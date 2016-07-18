Длинная нить - далеко будешь жить

Длинная нить - далеко будешь житьЯ родилась в середине 90-х. Трудное время, и каждый выживал, как мог.
Моя мама работала по 16 часов в сутки для того, чтобы обеспечить мне достойное детство. Поэтому фактически я жила у бабушки с дедушкой. В то время каждой игрушкой дети дорожили. У меня было много игрушек, что иногда становилось поводом для зависти, однако, я ещё тогда не столь дорожила вещами, сколько людьми и с удовольствием позволяла пользоваться атрибутами своего детства.
Мне очень нравилось шить куклам всевозможные платья. С ниткой и иголкой я познакомилась ещё в 4 года. Однажды бабушка, увидев, что я вдеваю длинную нить в иглу, сказала: "Кто длинную нить вдевает - тот далеко уедет от своих мест".
По её словам и произошло. Сейчас я живу с любимым человеком в далёкой, тёплой, перспективной и сытой стране, чему неизмеримо рада. Так, на благо всем предсказание бабушки сбылось.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 64Комментарии: 2
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