисс Адамс устроила грандиозную ссору с хозяином фирмы, бросив при этом:– Вы не собираетесь жениться на мне?! В таком случае я ухожу! – И она хлопнула дверью.Пытаясь найти занятие, которое пришлось бы по душе, Евангелина вскоре познакомилась с профессором медицины Бостонского университета, доктором Дж. Хербертом Смитом. Профессор тайно от официальных властей занимался астрологией – и в результате любознательная барышня очень скоро научилась составлять гороскопы, открыв для себя тайны влияния планет на человеческую судьбу. Это было опасно, ведь до 1914 года астрологические консультации в США были запрещены, согласно закону против шарлатанства, и астрологи были вынуждены работать в подполье.Впрочем, обучение длилось недолго. В 1897 году профессор оказался за решеткой – согласно тому же закону. После недолгих сомнений Евангелина пришла в тюрьму навестить своего учителя. Разговор, конечно, зашел и об астрологии. Профессор доверительно сообщил молодой ученице, что ему стали приходить письма от одного астролога–любителя, но пожаловался, что астрологические прогнозы незнакомца – один страшней другого.– Не сообщай никому дату своего рождения, – предупредил на прощание Смит.Вскоре, 27 октября 1897 года, профессор повесился в собственной камере. На полу нашли очередную записку от неизвестного корреспондента: «Я рассчитал дату вашей смерти...».С той поры верная ученица никому не сообщала дату своего рождения. Она даже рискнула подделать собственные документы, чтобы обезопасить себя в будущем от недобрых пророчеств.Разумеется, родители Евангелины были категорически против того, чтобы она увлекалась астрологией, а тем более занималась астрологической практикой: по их мнению, это совсем неподходящее занятие для молодой женщины. Помимо этого у таких предсказателей в США было два серьезных противника. Во-первых, это церковь, которая гадания и ворожбу квалифицировала чуть ли не как сделку с дьяволом. Во-вторых, правовая система – как уже говорилось, законы того времени приравнивали занятия астрологией к мошенничеству.Однако Евангелина была уверена, что имеет право на самостоятельный выбор жизненного пути. Поэтому, недолго думая, открыла салон астрологии в бостонском отеле «Коплей». А чтобы избежать подозрений, она назвала его Центром психологической разгрузки. Сама она жила в крошечной дешевой комнате и ежедневно ездила в свой салон почти через весь город. По дороге однажды познакомилась с коммивояжером, мистером Уиллом Брауном, и вскоре вышла за него замуж, но не сменила фамилию. Клиенты знали ее и в будущем будут знать только как мисс Адамс.Однажды ей повезло. С ней решил посоветоваться миллионер Джон Морган. Он собирался купить сталелитейную компанию и хотел знать, в какое время лучше всего это сделать. Евангелина произвела расчеты, и 3 апреля 1898 года Морган совершил покупку. Сделка оказалась очень удачной, Евангелина получила крупный гонорар и переехала вместе с мужем в центр города.В конце XIX – начале XX века произошел небывалый всплеск интереса ко всему таинственному, необъяснимому и чудесному. На волне такого внимания издавались многочисленные книги, возникали общества, основной задачей которых было изучение сверхъестественных явлений. И в консервативной Европе, и в сравнительно раскрепощенной Америке люди искали возможность заглянуть за завесу тайны. Одним из самых интересных направлений было предсказание будущего. Евангелина Адамс была не первым и не единственным астрологом в Соединенных Штатах. Но она была уверена, что ситуация изменилась и она непременно будет востребована. За точную информацию о своем здоровье, финансах или семейном положении американцы уже были готовы платить немалые деньги.Впрочем, умение рассчитать положение планет – только одна из составляющих астрологии. Другая, не менее важная способность – умение интерпретировать сложившуюся картину. Для этого нужен особый дар, которым Евангелина обладала в полной мере, ведь не случайно ее современники упоминали о том, что госпожа Адамс умела читать информацию не только по звездам, но и по ладони клиента.Давно известно, что путь к успеху все проходят по–разному. Для одних он состоит из постепенного восхождения к вершинам мастерства, для других складывается из каких–то ярких жизненных моментов. Первым из таких знаковых эпизодов для Евангелины стал приезд в Нью–Йорк в марте 1899 года. Она рассчитывала расширить свою клиентуру и, по возможности, завести в главном городе Америки нужные знакомства.