Жан Гренье и другие оборотни Средневековья

В 1610 году Пьер де Ланкре — известный судья из французского города Бордо — побывал в мужском монастыре кордельеров, чтобы своими глазами увидеть оборотня, которого семь лет держали под стражей в монашеской келье. Этот оборотень по имени Жан Гренье неоднократно совершал в волчьем обличье бесчеловечные нападения на свои жертвы.



Де Ланкре в своей книге «Изменчивость» (1612 г.) пишет, что у Гренье были горящие, глубоко посаженные глаза, длинные черные ногти и острые торчащие зубы. По мнению судьи, человек-волк проворнее ходил на четырех конечностях, чем только на ногах. Гренье и не собирался скрывать, что он оборотень.

— Я постоянно жажду человеческой плоти, — сказал он изумленному судье. — Мне особенно нравятся тела маленьких девочек, и я надеюсь, что очень скоро опять смогу наслаждаться их прекрасным мясом.



Нет народа, у которого не было бы своего человека-волка, человека-лисы, человека-леопарда, человека-тигра или человека-змея. Еще на заре истории человечества воины и охотники наряжались в шкуры диких животных, чтобы подготовиться к сражению — так они надеялись получить хоть немного силы того или иного зверя. В окрестностях средневековых городов по ночам бродили огромные группы нищих и воров, которые, натянув на себя волчьи шкуры, выли, словно хищные звери.



Хрупкая оболочка цивилизации легко разбивается вдребезги. В психологии существует понятие «психоз оборотня» («люпиномания», «ликантропия»), когда сломленный, страдающий человек может поверить, что в полнолуние он превращается в волка. В этом случае человек действительно способен ощущать, как на нем вырастает шерсть, видеть, как его ногти превращаются в когти, как удлиняются его челюсти и блестят волчьи клыки.

Такой «оборотень», охваченный жаждой убийства, бродит по улицам городов и сел или по большим паркам отдыха, кидается на людей и может их поцарапать, укусить, лишить невинности, а иногда даже убить. Зачастую «оборотень» воображает, что он бежит во главе волчьей стаи как вожак.



В 1584 году в одной деревне в горах Юра оборотень схватил маленькую девочку Когда ее 16-летний брат бросился на помощь, оборотень накинулся на него и убил. Селяне, услышав крики детей, пришли в ярость и дубинами забили оборотня до смерти. К их изумлению, уродливый насильник превратился в обнаженную молодую женщину, в которой они признали Пе-ренетт Гандильон.



В результате расследования была арестована вся семья Гандильон, члены которой, по всей видимости, вводили себя в состояние «психоза оборотня» с помощью какого-то странного самогипноза. Известный юрист Боге — городской судья из Сен-Клода, что в горах Юра, — лично проводил дознание и наблюдал за этой семьей в тюрьме.

В своей книге «Рассказы ведьм» (1610 г.) он писал, что Гандильоны вели себя совершенно ненормально: передвигались на четырех конечностях и выли, как дикие звери. Эти люди полностью потеряли человеческое подобие: их глаза наливались кровью и горели, тела покрывались шерстью, ногти превращались в огрубевшие когти.



Боге отнюдь не был легковерным человеком — его наблюдения подтверждаются другими официальными отчетами об оборотнях, которые существовали во Франции.

Известная история Жилля Гарнье — оборотня, которого казнили в Доле в 1573 году, — описана в материалах суда, где Гарнье откровенно признался во всех своих преступлениях.



Вскоре после Дня святого Михаила, Гарнье «в обличье волка поймал в винограднике десятилетнюю девочку... он растерзал ее своими руками-лапами и зубами, да еще и принес жене немного мяса без костей...» Спустя восемь дней после Дня всех Святых, Гарнье примерно там же напал на другую девочку. «Он убивал ее, разрывая тело руками и зубами, — раны были в пяти местах, — при этом он съел бы ее плоть, если бы ему не помешали трое прохожих». Через семь дней оборотень «схватил еще одного ребенка — мальчика десяти лет».



Члены суда с отвращением констатировали факты: «Более того, в прошлом году, в пятницу перед Днем святого Варфоломея, он поймал мальчика лет 12—13 под большой грушей... и, по его признанию, если бы не люди вокруг, он начал бы есть плоть мальчика, несмотря на то, что был канун праздника».

И хотя Гарнье чистосердечно во всем сознался, его преступления были настолько мерзкими, что суд без промедления постановил: оборотень должен быть «передан главному палачу Высшего уголовного суда и перевезен в телеге для осужденных к общеизвестному месту казни, где вышеназванный главный палач произведет быстрое его сожжение и превратит тело осужденного в пепел».



