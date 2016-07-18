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Истории из жизни

Длинная нить - далеко будешь жить

Я родилась в середине 90-х. Трудное время, и каждый выживал, как мог.

Моя мама работала по 16 часов в сутки для того, чтобы обеспечить мне достойное детство. Поэтому фактически я жила у бабушки с дедушкой. В то время каждой игрушкой дети дорожили. У меня было много игрушек, что иногда становилось поводом для зависти, однако, я ещё тогда не столь дорожила вещами, сколько людьми и с удовольствием позволяла пользоваться атрибутами своего детства.

Мне очень нравилось шить куклам всевозможные платья. С ниткой и иголкой я познакомилась ещё в 4 года. Однажды бабушка, увидев, что я вдеваю длинную нить в иглу, сказала: "Кто длинную нить вдевает - тот далеко уедет от своих мест".

По её словам и произошло. Сейчас я живу с любимым человеком в далёкой, тёплой, перспективной и сытой стране, чему неизмеримо рада. Так, на благо всем предсказание бабушки сбылось.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 64Комментарии: 2
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Ключевые слова: Бабушка предсказание нить игла авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 19:20
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Ну я тоже длинную всегда вдеваю... НО мне просто лень менять часто)
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: Mary3.11.
Сегодня, 19:24
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Комментариев: 135
Я тоже по принципу " лень часто нитку вставлять" всегда шью длинной, уехала, конечно не в другую страну, но довольно далеко. А сестра с тем же принципом дома осталась. Я не думаю, что наше место жительство от длины нитки зависит.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
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