Остановилась мисс Адамс в отеле «Виндзор». Управляющий отеля Уоррен Леланд был очарован новой клиенткой, а когда узнал о ее увлечении астрологией, не удержался от просьбы составить для него гороскоп. Едва Евангелина взглянула на полученный результат, ее охватил страх. Расположение звезд говорило, что на следующий день произойдет несчастье.Изучив гороскоп внимательнее, она обнаружила, что в прошлом с Леландом уже дважды случались подобные неприятности, разве что менее опасные. Расспросив его подробнее, она узнала, что в указанное время было два небольших пожара. Тем не менее управляющий отнесся к прогнозу Адамс скептически: дескать, мало ли что показывают звезды! И все же Евангелина решила на всякий случай сменить отель. А наутро узнала из газет о страшной трагедии – пожаре, который уничтожил отель «Виндзор» и унес жизни полутора десятков постояльцев.Беда не обошла и самого Леланда, который жил в отеле вместе с семьей: при третьем пожаре он потерял жену и любимую дочь. Управляющий с горечью вспоминал о предсказании Евангелины – ведь его предупредили о грядущей беде, а он не поверил.Следствие установило, что пожар начался из–за непогашенной сигареты одного из постояльцев «Виндзора». Впрочем, репортеры ухватились не за эту вполне обыденную деталь, а за гораздо более интересную подробность: точное предсказание Евангелины. Так в один день Адамс, как говорится, проснулась знаменитой. И это случилось в то время, когда большинство ее коллег существовали на полулегальном положении.Правда, когда нью–йоркские газетчики попросили Евангелину составить гороскоп для всего города, им показалось, что она слегка переусердствовала. Многое в ее прогнозе представлялось неправдоподобным: и то, что в 1901 году городские власти будут пойманы на воровстве, и лихорадка на бирже, и массовые волнения рабочих в 1909–1910 годах. Однако время показало, что она и тут не слишком отклонилась от истины.Евангелина Адамс нередко посещала Британию. И мировую известность ей принесли предсказания королевским особам этой страны. Сначала она по просьбе одной из придворных дам составила гороскоп для короля Эдуарда VII и произнесла пророческую фразу: дескать, король может не пережить следующего мая. И действительно, в мае 1910 года монарха не стало.Год спустя, когда новый король Англии Георг V готовился к коронации, Адамс составила гороскоп и для него. Лондонские газеты поместили его на первых страницах, несмотря на то что пророчество выглядело, мягко сказать, мрачновато. В нем говорилось, что правление нового монарха «будет кровавым и омрачится войной и людскими страданиями». И действительно, в годы царствования Георга V началась Первая мировая война.Будущему Эдуарду VIII Евангелина предрекла, что, судя по положению планеты Уран, король испытывает интерес к женщинам, которые по тем или иным причинам не могут стать королевами. В 1930 году Эдуард познакомился с разведенной американкой Уоллис Симпсон и через шесть лет отрекся от престола, чтобы жениться на ней. После этого у Евангелины уже не было отбоя от клиентов!Будучи не такой скрытной, как ее коллеги, Адамс долгое время рисковала попасть в тюрьму, но тут произошел прецедент в суде, ставший ее звездным часом. Впервые Адамс была вызвана в суд в 1912 году по обвинению в мошенничестве – именно так называлась ее деятельность на языке закона Соединенных Штатов. Тогда судья оправдал ее. Но ей было недостаточно того, что отклонены лишь обвинения против нее лично, а астрологию приравнивают к шарлатанству. Второй раз Евангелину арестовали в 1914 году, когда детектив Адель Присс анонимно пришла к ней и стала умолять найти ее девяти летнего сына, который вроде бы потерялся на вокзале. Евангелина пообещала помочь. Но, прежде чем она закончила составление гороскопа, за ней пришла полиция. Клиентка оказалась агентом ФБР, а история о мальчике была выдумана ею от начала до конца.Тогда Адамс наняла адвоката и настояла на проведении дополнительного расследования. Она принесла в зал суда книги, необходимые для составления гороскопа, и заявила, что готова провести чистый эксперимент: рассчитать и проанализировать прямо в зале суда натальную карту (персональный гороскоп) для любого человека. И пусть уж высокий суд решит, мошенница ли она.Судья Фреши назвал ей дату (это были данные рождения его сына) и, прочитав составленный здесь же гороскоп, огласил свое заключение:– Подсудимая возвела астрологию на высоту точной науки. Она предоставила вполне убедительные доказательства своей образованности и высокой культуры, проявив себя сведущей в астрономии и других науках. Гороскоп, составленный ею, как она утверждает, может быть проверен в астрономических книгах... Когда подсудимая составила гороскоп истицы и рассчитала относительные положения планет на момент ее рождения, используя для этого известные и достоверные астрономические данные, она не преступила закон.