Еще один суд над оборотнем происходил 14 декабря 1598 года в Париже; в результате было принято решение, что необходимо сжечь все протоколы заседаний, поскольку факты данного уголовного дела просто ужасают.



В том же году охотники спугнули двух волков, которые пожирали тело 15-летнего мальчика. Охотники были хорошо вооружены и погнались за волками, но очень удивились, когда, в конце концов, выследили «перепуганную человеческую фигуру — высокое изможденное существо с человеческим лицом, длинными спутанными волосами и бородой; его полуголое тело было прикрыто грязными тряпками, руки перепачканы свежей кровью, а длинные ногти забиты остатками красного человеческого мяса».

Отвратительный тип, который назвал себя Жаком Руле, вместе со своим братом и кузиной бесцельно бродил от деревни к деревне. Он признался в суде, что у него был бальзам, с помощью которого они превращались в волков. Затем он рассказал, как они нападали на людей и убивали их, а также ели детей.



История богата рассказами о монстрах-мародерах, которые непостижимым образом появляются там, где живут люди. Твари с волчьей пастью похищают домашний скот, женщин, пожирают младенцев. В средние века существовало поверье, что оборотни живут во всех больших лесах Европы.



Клаус Мангус в своей книге «История готов, шведов и вандалов» сообщает, что жители Пруссии, Литвы и Ливонии1 очень часто лишались домашних животных из-за набегов целых стай оборотней. «Потери селян из-за нападений волков не были такими серьезными, как тот ущерб, который наносили оборотни», — утверждает он.

Огромные стаи оборотней блуждали по окраинам средневековых княжеств, нападая на людей и на домашний скот. «...Эти оборотни осаждали одинокие фермы, вламывались в дома и пожирали все живое, — говорится в записках одного монаха. — Они облюбовали себе логово в разрушенном замке недалеко от границы с Курляндией — сейчас это место все обходят десятой дорогой. Говорят, что именно там и обитают оборотни, и ни один человек не осмеливается идти дальше... Они свирепы даже со своими соплеменниками: самых слабых убивают их же сородичи».



Однажды в сентябре 1573 года, в городе Доле (провинция Франше-Конте) на заседании парламента фермеров попросили вооружиться и обыскать лес, чтобы поймать оборотней. Секретарь парламента отметил, что «оборотни крадут детей — и их уже не могут найти, — а также нападают на всадников, нанося им тяжелые увечья; крестьянам очень трудно отогнать их».



«Кто же это был — бестия Ле Жеведо?» — загадка, над которой на протяжении более двух столетий ломают головы любители проникать в неизведанное. Ле Жеведо (Жеводан) — это бесплодный 120-километровый участок холмов и долин в труднопроходимой горной гряде, которая простирается по самому краю плато Оверни, что на юге Франции. Несмотря на то, что Лион и Тулуза — многонаселенные города, эта отдаленная территория почти пустует.



Двести лет назад оборотни терроризировали все местное население: за три кровавых года они уничтожили сотни людей. «Оборотень! Оборотень!!!», — эти вопли заставляли цепенеть от ужаса целые деревни. Расположенные на отшибе фермы приходили в упадок, деревни пустели: оборотни бесстрашно рыскали в поисках жертв.

По описаниям, эти животные были «волосатыми тварями, которые передвигались на двух ногах, удерживая тело в вертикальном положении». Люди, которым удалось убежать от этих чудовищ, постоянно вспоминали «ужасное зловоние» вокруг оборотней.

Свидетели клялись, что морды этих тварей были «как у дьявола», а тела полностью покрывала черная щетина. Глубокие следы от когтей на телах жертв говорили о том, что монстры высасывали кровь из трупов.

В ночь на 15 января 1765 года в горах поднялась снежная буря. Когда сын одного фермера не вернулся домой и не пригнал овец, которых он пас в горах, его отец Пьер Шатоне взял факел и пошел искать мальчика. Изувеченное тело 15-летнего Жана Шатоне было найдено недалеко от блеющего стада-овец.

Убитый горем фермер нес тело сына домой — вниз по склону, в долину, где находилась его маленькая ферма. Положив труп мальчика на дощатый пол своего дома, отец накрыл его стеганым одеялом, а сам в отчаянии упал на стул.



«Именно в этот момент я увидел, как за окном мелькнула тень, — позже сообщил властям Пьер Шатоне. — Я повернулся и увидел тварь, которая заглядывала в окно. Ее глаза были такими же стеклянными, как у кабана или еще какого-нибудь дикого зверя. Это был дьявол с черной мордой, полностью заросшей волосами!»

