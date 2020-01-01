Странное исчезновение Кристофера Томпкинса, пропавшего практически на глазах коллег

Hunter Grey Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:44 by

Для 20-летнего топографа Кристофера Томпкинса из города Эллерсли, штат Джорджия, день 25 января 2002 года начинался как любой обычный рабочий день.Он встал рано утром, позавтракал, попрощался с матерью и ушел на работу.В этот день Кристофер и другие четверо коллег из его группы должны были промаркировать лесистый участок неподалеку от шоссе 85. Когда они отправились туда пешком, то шли ровной линией на расстоянии 15 метров друг от друга.Томпкинс шел последним в линии и постоянно держал связь с другими членами команды, а также держался в поле их зрения. И вот в какой-то момент Томпкинс перекинулся несколькими словами с идущим впереди него коллегой, но когда тот оглянулся назад спустя всего пару минут, то Томпкинса позади себя он уже не увидел.При этом вокруг было достаточно открытое пространство и парень просто физически за это время не мог никуда далеко уйти. Коллега тут же сообщил остальным об исчезновении Томпкинса и они стали осматривать все вокруг.Вскоре они нашли поблизости один его ботинок и он при этом висел на ограде от скота из колючей проволоки. Рядом на траве валялись рабочие инструменты Томпкинса, обрывок от его синих рабочих штанов и 12 центов мелкими монетами. И все. Больше никаких следов мужчины в округе не обнаружилось.Все это было так странно и необъяснимо, что коллеги не знали, что и делать. Из-за этого ступора о пропаже работника они сообщили боссу лишь спустя несколько часов, а матери Томпкинса и того позже. Полиция же приступила к расследованию исчезновения парня лишь спустя 24 часа и, конечно же, им ничего не удалось обнаружить.Вскоре был запущен массовый поиск по округе с привлечением волонтеров, но они не нашли ни тела, ни очевидцев, которые могли видеть Томпкинса после пропажи. Однако месяц спустя неожиданно нашелся второй ботинок Томпкинса и был он... на частном участке почти в километре от места, где Томпкинс пропал. Правда, владелец участка, по его словам, не знал, как ботинок пропавшего человека попал на его землю.Что случилось с Кристофером Томпкинсом неизвестно до сих пор. По виду получалось, что он каким то образом очень быстро убежал от своих коллег и потерял ботинок при перелезании через проволочную ограду. Там же он обронил свои инструменты и при этом он настолько был нацелен убежать как можно дальше, что не подобрал ботинок и продолжал бежать в одном.Что же могло настолько сильно испугать этого парня? И при этом никто из его коллег ничего не слышал и не видел, хотя крайний из них был всего в 15 метрах от Томпкинса. И куда он пропал, когда потерял второй ботинок, пробежав почти километр до частного участка?Все это было настолько несуразно и причудливо, что не подпадало ни под похищение, ни под нападение бандитов.Есть версия, что вся группа топографов была замешана в какой-то нечестной игре, и, мол, именно поэтому они так долго не сообщали начальнику о пропаже Томпкинса. За это время они могли сообща избавиться от его тела, закопав его в каком-нибудь отдаленном месте. Однако нет никаких доказательств в пользу этой версии, в районе пропажи не было найдено никаких следов крови и прочих признаков, что тут было совершено групповое преступление.Еще одна версия предполагает, что Томпкинс просто решил сбежать, чтобы начать новую жизнь под другим именем. На это натолкнули слова его начальника о том, что парень якобы странновато вел себя в последние дни перед исчезновением. Однако мать Томпкинса решительно отрицает подобное и говорит, что он до последнего дня вел себя как обычно и у него не было ни депрессий, ни навязчивых идей.Друзья Томпкинса, а у него было их много, тоже рассказывали, что это был общительный и жизнелюбивый парень, у которого не было никаких явных психологических проблем. Он также очень держался за свою работу и слыл трудолюбивым и ответственным.Еще одна версия предполагает, что за Томпкинсом погналось какое-то животное, и он был так напуган им, что не обратил внимание на потерю ботинка и инструментов. Но в таком случае этот зверь гнал его почти на километр до частного участка, при этом нигде не было найдено подозрительных следов каких-либо крупных животных и следов борьбы.Другие версии уже уводят нас в ту самую область паранормального, где с человеком на открытом лесистом участке может произойти все, что угодно - от попадания в портал между мирами, до нападения йети или чупакабры. Однако так или иначе загадка внезапной пропажи Кристофера Томпкинса до сих пор не разгадана и он не был найден ни живым, ни мертвым.Автор - paranormal-news.

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