Это была полная победа: суд оправдал не только Евангелину Адамс – из подполья вышла вся астрология! Отныне астрологи получили возможность работать по своему призванию так же свободно, как и профессионалы в других областях науки. Спрос на гороскопы резко возрос, поскольку не было такого американца, который не хотел бы знать собственную судьбу.Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше. Однако полоса удач длилась недолго. Вскоре разразилась Первая мировая война. А конец ее ознаменовался в 1918 году грандиозной эпидемией испанки (гриппа). Среди заболевших больше всего было детей и стариков. Только в США погибло около 600 тысяч человек. А общее количество жертв составило около 20 миллионов человек – почти вдвое больше, чем погибло в Первую мировую войну.Заболел и быстро умер единственный сын Евангелины Альберт. Она была в отчаянии: надо было раньше сделать гороскоп – тогда она смогла бы хоть что–то предпринять! Вскоре Евангелина и сама попала в больницу с глубочайшей депрессией. Муж подал на развод. Через месяц она вышла из лечебницы, твердо решив начать новую жизнь.После легализации астрологии Адамс пришла к выводу, что самым значительным ее вкладом в астрологию будет планирование рождения детей, которое позволяет достичь наиболее гармоничного течения беременности и семейной жизни после рождения ребенка. Она называла это «астрологической евгеникой». По ее словам, гораздо проще избежать ненужных осложнений, чем потом бороться с ними.Адамс советовала будущим родителям, когда лучше всего заводить детей, описывала домашние условия, в которых дети будут лучше всего развиваться. Кроме того, она решила посвятить себя подбору бездомных детей для тех супружеских пар, которые хотели усыновить ребенка. Сопоставив даты рождения малышей и будущих приемных родителей, Адамс помогала сделать правильный выбор, давала рекомендации, на что необходимо обратить внимание при определенной системе воспитания.Евангелина так увлеклась решением чужих проблем, что на личную жизнь у нее практически не оставалось времени. Она снова вышла замуж лишь в 1923 году, в возрасте пятидесяти пяти лет. Ее муж – Джордж Э. Джордан, английский предприниматель – ради жены бросил свой бизнес и переехал в США. Впрочем, молодожены не бедствовали: супруга была знаменита, она выступала с лекциями, составляла гороскопы, писала книги.Автобиография Адамс «Чаша небес» стала ее первой книгой; это единственная книга, в которой содержатся сведения о жизни автора. С 1926 года Евангелина больше занималась исследованиями, чем консультациями. Их результаты вошли в три книги. Одна из них – «Астрология. Ваше место под Солнцем» – выдержала 25 изданий! Активно работая над проверкой гороскопов–примеров для своих книг, Адамс с 1930 года выступала трижды в неделю на радио WABS. О популярности ее программ можно судить по количеству писем от радиослушателей – оно доходило до 4000 в неделю!Как и многие предсказатели, Евангелина знала и час своей кончины. В 1932 году она отказалась от турне по США с курсом лекций, сказав, что не успеет его закончить, поскольку вскоре умрет. Она и в самом деле скончалась 10 ноября 1932 года от сердечного приступа, хотя раньше врачи не замечали у нее каких–либо отклонений от нормальной сердечной деятельности.Состояние предсказательницы, оцененное в более чем 10 миллионов долларов, досталось по завещанию мужу, который был рядом с ней, когда она умирала.Кроме того, Евангелина оставила расчеты, которые могут показаться пророчеством Кассандры. Еще в 1927 году, указывая на признаки Второй мировой войны (в это время Уран входил в созвездие Близнецов), Евангелина Адамс сказала:Уран проходит все знаки зодиака за восемьдесят четыре года. Поскольку эта планета пробуждает бунтарские настроения, следует ждать столкновения идеалов и освободительных войн, которые будут вспыхивать каждые восемьдесят четыре года.В следующий раз Уран войдет в созвездие Близнецов в 2026 году. Вполне вероятно, что это означает начало новых катастроф и кровопролития. Но, может быть, к этому моменту люди найдут общий язык друг с другом и последнее пророчество Евангелины Адамс так и не сбудется? Хочется в это верить.Автор неизвестен.

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