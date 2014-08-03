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Страшные Арты

Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила

Эдвард Джекил (Edward Jekyll) — именно так представляется всем 29-летний москвич, специализирующийся на создании уникальных масок.

Развивая свое хобби с 2009 года, Эдвард предпочитает руководствоваться собственными идеями, нежели чужими наработками. Все маски выполнены в более зловещей вариации венецианского карнавального стиля под влиянием творчества Мерилина Мэнсона.

Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила
Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила

Автор - SLOTH.
Источник.
Вчера, 16:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Эдвард Джекил (Edward Jekyll) художник дизайнер маски хобби

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 16:46
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 722
Комментариев: 8 316
Здорово! Люблю маски)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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