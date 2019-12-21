Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

Люся, царствие ей небесное

Серебряная пуля Просмотров: 605 Комментарии: 13 +19 Вчера, 17:58 by

Когда-то я написала историю в надежде на отклики комментаторов, чтобы прояснить в обсуждениях некоторые вещи, только для себя.Рассказанные комментаторами истории превзошли все мои ожидания. Смешные и страшные, при этом абсолютно правдивые и жизненные. Я сразу решила, что им место в отдельной публикации.Моя история была о невысоком, неспортивном ребёнке, перемахнувшем через двухметровый забор. Дело в том, что я очень сильно сомневаюсь, что укол адреналина подарит нам возможность прыгать выше головы. Может, дело в чём-то ещё?Недавно знакомый семнадцатилетний парнишка рассказал, что когда он очень сильно волнуется из-за того, что ненавидит опаздывать, то в совершенно незнакомых местах начинает видеть, куда ему идти, как в ускоренной съёмке, видит, будто проходит весь маршрут. Это случается не часто, но хорошей подготовкой и заранее просмотренными картами это вряд ли объяснишь. Дело в том, что он видит то, что вне поля его зрения, а когда идёт, то знает, что следующий поворот около красной машины, дальше дети будут продавать цветы, и он никогда не ошибается. При этом он не видит в этом мистики, по его мнению во всём виноват даже не адреналин, а повышенный гемоглобин, белые частицы у него не сильно, но всё же превышают норму. Как говорится: "У кого что болит, то во всём он и винит. "Эта история, небольшое отступление от темы " Выше головы - прыгнешь", добавлена к тому, что вряд ли кто-нибудь согласится, что гемоглобин может подарить человеку возможность видеть то, что скрыто за поворотом; считаю, что и адреналин не может объяснить всего, о чём написали пользователи 4стора в своих комментариях.По моей теории, стресс и адреналин являются лишь ключом, иногда отпирающим двери к абсолютно неизученным свойствам человеческого организма, превращающим рядовых граждан в суперменов.И так, вот истории пользователей, решивших поделиться ими в комментариях.История № 1.Страх!Мама рассказывала, я была младенцем. Вывезли этакую лялю в коляске на прогулку. Рулил мой дядька. Возьмёт, толкнет вперед коляску. Она катится себе, катится впереди. У матери инстинкт, ругнулась на брата, мол, не смей так делать, а он опять толкнул. Ребенок доволен. Мать верещит. Дядька опять - толк вперёд. Коляска возьми и налети на булыжник. А дальше как в замедленной съёмке: коляска начинает переворачиваться, я лечу поверх нее, а сверху меня - остальное содержимое: пелёнка, матрасик... Дядька в один прыжок оказывается рядом и как вратарь, ловящий мяч в прыжке, ловит меня, переворачивается на спину, падает спиной на асфальт, держа меня на вытянутых руках вверху над собой! Мать в обмороке. Дитё в восторге. Дядька чуть ушибленный. Как? Маман до сих пор не может воспроизвести в голове эту траекторию.История № 2.Наша родственница, баба Нюра, возвращалась однажды домой. По дороге попался бык-осеменитель. Бошку наклонил, копытом стукнул, воздух через ноздри выдул и понёсся прямо на нее. Нюра развернулась - и бегом! Скорость разъяренной зверя какова? Явно не 5 км/ч, поболее, несётся сломя голову. По пути у Нюры никакого объекта, чтобы спрятаться, только стог сена. А стога какие были? Высочеееенные! На колхозных полях собирали скирды с пару нормальных этажей высотой. Залезть просто так на них было невозможно. Крутые и плотные. Нюра же с разбегу взлетела на этот стог в один миг!!! Бык потоптался и отвалил. Он - не белка, скакать не умеет. Все бы ничего, только Нюре тогда было за 70! Сидит на самой верхушке, кукует. Слезть сама обратно не смогла. Ждала подмогу.История № 3Ой, девоньки! У маман в подъезде жила женщина. Ее ночью поджог любовник. Прямо входную дверь захреначил канистрой с бензином и был таков. Люся, царствие ей небесное, когда поняла, что горит, схватила.... Телевизор!!! Советский такой. Здоровый "гроб". Весит не как сундук, но много. И вытащила добро на балкон! Сгорело все!!! Но телевизор остался! Два мужика его обратно заносили. А Люся тоже была хрупкой конституции... Весь подъезд дивился чуду.От автора:Я поискала и нашла, что большие советские телевизоры невероятно трудно было именно обхватить, потому и переносили по двое.," - не пережила что-ль тот вечер злополучный?С Люсей-то что?Да ничего! Что бы ей сделалось? Ночь была глубокая. Поджог со стороны двери, выйти - никак. Третий этаж. Покричала на балконе в обнимку с телевизором, поголосила. Народ вызвал пожарных.Люся походила погорелицей пару месяцев, потом квартирку отремонтировала и нового любовника завела! Смирного.История древняя. В восьмидесятых было. Конечно, сейчас Люся была бы древняя старушка уже! Но отошла уже лет десять как.История № 1В экстремальной ситуации включаются скрытые резервы организма. Даже если она не настолько экстремальная, как у Киры (Кирилл- герой обсуждаемой истории, что прыгнул выше головы [примечание автора]).Младший брат моего дедушки в трехлетнем возрасте украл у соседа игрушку... ну какие игрушки могли быть у детей в военные годы: два больших кирпича, как-то так между собой подвижно соединенных, что на один можно было насыпать песок или землю, а вторым это растирать. Вроде как мельничка получалась, дети играли, будто это они мелют зерно. И вот деда Митя, маленький такой, сильно позавидовал соседу ( не знаю, кто соседу сделал эту игрушку, но деду Мите некому было сделать такую же, отец был на фронте) и потихоньку унес эти два кирпича к себе во двор. Ну мать, моя прабабушка, конечно, быстро это заметила, а тут и соседка прибежала ругаться, догадалась, кто унес игрушку. Взрослые решили в воспитательных целях заставить деда Митю самостоятельно отнести кирпичи к соседям и положить, где взял. Хвать-похвать... а поднять-то он их не может))))) Трехлетний ребенок военных лет, довольно хилый... ну не может их от земли оторвать и все)))) Причем видно, что не притворяется! Как такой малой достоверно притворяться может? Да и он ревел уже над этими кирпичами, покраснел от натуги. Тогда сказали дедушке моему, как старшему, чтобы он отнес. Он старше на пять лет, ему было восемь уже, но и то он всегда рассказывал, как ему было довольно-таки тяжело. А трехлетний деда Митя так захотел мельничку украсть, что в легкую дотащил ее домой))) вот обратно уже не получилось, соответствующей мотивации не было)))История № 2Блин, да это настолько часто бывает, что даже и мистикой не назовешь. Слышала про бабулю-божий одуванчик, которая вынесла из горящего дома сундук со всем своим кровным нажитым, а обратно в помещение сундук шестеро мужиков заносили. Слышала про мать, которая перевернула одной левой обычную легковушку, придавившую ее ребенка ( машина кувыркнулась, отец погиб, ребенок каким-то образом выпал - это еще до детских автокресел в обязательном порядке было - и машина на него... Мать вылезла и приняла меры)История №2Да я сама проявила однажды, собственно... в седьмом классе. Мы сидели с подружкой у моей бабушки, болтали. а в другом конце комнаты бабушкин котенок играл с зайчиком на нитке, который был к ручке двери привязан. И вдруг Валька мне говорит: "Посмотри на Тарзана!" (так звали котенка). И ржет, дура. Я смотрю, а у него эта нитка (обычная, швейная) вокруг шеи обмоталась и глаза уже закатились... Дальше у меня провал. Следующее, что помню - как сижу на диване, а Тарзан у меня на коленях, живой. Валька сказала, что я понеслась к котенку, только в воздухе мелькнула и сразу обратно, секунды три прошло, не больше... Фиг знает, как это вышло. Причем в обычной ситуации любую нитку, запутавшуюся вокруг чего угодно, я буду минут 20 разматывать... плохо у меня с мелкой моторикой и пространственным мышлением. А тогда было и того хуже))) но вот котеночка спасла же! )Однажды в юности мой брат пошёл с другом за грибами в лес (он недалеко, около 3 км от дома), собирают и тут кабан. Эти храбрецы не успели испугаться, как оказались на макушке высокого дерева. Кабан пробежал мимо, даже не заметив их. Кое-как спустившись они слегка прифигели... Самая нижняя ветка была около 3 метров над землёй. Получается, они взлетели по голому стволу. Потом пробовали забраться , ничего не получилось. )))А у меня вот, что было:Еду я на велосипеде, вплотную прижавшись к обочине, вдруг на полной скорости автобус выворачивает, и сигналит, я обернулась и мне предельно ясно, что он не успеет меня объехать, не успеет затормозить, он у меня за спиной, скорость под 80 км в час, нарушает откровенно, и я с велосипедом прыгнула на тротуар, как молодёжь, что всякие фортели выделывает, на спорт. великах, а там бордюр высотой метр, прохожие ах*** нули.Велосипед у меня с корзинкой, для продуктов "старческий".И в окончании интересная теория от пользователя: "От чего пробуждаются скрытые в человеческом теле способности? "Одно из мнений о нашем существовании говорит о том, что из одной клетки нашего организма можно воссоздать всю флору и фауну нашей Земли. Если опираться на эту точку зрения, то тогда можно объяснить большинство невероятных историй, которые происходили с нашими физическими телами. В момент опасности наши клетки просто начинают работать в оптимальном для спасения тела режиме. Есть множество животных, которые такую высоту бы взяли с легкостью.

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