Разъяренный фермер бросился к стене, снял мушкет и почти в упор выстрелил в бестию. Черный лохматый монстр, похоже, ожидал этого нападения и успел пригнуться.

«Я перезарядил мушкет и выскочил на улицу, — продолжал рассказ Шатоне, — но тварь пустилась наутек и вихрем помчалась по снегу в сторону моего сада. Мне показалось, что это был человек в звериной шкуре».



Перепуганный фермер услышал вой ветра, увидел гигантские следы, которые тут же заметала пурга, и вернулся домой ни с чем. «Пытаться догнать бестию было бы равносильно смерти», — сказал он позже.

Вскоре после этого один крестьянин во время охоты на зайцев не поверил своим глазам, когда увидел, что из лесной чащи появился какой-то монстр. «Я бросил ружье, потом поднял его и выстрелил в чудовище, — рассказывал Жан-Пьер Порше. — Мой жакан не попал в него: слишком уж дрожали у меня руки. Тварь убежала в лес, и я не стал ее преследовать». Порше также поведал недоверчивым представителям местных властей, что монстр мог бежать как на четырех ногах, так и на двух, по-человечески, немного вприпрыжку.



Пять дней спустя группа ребятишек забавлялась на поляне в окрестностях деревни Шамалель. Играли в прятки, и Жан Панафью помчался в кусты. Улыбка застыла на лице мальчика, как только две гигантские руки схватили его за горло.

Сдавленные крики маленького Жана переполошили детей, и они побежали в деревню за помощью. Молодой крестьянин Андре Портефи схватил вилы и ринулся в бой с чудовищем. Вскоре к Андре присоединилось еще несколько деревенских мужиков, которые дубинами и камнями отогнали тварь к ближайшим холмам.



Портефи немедленно отправился в Версаль, зимнюю резиденцию короля Луи IX. В горы направили эскадрон французских драгун, но они не нашли страшного оборотня. «Все это бабушкины сказки и ничего больше!» — скептически хмыкнул драгунский капитан. Очевидно, он не потрудился подумать, кто мог зверски убить столько людей.

После того как кавалеристы вернулись обратно в Версаль, в горах поднялась волна загадочных смертей: 1765—1767 годы здесь называют «смертельным временем». По записям окружной канцелярии, дикие твари нападали на кого-нибудь каждый день и выбирали себе жертвы главным образом среди домохозяек и детей.

Маркиз Д'Апше собрал отряд из нескольких сотен вооруженных людей, и после многодневных преследований ему повезло: недалеко от деревни Ле Серж Д'Аувер, в небольшой роще, его люди нашли монстра. Как только сумерки сгустились до ночной темноты, чудовище бросилось на своих преследователей, но они застрелили его: по старинным преданиям, Жан Шатель зарядил свой двуствольный мушкет пулями, отлитыми из серебряной чашки, которую ему подарил священник.



«Я отошел немного в сторону от своих попутчиков — хотел почитать молитвослов, — рассказал потом Жан Шатель под присягой. — Случайно подняв глаза, я увидел, что оборотень вышел из-за деревьев и направился в сторону охотников, причем шел он выпрямившись во весь рост. Я выстрелил из правого ствола — пуля попала монстру в грудь, и он, завывая, яростно бросился на меня. Тогда я прицелился прямо в сердце... Оборотень упал замертво возле моих ног — с моей серебряной пулей в сердце!»

С той самой ночи не прекращались споры, какого рода была эта бестия. Отвечая на вопросы, Жан Шатель отметил: «У этого существа были необычные ступни, заостренные уши, тело полностью обросло черными жесткими волосами». Другие охотники из этого отряда утверждали, что монстр был настоящим оборотнем — получеловеком-полуволком.

По улицам деревень носили труп крупного волка, чтобы показать — чудовище все-таки убили.

Аббат Порше из графства Сен-Мартин де Боршюз, расположенного в этих горах, записывал свидетельства прихожан, которые однажды повстречались с монстром. Кроме того, он беседовал с людьми из драгунского отряда и собирал статистические данные муниципальных и приходских архивов.

«Я заблуждался насчет подлинности этого существа, — говорил он. — Ходят слухи, что по улицам носили останки волка потому, что облик настоящего оборотня безмерно ужасен».

Туристы могут посмотреть и записи аббата, и двуствольный мушкет, победивший бестию Ле Жеведо. Кладбище и муниципальные архивные материалы свидетельствуют о сотнях людей, убитых этим кровожадным монстром.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46

Гальдр Просмотров: 84 Комментарии: 3 +4 Вчера, 19:46 by

Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Оборотень лес охота серебро

Другие, подобные истории: