9 стрел

Выйду ночью я к алтарю темному, кликну Черта, да стаю бесову. Девять стрел обнажу, Дьяволом подаренных, да в огне закалю черном, пекельном. Взмоют вдаль те из лука бесова, да несут мою волю к недругу.

То не игла, а стрела – а в ней воля моя, чтобы ты имярек ***.

И помутнеет рассудок, да боли головные настигнут, да мысли мрачные будут думаться, да кошмары ночные видеться, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.

То не игла, а стрела – а в ней воля моя, чтобы ты имярек ***.

И настигнет сердце твое горечь, да печаль, да боль нестерпимая. И станет терзать сердце твое стая бесова, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.

То не иглы, а стрелы - а в них воля моя, чтобы ты имярек ***.

И потемнеет в глазах твоих – всюду беду видеть будешь, и зальются очи твои слезами горькими от горестей да печалей, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.

То не иглы, а стрелы - а в них воля моя, чтобы ты имярек ***.

И опустятся руки твои, ни за какое дело взяться не смогут, покуда не исполнят волю мою.

То не иглы, а стрелы - а в них воля моя, чтобы ты имярек ***.

И откажут ноги твои и болью лютой в суставах, да сухожилиях мучить тебя будут, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.

То не игла, а стрела – а в ней воля моя, чтобы ты имярек ***.

И настигнет тебя, имярек, бессилие великое. И не сможешь ты ни лаской женской (мужской) утешиться, ни противиться воле моей.

Не будет тебе ни покоя, ни жития, ни днем, ни ночью, покуда ни будет исполнена воля моя.

Бесам братцам - пир да радость. Тебе, имярек, - горе да слабость.

Аминь

Как воля моя исполнена, так стрелы свои я назад забираю, да огнем тебя от худа очищаю.

SAMIDARA Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:58 by

Информация публикуется на данном сайтеРитуал рассчитан только на тех людей, кто уже далеко не первый год практикует колдовство и хорошо понимает, что делает. Не рекомендуется новичкам. Запрещается тем, кто далек от магии. Вся ответственность за откат и “что-то пошло не так” лежит только на вас.Для начала необходимо изготовить рабочий вольт. Предполагается, что если вы решились проводить эту работу, то способ изготовления и опыт работы с вольтом у вас уже есть.Ритуал проводить ночью и в темноте, идеальный вариант - где-нибудь в гиблом месте (я проводил на чердаке дома). Луна - черная (или убывающая). На рабочее место стелется черная ткань, на нее кладется черная свеча, 9 игл и вольт. Еще один кусок черной ткани нужен будет чтобы завернуть в него куклу. Если для связи с Силами используется какой-либо фетиш, то кладем его на рабочее место, если иные методы - тогда все на ваше усмотрение.Далее:имярек - называете имя*** - говорите, что вам от этого человека надоЗажигаете свечу и произносите:(1)Берете первую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:Вонзаете в лоб и нашептываете:(2)Берете вторую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:Вонзаете в сердце и нашептываете:(3-4)Берете третью и четвертую иглы, накаляете в пламени свечи и нашептываете:Вонзаете в глаза и нашептываете:(5-6)Берете пятую и шестую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:Вонзаете в руки и нашептываете:(7-8)Берете седьмую и восьмую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:Вонзаете в ноги и нашептываете:(9)Берете девятую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:Вонзаете в пах и нашептываете:После всего, произносите глядя на куклу:Куклу заворачиваете в черную ткань и храните в укромном месте, покуда воля не будет исполнена, а как случится это - так достать ее оттуда надо, да нашептать:Иглы вынуть, куклу сжечь.Предупреждаю, откат ощущается довольно сильный, поэтому после работы обязательно откуп и поскорее. Зато результат пришел очень быстро: дело, которое долго стояло на месте, сдвинулось с мертвой точки и очень быстро все свершилось именно так, как мне было необходимо.(PS) Просьба к тем, кто решит опубликовать это где-либо еще: указывайте мой псевдоним (SAMIDARA) как имя автора данного ритуала. Цените и уважайте знания, которые вам дарят.

Ключевые слова: Кукла вуду черная магия дьявол магия бесы колдовство

Другие, подобные истории: