Разоблачение самых страшных примет, связанных с похоронами

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 68 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:40 by

1) Самая известная примета гласит о том, что покойника всегда выносят вперёд ногами. Это делается для того, чтобы покойный не видел, откуда его выносят, и не запомнил дороги обратно в дом, и не вернулся.С другой стороны, примета кажется очень странной. Ведь покойник наверняка прекрасно знал при жизни дорогу в свой дом с окраины, обычно ведь кладбище было на окраине села, куда несли гроб. А примета выглядит так, будто бы покойник впервые очутился в своём доме, и совершенно не ориентируется в пространстве. Если это так, и покойный дезориентирован полностью, то при этом вряд ли он способен запоминать дорогу вообще какую-либо. И к тому же, покойник не способен видеть, ведь глаза его закрыты, а если же покойник или душа его всё видит, предположим это, то он таким же образом может и видеть дорогу из дома, как его не выноси, что вперёд ногами, что головой. Разницы нет, если он всё видит.2) Нельзя спать рядом с гробом. Это самая пугающая и страшная примета, какая только существует, на мой взгляд. К тому же, в примете говорится, что если всё-таки это случилось, то человеку, который спал возле гроба, надо с утра дать поесть – лапшу!Думаю, что не найдётся такого смельчака, который захочет вздремнуть возле гроба. Если только кто-то из родных, во время ночного сидения возле гроба (как это делалось раньше), вдруг сидя, задремлет. Примета всего лишь, на мой взгляд, говорит о том, что нельзя проявлять к покойнику неуважение, нельзя пренебрежительно и равнодушно относиться к такому событию, как похороны. Аналогично, нельзя не только спать возле гроба, но нельзя возле гроба танцевать, смеяться, нельзя ссориться при покойнике и проч. Нельзя возле гроба делать что-то неуместное и безразличное так, будто бы ничего не произошло.Почему именно лапша обладает магическими свойствами в данной примете – это мне неведомо. Здесь должно быть толкование корнями уходит в глубину нашей истории, равно как и многие толкования всех примет и верований.3) Сильно впечатлительным читателям я советую не включать богатое воображение при знакомстве со следующей приметой: покойника нельзя омывать в тёмное время суток.Как известно, в давние времена не было спец. служб, а ещё – не было искусственного освещения, и в тёмное время суток зажигались свечи, которые не могли дать полноценное освещение. Поэтому все действия по приготовлению покойника к похоронам могли в тёмное время суток оказаться некачественно выполненными. Но, на мой взгляд, примета эта осталась в прошлом с тех пор, как всё бремя ответственности, по приготовлению к похоронам, взяли на себя работники похоронного бюро.4) Ещё одна из самых известных примет – нужно занавешивать зеркала в доме.Думаю, эту примету соблюдали многие. И многие будут ещё соблюдать. Но… я всегда задумываюсь о том, что в домах и квартирах в нынешнее время очень много отражающих поверхностей. Это не только зеркала и телевизоры. Это стеклянные дверцы шкафов. Это зеркальная дверца духовки. Это сотовые телефоны, корпуса ноутбуков и планшетов, бутылки, дверные ручки. Это, чёрт возьми, всё стеклянное и способное давать отражение. Это даже – наши глаза! И если душа действительно способна заблудиться в зеркале, то она может заблудиться где угодно.5) Эту примету я никогда не видел в жизни ни на одних похоронах. Тем не менее, она есть, и она – вопиющая, на мой взгляд! Я где-то читал её, в какой-то книжке, и не могу точно сформулировать, но примерно, обычай гласит следующее: при выносе тела в гробу, следует ударить о порог дома (то ли крышкой, то ли самим гробом) и при этом проговорить: “Покойник из дома прочь!”Здесь мне видится явное противоречие с тем, что нужно проявлять уважение к покойному на похоронах. Примета звучит кощунственным образом, словно к покойнику отношение не тёплое и родственное, а какое-то уже отношение – как к зомби или вампиру.6) Нельзя смотреть из окна на похороны. Нужно выходить на улицу и наблюдать с улицы за похоронной процессией.Случаи бывают разные. Представьте себе, например, группу студентов, пишущих экзамен в аудитории, когда внезапно они, в составе 20 человек, посмотрели в окно и увидели, что кого-то хоронят. Выйти всем на улицу во время экзамена им вряд ли позволят, а в окно они уже все посмотрели. Возможно, что их всех ждёт злой рок, но это вряд ли.Опять же – примета уходит корнями в далёкое прошлое, в деревню, где были деревянные домики и избушки, когда люди были верующие, когда не было огромных зданий, офисов с многочисленными окнами и т.д. И примета всего лишь говорит о том, что грешно как бы подсматривать за похоронами, за чужим горем, не проявляя своего участия, это выглядит не очень великодушно и нужно проявить уважение.7) Нельзя спать, если где-то рядом, за окном, идут похороны. Даже маленьких детей следует будить, когда мимо дома идёт похоронная процессия. Душа умершего может вселиться в спящее тело. Примета одна из самых загадочных и тоже очень пугающих. Она связана с тем, что сон и смерть раньше люди тесно связывали между собой. С точки зрения банальной эрудиции, в таком случае нельзя спать никому, ни в коем случае, в округе, с момента смерти и ещё дней сорок, поскольку душа находится где-то рядом. Примета не учитывает того, что души спящих и умерших не способны меняться телами, иначе бы покойники оживали, а спящие становились другими людьми, и не было бы счёта таким явлениям, ибо душ, населяющих землю - великое множество.8) Самая трогательная примета – на следующее утро после похорон следует отнести на могилу покойному завтрак, хлеб, сладости или что-то ещё.Примета, на мой взгляд, одна из самых нестрашных и очень трогательных, в ней заложена любовь и тёплое, доброе отношение к человеку, которого уже нет.А вот еду, принесённую на кладбище, скорее всего, склюют птички или съедят бездомные, как это часто бывает.9) И последняя примета – самая позитивная. Если покойник в гробу выглядит улыбающимся, то это значит, что он умер легко и на том свете чувствует себя хорошо и счастливо.Это единственная примета, которую я оставлю без разоблачения. Пусть всё будет именно так и никак иначе.Теперь мне становится более или менее очевидным, почему многие люди так панически боятся похорон и покойников. Этот страх, связанный с народными суевериями и приметами, уходит в далёкое-далёкое прошлое. Этот страх формировался народом из поколения в поколение не одну сотню лет.Но я знаю одного человека, который во время похорон абсолютно ничего и никогда не боится. Даже самого себя.

Ключевые слова: Похороны покойник приметы авторская история

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