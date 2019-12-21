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Страшно интересно / Истории из жизни

Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

Когда-то я написала историю в надежде на отклики комментаторов, чтобы прояснить в обсуждениях некоторые вещи, только для себя.
Рассказанные комментаторами истории превзошли все мои ожидания. Смешные и страшные, при этом абсолютно правдивые и жизненные. Я сразу решила, что им место в отдельной публикации.

Моя история была о невысоком, неспортивном ребёнке, перемахнувшем через двухметровый забор. Дело в том, что я очень сильно сомневаюсь, что укол адреналина подарит нам возможность прыгать выше головы. Может, дело в чём-то ещё?

Недавно знакомый семнадцатилетний парнишка рассказал, что когда он очень сильно волнуется из-за того, что ненавидит опаздывать, то в совершенно незнакомых местах начинает видеть, куда ему идти, как в ускоренной съёмке, видит, будто проходит весь маршрут. Это случается не часто, но хорошей подготовкой и заранее просмотренными картами это вряд ли объяснишь. Дело в том, что он видит то, что вне поля его зрения, а когда идёт, то знает, что следующий поворот около красной машины, дальше дети будут продавать цветы, и он никогда не ошибается. При этом он не видит в этом мистики, по его мнению во всём виноват даже не адреналин, а повышенный гемоглобин, белые частицы у него не сильно, но всё же превышают норму. Как говорится: "У кого что болит, то во всём он и винит. "

Эта история, небольшое отступление от темы " Выше головы - прыгнешь", добавлена к тому, что вряд ли кто-нибудь согласится, что гемоглобин может подарить человеку возможность видеть то, что скрыто за поворотом; считаю, что и адреналин не может объяснить всего, о чём написали пользователи 4стора в своих комментариях.

По моей теории, стресс и адреналин являются лишь ключом, иногда отпирающим двери к абсолютно неизученным свойствам человеческого организма, превращающим рядовых граждан в суперменов.

И так, вот истории пользователей, решивших поделиться ими в комментариях.

marzzz
История № 1.
Страх!
Мама рассказывала, я была младенцем. Вывезли этакую лялю в коляске на прогулку. Рулил мой дядька. Возьмёт, толкнет вперед коляску. Она катится себе, катится впереди. У матери инстинкт, ругнулась на брата, мол, не смей так делать, а он опять толкнул. Ребенок доволен. Мать верещит. Дядька опять - толк вперёд. Коляска возьми и налети на булыжник. А дальше как в замедленной съёмке: коляска начинает переворачиваться, я лечу поверх нее, а сверху меня - остальное содержимое: пелёнка, матрасик... Дядька в один прыжок оказывается рядом и как вратарь, ловящий мяч в прыжке, ловит меня, переворачивается на спину, падает спиной на асфальт, держа меня на вытянутых руках вверху над собой! Мать в обмороке. Дитё в восторге. Дядька чуть ушибленный. Как? Маман до сих пор не может воспроизвести в голове эту траекторию.

История № 2.
Наша родственница, баба Нюра, возвращалась однажды домой. По дороге попался бык-осеменитель. Бошку наклонил, копытом стукнул, воздух через ноздри выдул и понёсся прямо на нее. Нюра развернулась - и бегом! Скорость разъяренной зверя какова? Явно не 5 км/ч, поболее, несётся сломя голову. По пути у Нюры никакого объекта, чтобы спрятаться, только стог сена. А стога какие были? Высочеееенные! На колхозных полях собирали скирды с пару нормальных этажей высотой. Залезть просто так на них было невозможно. Крутые и плотные. Нюра же с разбегу взлетела на этот стог в один миг!!! Бык потоптался и отвалил. Он - не белка, скакать не умеет. Все бы ничего, только Нюре тогда было за 70! Сидит на самой верхушке, кукует. Слезть сама обратно не смогла. Ждала подмогу.

Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

История № 3
Ой, девоньки! У маман в подъезде жила женщина. Ее ночью поджог любовник. Прямо входную дверь захреначил канистрой с бензином и был таков. Люся, царствие ей небесное, когда поняла, что горит, схватила.... Телевизор!!! Советский такой. Здоровый "гроб". Весит не как сундук, но много. И вытащила добро на балкон! Сгорело все!!! Но телевизор остался! Два мужика его обратно заносили. А Люся тоже была хрупкой конституции... Весь подъезд дивился чуду.

Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

От автора:
Я поискала и нашла, что большие советские телевизоры невероятно трудно было именно обхватить, потому и переносили по двое.
"
Люся, царствие ей небесное
," - не пережила что-ль тот вечер злополучный?
marzzz
С Люсей-то что?
Да ничего! Что бы ей сделалось? Ночь была глубокая. Поджог со стороны двери, выйти - никак. Третий этаж. Покричала на балконе в обнимку с телевизором, поголосила. Народ вызвал пожарных.
Люся походила погорелицей пару месяцев, потом квартирку отремонтировала и нового любовника завела! Смирного.
История древняя. В восьмидесятых было. Конечно, сейчас Люся была бы древняя старушка уже! Но отошла уже лет десять как.


FromSiberia
История № 1
В экстремальной ситуации включаются скрытые резервы организма. Даже если она не настолько экстремальная, как у Киры (Кирилл- герой обсуждаемой истории, что прыгнул выше головы [примечание автора]).

Младший брат моего дедушки в трехлетнем возрасте украл у соседа игрушку... ну какие игрушки могли быть у детей в военные годы: два больших кирпича, как-то так между собой подвижно соединенных, что на один можно было насыпать песок или землю, а вторым это растирать. Вроде как мельничка получалась, дети играли, будто это они мелют зерно. И вот деда Митя, маленький такой, сильно позавидовал соседу ( не знаю, кто соседу сделал эту игрушку, но деду Мите некому было сделать такую же, отец был на фронте) и потихоньку унес эти два кирпича к себе во двор. Ну мать, моя прабабушка, конечно, быстро это заметила, а тут и соседка прибежала ругаться, догадалась, кто унес игрушку. Взрослые решили в воспитательных целях заставить деда Митю самостоятельно отнести кирпичи к соседям и положить, где взял. Хвать-похвать... а поднять-то он их не может))))) Трехлетний ребенок военных лет, довольно хилый... ну не может их от земли оторвать и все)))) Причем видно, что не притворяется! Как такой малой достоверно притворяться может? Да и он ревел уже над этими кирпичами, покраснел от натуги. Тогда сказали дедушке моему, как старшему, чтобы он отнес. Он старше на пять лет, ему было восемь уже, но и то он всегда рассказывал, как ему было довольно-таки тяжело. А трехлетний деда Митя так захотел мельничку украсть, что в легкую дотащил ее домой))) вот обратно уже не получилось, соответствующей мотивации не было)))

История № 2
Блин, да это настолько часто бывает, что даже и мистикой не назовешь. Слышала про бабулю-божий одуванчик, которая вынесла из горящего дома сундук со всем своим кровным нажитым, а обратно в помещение сундук шестеро мужиков заносили. Слышала про мать, которая перевернула одной левой обычную легковушку, придавившую ее ребенка ( машина кувыркнулась, отец погиб, ребенок каким-то образом выпал - это еще до детских автокресел в обязательном порядке было - и машина на него... Мать вылезла и приняла меры)

История №2
Да я сама проявила однажды, собственно... в седьмом классе. Мы сидели с подружкой у моей бабушки, болтали. а в другом конце комнаты бабушкин котенок играл с зайчиком на нитке, который был к ручке двери привязан. И вдруг Валька мне говорит: "Посмотри на Тарзана!" (так звали котенка). И ржет, дура. Я смотрю, а у него эта нитка (обычная, швейная) вокруг шеи обмоталась и глаза уже закатились... Дальше у меня провал. Следующее, что помню - как сижу на диване, а Тарзан у меня на коленях, живой. Валька сказала, что я понеслась к котенку, только в воздухе мелькнула и сразу обратно, секунды три прошло, не больше... Фиг знает, как это вышло. Причем в обычной ситуации любую нитку, запутавшуюся вокруг чего угодно, я буду минут 20 разматывать... плохо у меня с мелкой моторикой и пространственным мышлением. А тогда было и того хуже))) но вот котеночка спасла же! )

Tasy
Однажды в юности мой брат пошёл с другом за грибами в лес (он недалеко, около 3 км от дома), собирают и тут кабан. Эти храбрецы не успели испугаться, как оказались на макушке высокого дерева. Кабан пробежал мимо, даже не заметив их. Кое-как спустившись они слегка прифигели... Самая нижняя ветка была около 3 метров над землёй. Получается, они взлетели по голому стволу. Потом пробовали забраться , ничего не получилось. )))

Пробуждение скрытых способностей, или невероятные истории комментаторов 4 стора!

Серебряная пуля
А у меня вот, что было:
Еду я на велосипеде, вплотную прижавшись к обочине, вдруг на полной скорости автобус выворачивает, и сигналит, я обернулась и мне предельно ясно, что он не успеет меня объехать, не успеет затормозить, он у меня за спиной, скорость под 80 км в час, нарушает откровенно, и я с велосипедом прыгнула на тротуар, как молодёжь, что всякие фортели выделывает, на спорт. великах, а там бордюр высотой метр, прохожие ах*** нули.
Велосипед у меня с корзинкой, для продуктов "старческий".

И в окончании интересная теория от пользователя: "От чего пробуждаются скрытые в человеческом теле способности? "

Light_a_dark
Одно из мнений о нашем существовании говорит о том, что из одной клетки нашего организма можно воссоздать всю флору и фауну нашей Земли. Если опираться на эту точку зрения, то тогда можно объяснить большинство невероятных историй, которые происходили с нашими физическими телами. В момент опасности наши клетки просто начинают работать в оптимальном для спасения тела режиме. Есть множество животных, которые такую высоту бы взяли с легкостью.

Вчера, 17:58 by Серебряная пуляПросмотров: 605Комментарии: 13
+19

Ключевые слова: истории пользователи адреналин высота способности человек

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Комментарии

#1 написал: Славянин777
Вчера, 18:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 53
Здравствуйте!!!
Плюс от Души!!! Познавательная и удивительная подборка историй!!! Люблю такие темы!!! Плюс!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#2 написал: ebegen31
Вчера, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 145
Обхватить было трудно, да и весили те телевизоры килограммов семьдесят, по-моему. Поэтому естественно, что переносили вдвоем)
Зарегистрирован: 5.10.2012
#3 написал: conjure one
Вчера, 18:51
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6941|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 721
Знакомые комментарии по большей части) Подобное просится в подборки, так интереснее, когда всё под рукой) Надеялся, что история про мою пожилую родственницу, что во время соседского пожара в один огромный "рулон" скатала бабушкину постель вместе с толстенной периной и кучей подушек и вытащила на улицу тоже попадет в публикацию))) Таня, ну ладно, про таких бабусек и так не забыла упомянуть) Спасибо и +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:03
+2
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Репутация: (2339|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 087
Да, я тоже помню это, интересно было перечитать, удивительные случаи +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:13
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 93
Комментариев: 5 752
Не знаю, радоваться или огорчаться, что ничего такого не знаю
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Eulalia
Вчера, 19:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 444
Спасибо огромное))) а то в комментариях истории прозевать можно, а тут столько интересностей.)

Наверное, в стрессовых ситуациях адреналин шкалит, появляется какая-то неимоверная сила(а у кого-то ступор, к сожалению), что сам удивляешься своим способностям. А может где-то ангел - хранитель подсобляет.
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#7 написал: слон и слоненок
Вчера, 19:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 15
Прочитала про быка и вспомнила историю ни разу не мистическую, но смешную.
В деревне у бабули колхозник пришел на скотный двор, сказать бригадиру что работать не может и пойдет к врачу. У него в спину вступило, разогнуться не мог. Реально он много лет страдал радикулитом.
И тут вырвался колхозный бык из загородки. С огромной скоростью, забыв про больную спину, колхозник рванул через весь двор и одним махом перемахнул забор на глазах удивленных зрителей. И моей бабули.
Больше о радикулите он никогда не вспоминал даже. Бык вылечил.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#8 написал: FromSiberia
Вчера, 20:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 014
Да, кабаны они того... стимулируют к свершениям))))))
У меня тоже есть знакомый парнишка лет 16 с повышенным гемоглобином... Надо бы у него узнать аккуратно про особые способности...
Спасибо за подборку! Объяснение Light_a_dark мне очень понравилось.

+++++++++++++++++++++

Цитата: слон и слоненок
Прочитала про быка и вспомнила историю ни разу не мистическую, но смешную.
В деревне у бабули колхозник пришел на скотный двор, сказать бригадиру что работать не может и пойдет к врачу. У него в спину вступило, разогнуться не мог. Реально он много лет страдал радикулитом.
И тут вырвался колхозный бык из загородки. С огромной скоростью, забыв про больную спину, колхозник рванул через весь двор и одним махом перемахнул забор на глазах удивленных зрителей. И моей бабули.
Больше о радикулите он никогда не вспоминал даже. Бык вылечил.


Ну все равно это сюда же)))))) Скрытые резервы открылись, какая разница, бык виноват или кабан)))

Цитата: conjure one
Знакомые комментарии по большей части) Подобное просится в подборки, так интереснее, когда всё под рукой) Надеялся, что история про мою пожилую родственницу, что во время соседского пожара в один огромный "рулон" скатала бабушкину постель вместе с толстенной периной и кучей подушек и вытащила на улицу тоже попадет в публикацию))) Таня, ну ладно, про таких бабусек и так не забыла упомянуть) Спасибо и +++++


Ничего себе какая ваша родственница молодец!... Не видела этого в комментах.
А я в прошлом году споткнулась с ведром в руках, в котором было клюквы на 2000 руб. и на асфальт с небольшого спуска приземлилась... но ведро аккуратно около себя ПОСТАВИЛА)))) Только немного клюквы просыпалось, с верхушки, от толчка)))) Сейчас только вспомнила)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
   
#9 написал: Прохожий
Вчера, 20:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 055
Эту историю я читал в СМИ; перескажу, как запомнил.

Бригада благоустроителей меняла покрытие какой-то там площадки на тротуарную плитку. До конца было ещё далеко, когда старший прикинул, что завезённой на место плитки не хватит. Позвонил не то руководству, не то логистам. Ему сделали замечание: «Впредь планируй тщательнее!» - но материалы довезли. Работы продолжились, однако вскоре опять стало ясно, что плитки не хватит. Старший позвонил снова, его обматерили и пообещали наказать рублем за утерю способностей организатора. Штрафы стимулируют мозговую деятельность. Старший стал считать и понял, что плитка убывает в большем количестве, чем укладывается. Свои ее не воровали: незачем, да и на виду все время. Старший стал грешить на ночь, когда все расходились, оставляя стройматериалы без присмотра. Договорился с помощником, устроили засаду. Поздним вечером на площадку явилась бабка-божий одуванчик с парой сумок, как у китайских челночников, и начала неторопливо укладывать в них плитку с поддонов. Набрала много. Доморощенные Холмс и Ватсон из засады с удивлением наблюдали, как старушенция с трудом приподняла слишком тяжелую для неё ношу и, покачиваясь, засеменила прочь. Тут строители заорали: «Стой!!!»
Бабка шуганулась, перепрыгнула через декоративные кустики и побежала с грузом в обеих лапках от преследователей. Мужики ее все же догнали, отобрали добычу и припугнули, что уложат воровку под ту же плитку, если она явится ещё раз. Саму отпустили. Самое главное: пока перли своё добро в сумках назад, изрядно запыхались.
Зарегистрирован: 19.01.2011
     
#10 написал: Прохожий
Вчера, 22:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 055
Две истории, почти уверен, уже выкладывал где-то в комментариях, поэтому о них конспективно.

1. Хрупкая женщина в возрасте одной рукой вытащила на тротуар через трамвайные рельсы и две дорожные полосы тележку с отвалившимися от тяжести колёсами (с грузом металлолома), а другой одновременно подгоняла ребятню: она увидела, как на эту группу сорванцов несётся трамвай.

2. Грузного дядьку привлекли к убиению здоровенного хряка: он должен был выманить скотину из сарая, чтобы ту оглушил притаившийся за дверью вальщик. Но что-то пошло не так, хряк бросился на «приманку», и толстяк запрыгнул на крышу сарая выше своего роста.

Ещё две истории, одна с чужих слов, другая произошла у меня на глазах.

3. Короткое замыкание на сборных шинах высоковольтного устройства может выглядеть устрашающе: длинный ряд металлических шкафов трясётся от динамических сил, гул, рёв, свет пламени сквозь щели. Один из дежурных электриков, которому не повезло присутствовать при таком, здоровенный мужик-бугай, от испуга забился в щель между приваренным к полу шкафом и стеной. Вытаскивали его оттуда всем миром: мужик застрял намертво. Потом измерили - что в фас, что в профиль он был намного шире щели, в которую и не всякий доходяга протиснется.

4. На подстанции 35 тысяч вольт мирно дослуживал дежурным электриком старичок-пенсионер, отставник. Ходил мелкими шажками, неторопливо, сил физических у него было - как у всех подобных дедушек. Но вот однажды над его головой сломался изолятор, и возникла электрическая дуга. Я видел это из окна: вспышка над старичком, от яркого света картинка превратилась в негатив, дуга погасла - а пенсионера нет. Электрик обнаружился у забора, метрах в двадцати от последней дислокации: на одном колене, с ладошкой в землю - как Бэтмен после прыжка с крыши на асфальт. Для несведущих: релейная зашита отключает подобное повреждение за семь сотых секунды, за это время дедок и телепортировался.
Зарегистрирован: 19.01.2011
     
#11 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:15
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2756|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 5 945
Цитата: conjure one
Знакомые комментарии по большей части) Подобное просится в подборки, так интереснее, когда всё под рукой) Надеялся, что история про мою пожилую родственницу, что во время соседского пожара в один огромный "рулон" скатала бабушкину постель вместе с толстенной периной и кучей подушек и вытащила на улицу тоже попадет в публикацию))) Таня, ну ладно, про таких бабусек и так не забыла упомянуть) Спасибо и +++++

Я не нашла такой комментарий. Мистика! Снова искала, и снова Не нашла. Посмотри пожалуйста, если не трудно. Побег
Это ещё не конец, тема куда глубже: телепатия, невидимость и тд.
Можно в следующую часть добавить. Досадно, хоть я не нашла твой комментарий, очень сильное ощущение дежавю.

Цитата: Прохожий
Эту историю я читал в СМИ; перескажу, как запомнил.

Бригада благоустроителей меняла покрытие какой-то там площадки на тротуарную плитку. До конца было ещё далеко, когда старший прикинул, что завезённой на место плитки не хватит. Позвонил не то руководству, не то логистам. Ему сделали замечание: «Впредь планируй тщательнее!» - но материалы довезли. Работы продолжились, однако вскоре опять стало ясно, что плитки не хватит. Старший позвонил снова, его обматерили и пообещали наказать рублем за утерю способностей организатора. Штрафы стимулируют мозговую деятельность. Старший стал считать и понял, что плитка убывает в большем количестве, чем укладывается. Свои ее не воровали: незачем, да и на виду все время. Старший стал грешить на ночь, когда все расходились, оставляя стройматериалы без присмотра. Договорился с помощником, устроили засаду. Поздним вечером на площадку явилась бабка-божий одуванчик с парой сумок, как у китайских челночников, и начала неторопливо укладывать в них плитку с поддонов. Набрала много. Доморощенные Холмс и Ватсон из засады с удивлением наблюдали, как старушенция с трудом приподняла слишком тяжелую для неё ношу и, покачиваясь, засеменила прочь. Тут строители заорали: «Стой!!!»
Бабка шуганулась, перепрыгнула через декоративные кустики и побежала с грузом в обеих лапках от преследователей. Мужики ее все же догнали, отобрали добычу и припугнули, что уложат воровку под ту же плитку, если она явится ещё раз. Саму отпустили. Самое главное: пока перли своё добро в сумках назад, изрядно запыхались.

Ничего себе!
Цитата: FromSiberia
Да, кабаны они того... стимулируют к свершениям))))))
У меня тоже есть знакомый парнишка лет 16 с повышенным гемоглобином... Надо бы у него узнать аккуратно про особые способности...
Спасибо за подборку! Объяснение Light_a_dark мне очень понравилось.

+++++++++++++++++++++

Цитата: слон и слоненок
Прочитала про быка и вспомнила историю ни разу не мистическую, но смешную.
В деревне у бабули колхозник пришел на скотный двор, сказать бригадиру что работать не может и пойдет к врачу. У него в спину вступило, разогнуться не мог. Реально он много лет страдал радикулитом.
И тут вырвался колхозный бык из загородки. С огромной скоростью, забыв про больную спину, колхозник рванул через весь двор и одним махом перемахнул забор на глазах удивленных зрителей. И моей бабули.
Больше о радикулите он никогда не вспоминал даже. Бык вылечил.


Ну все равно это сюда же)))))) Скрытые резервы открылись, какая разница, бык виноват или кабан)))

Цитата: conjure one
Знакомые комментарии по большей части) Подобное просится в подборки, так интереснее, когда всё под рукой) Надеялся, что история про мою пожилую родственницу, что во время соседского пожара в один огромный "рулон" скатала бабушкину постель вместе с толстенной периной и кучей подушек и вытащила на улицу тоже попадет в публикацию))) Таня, ну ладно, про таких бабусек и так не забыла упомянуть) Спасибо и +++++


Ничего себе какая ваша родственница молодец!... Не видела этого в комментах.
А я в прошлом году споткнулась с ведром в руках, в котором было клюквы на 2000 руб. и на асфальт с небольшого спуска приземлилась... но ведро аккуратно около себя ПОСТАВИЛА)))) Только немного клюквы просыпалось, с верхушки, от толчка)))) Сейчас только вспомнила)))

Может комментарий Сергея был в другой истории? Забыла упомянуть, что здесь все из одной.
Спасибо, поднятый вами вопрос мотивации, тоже повод для размышлений. Мотивация несомненно один из факторов. Помню под праздник, я с горы навернулась с велосипедом((Водка не пострадала, схватила 2 бутылки при падении. Поцарапанная, в ушибах, продукты прохожие помогли собрать, а я сижу, в каждой руке по бутылке. Она здесь очень дорогая(( feel
Цитата: слон и слоненок
Прочитала про быка и вспомнила историю ни разу не мистическую, но смешную.
В деревне у бабули колхозник пришел на скотный двор, сказать бригадиру что работать не может и пойдет к врачу. У него в спину вступило, разогнуться не мог. Реально он много лет страдал радикулитом.
И тут вырвался колхозный бык из загородки. С огромной скоростью, забыв про больную спину, колхозник рванул через весь двор и одним махом перемахнул забор на глазах удивленных зрителей. И моей бабули.
Больше о радикулите он никогда не вспоминал даже. Бык вылечил.

"Бык- врачеватель,"- это сильно! Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Цитата: Eulalia
Спасибо огромное))) а то в комментариях истории прозевать можно, а тут столько интересностей.)

Наверное, в стрессовых ситуациях адреналин шкалит, появляется какая-то неимоверная сила(а у кого-то ступор, к сожалению), что сам удивляешься своим способностям. А может где-то ангел - хранитель подсобляет.

И ступор тоже, один человек в одной ситуации может в ступор впасть, в другой стать героем. Пока не ясно почему так.
Цитата: зелёное яблочко
Не знаю, радоваться или огорчаться, что ничего такого не знаю

316 Это хорошо.
Цитата: Tigger power
Да, я тоже помню это, интересно было перечитать, удивительные случаи +

Спасибо комментаторам!
Цитата: ebegen31
Обхватить было трудно, да и весили те телевизоры килограммов семьдесят, по-моему. Поэтому естественно, что переносили вдвоем)

Не 70, меньше, где-то 20 максимум 40кг, но скорее 20-30 кг.
Цитата: Славянин777
Здравствуйте!!!
Плюс от Души!!! Познавательная и удивительная подборка историй!!! Люблю такие темы!!! Плюс!

Спасибо! Вместе можно хоть немного разобраться, человечество больше знает о космосе, чем об океане и собственном мозге.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#12 написал: conjure one
Вчера, 23:29
0
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Группа: Модераторы
Репутация: (6941|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 721
Цитата: Серебряная пуля
Я не нашла такой комментарий. Мистика! Снова искала, и снова Не нашла. Посмотри пожалуйста, если не трудно. Побег


blush Рardonne-moi) Таня, значит, это я к другой истории оставлял комментарий. Хотя был уверен, что к твоему "Побегу". Уж очень по тематике подходит)
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#13 написал: АхОставьте
Вчера, 23:53
0
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Репутация: (8|0)
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Бывает... К моей родственнице старушка-соседка, убегая от пьяного разбуянившегося супруга, пожаловала прямо через забор. Переночевала, а наутро долго ходила под забором в великом изумлении- говорит, и в молодости вряд ли смогла бы его перемахнуть. А со мной лично случай был- организм мобилизовало чувство ответственности. Держала я на руках годовалого подружкиного сына. Этот поросенок расхулиганился, разыгрался, болтал своей головёнкой во все стороны и ею отправил меня в нокаут. Буквально. Ударил в лицо так, что я потеряла сознание. Начала приходить в себя- вокруг кромешная чернота, и только одна мысль: я уронила ребенка, что с ним? А ничего, как оказалось. Сидит на руках и смеется. Подруга видела эту сцену издали, сказала, что я вдруг застыла, крепко прижав к себе мальчика, и простояла так не менее 3 минут
Зарегистрирован: 1.04.2018
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