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Страшно интересно

Феномен шаровой молнии продолжает будоражить умы

Вот уже почти два столетия физики пытаются отгадать загадку природы – что представляет собой шаровая молния? Считается, что этот цветной электрический шар обычно появляется в грозовую или штормовую погоду. Но есть многочисленные свидетельства появления шаровой молнии в ясные солнечные дни. Она может проходить сквозь стены и стекло, протискиваться в дверной замок, выскакивать из-под земли и даже появляться в самолётах. О её поведении известно, казалось бы, всё и одновременно почти ничего.

Мало кто знает, что в нашей стране одно время работал Центр по изучению шаровой молнии. Учёные решали, как приручить огненный шар и «выдоить» из него энергию. Толчок изучению феномена шаровой молнии дал нобелевский лауреат академик Пётр Капица. Но в 90-е годы финансирование центра было свёрнуто.

Ещё один нобелевский лауреат – академик Виталий Гинзбург разгадку природы шаровой молнии поставил в один ряд с такими проблемами, как познание строения элементарных частиц и открытие высокотемпературной сверхпроводимости.

Доктор технических наук, профессор кафедры общей и экспериментальной физики Рязанского радиотехнического университета Александр Власов, уже несколько лет работает над загадкой происхождения шаровой молнии.

– Внутренняя температура шаровой молнии может достигать нескольких тысяч градусов. Изучение шаровой молнии – это шаг к новым источникам энергии, поскольку даже при небольших объёмах она выделяет колоссальное количество энергии.

– Шаровая молния – это одна из самых ярких загадок современной науки, – солидарен с ним доктор физико-математических наук профессор МГУ Леонид Сперанский.

Известны случаи, когда шаровая молния проходила сквозь стекло, оставляя крошечное отверстие правильной формы. Каким же образом это удаётся шаровой молнии? Всё это говорит о том, что она обладает температурой, сопоставимой с той, что есть на поверхности Солнца.

Согласно наиболее любопытной гипотезе, шаровая молния является самостоятельной формой жизни. В своё время академик Сибирского отделения РАМН Влаиль Казначеев заявлял: «Это некая энергетическая субстанция плазменного типа. Она обладает зачатками интеллекта». Это, конечно, смелое предположение. Зато определённо точно известно другое: шаровая молния несёт в себе колоссальный запас энергии. Но человечество пока не приручило эту летающую «атомную станцию».

Горячий бифштекс в холодильнике

Потенциал шаровой молнии огромен. Вот случай из жизни. Супружеская пара екатеринбуржцев Михайловых, вернулась домой и обнаружила в холодильнике жареное мясо и яйца, сваренные сильно вкрутую, хотя ещё утром продукты были сырыми. Обследования показали, что в доме похулиганила шаровая молния размером с апельсин. Именно она и превратила холодильник в гриль, который сделал бифштексы и сварил яйца.

Другой случай: в Казани шаровая молния залетела в окно троллейбуса и нахально зависла около кондуктора Ляли Хайбуллиной. Но смелая женщина не растерялась: устройством, считывающим электронные проездные, Хайбуллина отбросила адский шар в хвост салона, где не было пассажиров. Раздался взрыв. Никто из людей не пострадал. Но троллейбус больше с места не сдвинулся – замкнуло моторно-вентиляционный коллектор.

А в Нижегородской области, у города Балахны, шаровая молния размером с футбольный мяч долго кружила у трактора весом в 7 тонн. А потом, как пушинку, подняла его в воздух! Трактор переместился на 12 метров.

Немало случаев многократного появления шаровой молнии было зафиксировано в одном и том же месте под Псковом. В тех местах существует загадочная Чёртова поляна. Именно на этой поляне из-под земли частенько выпархивает шаровая молния. Это натолкнуло учёных на мысль попытаться зафиксировать появление адского шара с помощью приборов. Но эксперименты по ловле таинственной субстанции не удались – шаровая молния легко расправилась со всеми датчиками, испепелив их.

Дыра в фюзеляже

Учёные утверждают, что шаровая молния обычно появляется в единственном экземпляре. И нередко самым неожиданным образом: может спуститься с туч, нарисоваться в воздухе или выплыть из-за столба. Известны случаи появления огненного шара из розеток, телевизора и даже в кабинах пилотов.

– Да, подтверждаю, неоднократно видел шаровую молнию, летящую наперегонки с реактивным самолётом, – вспоминает известный военный лётчик-испытатель Валерий Боднарук. – А потом эта «красавица» проникала в герметичный салон.

Шаровые молнии действительно очень любят появляться на борту самолётов. Британскому профессору Ричарду Дженнисону суждено было стать одним из первых очевидцев. Профессор летел из Нью-Йорка в Вашингтон. Была гроза. Сначала в самолёт попала обычная молния. А затем из кабины пилотов выплыла шаровая молния размером с теннисный мячик. Она исчезла так же, как и возникла – внезапно. Пассажиры потом делились с журналистами, что чувствовали себя как под гипнозом: не могли пошевелить ни ногой ни рукой.

Был случай в 80-х годах, когда шаровая молния залетела «на огонёк» и в самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Этот разумный светящийся шар сначала прожёг дыру в кабине пилотов. Проплыл мимо ошарашенных лётчиков. И пошёл гулять по салону. Пассажиры оцепенели. В хвосте самолёта молния вдруг распалась на два полумесяца. Потом снова стала единым целым. И исчезла, проделав в фюзеляже ещё одну дыру. Борт совершил экстренную посадку.

Многочисленные очевидцы утверждают, что шаровые молнии бывают красными, белыми, оранжевыми, зелёными, серыми и даже чёрными. Значит ли это, что цветовое различие соответствует различным свойствам? Ещё некоторые шаровые молнии способны проходить сквозь различные твёрдые тела. Может быть, пора снова открыть Центр шаровой молнии в РФ? Столько электроэнергии пропадает даром!


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:01 by зелёное яблочкоПросмотров: 31Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Шаровая молния загадка природы учёные исследования

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Комментарии

#1 написал: Фея леса
Сегодня, 10:03
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Спасибо, очень интересно. Плюс.
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