9 стрелИнформация публикуется на данном сайте ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.
Ритуал рассчитан только на тех людей, кто уже далеко не первый год практикует колдовство и хорошо понимает, что делает. Не рекомендуется новичкам. Запрещается тем, кто далек от магии. Вся ответственность за откат и “что-то пошло не так” лежит только на вас.
Для начала необходимо изготовить рабочий вольт. Предполагается, что если вы решились проводить эту работу, то способ изготовления и опыт работы с вольтом у вас уже есть.
Ритуал проводить ночью и в темноте, идеальный вариант - где-нибудь в гиблом месте (я проводил на чердаке дома). Луна - черная (или убывающая). На рабочее место стелется черная ткань, на нее кладется черная свеча, 9 игл и вольт. Еще один кусок черной ткани нужен будет чтобы завернуть в него куклу. Если для связи с Силами используется какой-либо фетиш, то кладем его на рабочее место, если иные методы - тогда все на ваше усмотрение.
Далее:
имярек - называете имя
*** - говорите, что вам от этого человека надо
Зажигаете свечу и произносите:
Выйду ночью я к алтарю темному, кликну Черта, да стаю бесову. Девять стрел обнажу, Дьяволом подаренных, да в огне закалю черном, пекельном. Взмоют вдаль те из лука бесова, да несут мою волю к недругу.
(1)
Берете первую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:
То не игла, а стрела – а в ней воля моя, чтобы ты имярек ***.Вонзаете в лоб и нашептываете:
И помутнеет рассудок, да боли головные настигнут, да мысли мрачные будут думаться, да кошмары ночные видеться, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.
(2)
Берете вторую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:
То не игла, а стрела – а в ней воля моя, чтобы ты имярек ***.Вонзаете в сердце и нашептываете:
И настигнет сердце твое горечь, да печаль, да боль нестерпимая. И станет терзать сердце твое стая бесова, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.
(3-4)
Берете третью и четвертую иглы, накаляете в пламени свечи и нашептываете:
То не иглы, а стрелы - а в них воля моя, чтобы ты имярек ***.Вонзаете в глаза и нашептываете:
И потемнеет в глазах твоих – всюду беду видеть будешь, и зальются очи твои слезами горькими от горестей да печалей, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.
(5-6)
Берете пятую и шестую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:
То не иглы, а стрелы - а в них воля моя, чтобы ты имярек ***.Вонзаете в руки и нашептываете:
И опустятся руки твои, ни за какое дело взяться не смогут, покуда не исполнят волю мою.
(7-8)
Берете седьмую и восьмую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:
То не иглы, а стрелы - а в них воля моя, чтобы ты имярек ***.Вонзаете в ноги и нашептываете:
И откажут ноги твои и болью лютой в суставах, да сухожилиях мучить тебя будут, покуда ты, имярек, не исполнишь волю мою.
(9)
Берете девятую иглу, накаляете в пламени свечи и нашептываете:
То не игла, а стрела – а в ней воля моя, чтобы ты имярек ***.Вонзаете в пах и нашептываете:
И настигнет тебя, имярек, бессилие великое. И не сможешь ты ни лаской женской (мужской) утешиться, ни противиться воле моей.
После всего, произносите глядя на куклу:
Не будет тебе ни покоя, ни жития, ни днем, ни ночью, покуда ни будет исполнена воля моя..
Бесам братцам - пир да радость. Тебе, имярек, - горе да слабость.
Аминь
Бесам братцам - пир да радость. Тебе, имярек, - горе да слабость.
Аминь
Куклу заворачиваете в черную ткань и храните в укромном месте, покуда воля не будет исполнена, а как случится это - так достать ее оттуда надо, да нашептать:
Как воля моя исполнена, так стрелы свои я назад забираю, да огнем тебя от худа очищаю.
Иглы вынуть, куклу сжечь.
Предупреждаю, откат ощущается довольно сильный, поэтому после работы обязательно откуп и поскорее. Зато результат пришел очень быстро: дело, которое долго стояло на месте, сдвинулось с мертвой точки и очень быстро все свершилось именно так, как мне было необходимо.
(PS) Просьба к тем, кто решит опубликовать это где-либо еще: указывайте мой псевдоним (SAMIDARA) как имя автора данного ритуала. Цените и уважайте знания, которые вам дарят.
Сегодня, 15:58 by SAMIDARAПросмотров: 33Комментарии: 0
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