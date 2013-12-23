Сфера Бетцев

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:13

abgel1985 Просмотров: 56 Комментарии: 3 +3 Вчера, 16:13 by

Из всех таинственных шаров, которые довелось исследовать ученым, этот был наиболее непонятным - он двигался сам по себе, словно управляемый неким разумом, и реагировал на внешние раздражители.26 марта 1974 г. 21-летний интерн Терри Мэтью Бетц, его отец, инженер ВМФ Антуан и мать Джерри осматривали повреждения, оставленные на их землях недавним лесным пожаром. Ферма Бетцев находилась недалеко от Джексонвилля, штат Флорида. Во время осмотра они нашли полированный металлический шар, диаметром 20,22 см и весом 9,67 кг. Никаких швов или вмятин на нем не было, если не считать небольшой треугольной отметины, размером 3 мм. Если он и упал сверху, то с очень маленькой скоростью, поскольку не образовал кратера и не зарылся в грунт. Пожар не оставил на нем никаких следов.Терри решил взять шар в дом, где он и провалялся следующие две недели, как самый обычный кусок железа. Но когда молодой интерн решил развлечь свою подружку Терезу Фрейзер игрой на гитаре, шар ожил! Он начал вибрировать, как камертон, и издавать странные пульсирующие звуки в ответ на определенные ноты. Слышимый звук сопровождался инфразвуком: собачка Бетцев из-за этого начинала скулить, закрывая лапами уши.Вскоре Бетцы обнаружили, что шар умеет кататься сам по себе. Если толкнуть его по полу, шар может остановиться, потом снова покатиться, и так несколько раз - до тех пор, пока не вернется к толкнувшему, будто бумеранг. Однажды он катался 12 минут подряд без единой остановки!Оказалось, что шар реагирует на погодные условия - в ясные дни он катался активнее, чем в ненастные, и если его положить на теневой стороне комнаты, часто скатывался на солнечную. На искусственные источники тепла, вроде нагревателя или паяльной лампы, он не реагировал. Периодически шар вибрировал с низкой частотой, как будто внутри работал мотор. На стальной поверхности было только одно место с сильными магнитными свойствами (позднее выяснилось, что шар имеет три магнитных полюса, а может, и все четыре).Если положить шар на стол, он продолжал кататься, но ни разу не свалился - как будто им управлял некий разум, отводя от края. Когда один из членов семьи приподнял край стола, чтобы шар наконец упал, он продолжал держаться, используя для этого быстрое вращение вокруг своей оси! Если шар сильно потрясти в руках, а потом положить на поверхность, он начинал убегать, подпрыгивая, по словам Терри, словно "гигантский мексиканский прыгающий боб".Понаблюдав за шаром, семья Бетцев решила рассказать о нем общественности и найти ученых, которые разгадали бы тайну. Сначала они позвонили в местную газету "Jacksonville Journal". Редакция прислала на ферму фотографа Лона Энгера. О том, что было дальше, Лон рассказал так:"Миссис Бетц сказала, чтобы я положил шар на пол и толкнул его. Он немного прокатился и замер. Что дальше? Она говорит: "Подождите немного". Шар повернулся сам, перекатился направо около 1,2 метра, остановился, потом снова повернулся и, прокатившись налево около 2,5 м., описал большую дугу и возвратился прямо к моим ногам".Энгер, вернувшись в редакцию, написал сенсационную статью. Вскоре о шаре в доме Бетцев заговорила вся страна. Ферму осадили репортеры. Военные и уфологи, в свою очередь, тоже отдали должное этой истории. Представитель ВМФ Крис Бернингер заявил, что в его присутствии шар тоже катался, как ему хотелось.По ночам в доме Бетцев стала раздаваться странная музыка, похожая на орган или что-то в этом роде. Двери начали распахиваться и захлопываться сами по себе в любое время дня и ночи. Семейство решило, что шар надо передать представителям ВМФ для более подробного исследования.Военные просветили шар на мощной рентгеновской установке и выяснили, что толщина его стенки колеблется от 1,09 до 1,14 см - такая толщина позволяет шару выдерживать давление до 120 тысяч фунтов на квадратный дюйм. Безусловно, он мог падать со стола без всякого вреда для себя. Спектроскоп показал, что его корпус сделан из нержавеющей стали с примесью никеля. Ближайший ее аналог - "сплав 431" для работ в условиях высокой температуры, максимально устойчивый к коррозии. Под этой оболочкой, которая даже под рентгеном не обнаружила каких-либо швов, были еще два круглых объекта, окруженных собственной оболочкой из материала необычной плотности. Шар оказался не радиоактивным. Военные хотели распилить его, но Бетцы отказались дать согласие на вскрытие и потребовали шар назад. Поскольку находка не была опознана военными, Бетцы решили, что это может быть инопланетный прибор.Как раз в это время "желтая" газета "National Enquirer" объявила, что она заплатит $10000 за "лучшее научное доказательство существования НЛО" и $50000 за "доказательство, что НЛО имеют инопланетное происхождение". В комиссию, которая должна была решить судьбу обеих премий, вошли выдающиеся уфологи, включая Аллена Хайнека. Семья Бетцев решила предоставить шар газете, надеясь выиграть неплохую сумму, а заодно провести дополнительные исследования находки за счет журналистов из самой многотиражной газеты США.20 и 21 апреля 1974 года шар оказался в центре внимания комиссии, но денег Бетцам не дали - в конце концов, они не могли доказать, что шар имеет какое-либо отношение к НЛО. Зато член комиссии д-р Джеймс Хардер, проведя некоторые расчеты плотности элементов шара, пришел к выводу, что внутри находится нечто с атомным номером за 140 (напоминаем, что в природе самый тяжелый элемент - уран с атомным номером 92, а на ускорителях и в реакторе были синтезированы элементы с номерами до 118). Три года спустя на Международном конгрессе по НