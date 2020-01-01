Самые страшные и странные теории в аниме

Tommy1990 Просмотров: 66 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:30 by

Сегодня я поведаю вам теории о наших любимых аниме. Поехали!В частности, он живет в мире, который уж очень похож на постапокалиптический мир, хоть и напоминает мир начала XX века. Кругом механизмы, протезы железные...Некоторые фанаты предполагают, что Эльрик в этом постапокалипсисе сражается с майором не во имя добра, а ради захвата и контроля над миром. Судите сами - его постоянная раздраженность, злость и безумие - это отличительные черты характера злого гения. Даже путешествие в Шамбалу напоминает похождение нацистов в эту легендарную страну. И признание Эдварда о том, что хочет остаться в Германии - прямое объяснение посвящения себя в лидера нацистской идеологии. Постоянный гнев Эльрика очень похож на крикливую речь Адольфа Гитлера. Но если оно действительно так, то мы, видимо ошибались в Стальном Алхимике...[bБезликий и его грехи?][/b]В начале фильма "Унесенные призраками" мы видели семью Тихиро в машине, однако, когда они попали в ухабистую дорогу, чуть не погибли. Но есть теория, что родители Тихиро погибли, а сама Тихиро попала в кому, и все её приключения были лишь сном. Безликий же - это грешник, которой из-за своей алчности никак не может искупить свои грехи. В конце концов он остается у Дзибабы, тем самым решив окончательно избавиться от грехов навсегда.

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