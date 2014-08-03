Мрачные карнавальные маски Эдварда Джекила

Мрачные карнавальные маски Эдварда ДжекилаЭдвард Джекил (Edward Jekyll) — именно так представляется всем 29-летний москвич, специализирующийся на создании уникальных масок.
Развивая свое хобби с 2009 года, Эдвард предпочитает руководствоваться собственными идеями, нежели чужими наработками. Все маски выполнены в более зловещей вариации венецианского карнавального стиля под влиянием творчества Мерилина Мэнсона.
Автор - SLOTH.
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Вчера, 16:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 1
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