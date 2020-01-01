Как выглядит и где используется цыганская игла?

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:53 by

Мужчины делали длинную толстую проволоку, которой женщины шили обувь, вещи из толстой ткани и т. д. После они продавали этот товар. Он считался по качеству очень хорошим. На этом и зарабатывали. Тогда проволоку стали совершенствовать, чтобы шить было удобнее. Многие мужчины работали в кузнице. Им ничего не стоило сковать иглу из твёрдого металла, сделать ушко. Поэтому без труда можно было засовывать толстую нитку, чтобы шить любую вещь. Отсюда и пошло название цыганской иголки. Не только шили иглой, а гадали, и раны зашивали. Поэтому для цыган она была незаменима.На сегодняшний день у многих женщин в шкатулке есть такая вещь. Поэтому все знают, как выглядит цыганская игла. Длина её - около 6 см, но может доходит до 10, даже до 11 см, а толщина - приблизительно 1-1,5 мм. Ушко у неё тоже довольно большое, не надо напрягать зрение, чтобы просунуть в него нитку. Оно очень длинное.Подходит для твёрдой и жёсткой ткани. Легко прокалывает материалы. На сегодняшний день цыганские иглы широко используются в обиходе. Их применяют для шитья любого материала, даже кожи. Ими прошивают документы, папки и другое. В иголку вдевается тогда шпагат (прочная нитка). В каждой семье есть такая вещь. В домашнем быту она тоже незаменима, особенно в умелых руках.Цыганки раньше гадали с помощью таких игл. В первую очередь это хорошая прибыль. Кто не хочет узнать своё будущее? Придумано гаданий огромное количество. Многие, правда, не верят в подобное колдовство.Где еще используется цыганская игла? Магия – это сфера, где данная вещь нашла свое применение. Как вы знаете, иголка – это металлический предмет. Закон физики говорит о притягивании и проводимости энергии положительной или отрицательной. У цыган ушко в любой игле считалось энергетическим источником. Потому этот металлический предмет являлся как бы магнитом, который притягивает поток энергии. Благодаря этому цыганская игла и присутствует в разных магических гаданиях.Суеверные люди считают, что если пришить пуговицу к вещи, которая надета в данный момент на человеке, то мозг станет хуже работать. Даже те, кто не верит в магию, всё равно придерживаются этого правила. Теоретики оккультизма говорили, что к наконечнику иглы подходят потоки разного времени, такого как прошлое, будущее или настоящее. По всей видимости, цыганам были известны эти секреты, поэтому они могли с их помощью предсказывать судьбу.Цыганская иголка используется не только в магии, но и как оберег. Чтобы не сглазили человека, в кармане такую иголку нужно носить. Если же кто-то у себя в одежде найдёт этот предмет и будет знать, что его туда сам не клал, тогда он может заподозрить, что неприятель хочет переложить свои проблемы на него. Самый известный способ создать проблемы человеку - засунуть цыганскую иголку во входную дверь или под порог. Хозяева квартиры не всегда находят этот предмет. Довольно часто они просто не могут понять, почему в их семье стало вдруг всё плохо.Магических способов гадания на иголках много разных и интересных. Например, на Руси в день Святок девушки брали две цыганские иглы, смазывали их чем-то жирным, загадывали желание и опускали в воду. Если они сразу тонули, тогда желанию не бывать, держатся на плаву - сбудется. Если они приплыли друг к другу, тогда ждет скорое замужество, разошлись в разные стороны – судьбы рядом с девушкой нет.Благодаря цыганской иголке мама может узнать пол ребёнка. Её надо на длинной нитке подвесить над ладошкой. Наконечником иголки дотронуться до центра и убрать. Иголка с ниткой пошла по кругу - будет девочка. Закачалась маятником – мальчик. Перед любым гаданием маги советуют 3 дня поститься. Мяса, красной рыбы, птицы в рационе не должно быть. До тех пор нужно поститься, пока не пройдёт обряд.Сегодня очень популярны гадания с цыганской иглой. Ими увлекаются не только незамужние девушки, но и мужчины, женщины, парни и даже пожилые люди. Гадание цыганскими иглами действительно раскрывает тайны, поэтому необходимо быть аккуратными с такой магией. Российские цыгане общались с духами. Не просто так, а с помощью иголки. Если человек не имеет личного счастья, бизнес почти распадается, тогда это гадание для него. Цыганская игла держится над свечкой около минуты. Если она почернела, значит, есть завистники и враги. Если осталась белой, тогда в ближайшем будущем будет всё хорошо. Только при одном условии - если этот человек сделает 10 добрых и полезных дел.Есть гадание на цыганских иголках для людей, которые часто болеют. Если они хотят поправить своё здоровье или узнать, в чём причина недуга, тогда нужно взять 2 цыганские иголки, подбросить их над ровной поверхностью. Когда они упали, нужно посмотреть, как они легли. Если наконечники смотрят в разные стороны, тогда кто-то поколдовал для болезни. Если они легли в одну сторону, тогда болезнь случайная. Иглы упали крест-накрест - ждать большой беды. Срочно нужно обращаться ко всем известным магам, мудрецам, врачам.Цыганская игла может дать ответы на вопросы, на которые обычно отвечают однозначно: «да» или «нет». Нужно продеть в нее длинную нитку, около 20 см. Держать за неё (рука не шевелится) и задать вопрос. Если иголка качается маятником в сторону груди человека, то это означает «да», если поперечно закачалась – «нет».Как вы видите, магия очень разнообразна. С помощью цыганской иголки действительно можно предсказать судьбу. Только правду скажет настоящий специалист, который сможет разгадать любое движение. Ведь цыганскую иголку нужно понимать, чтобы гадать. При желании любой человек может выучить эту магию. Цыганская игла применяется в каждой семье с разной целью. Главное, чтобы она не принесла вреда. Ведь никто не знает, какая в ней сила на самом деле.Автор - Кира Ифеевская.

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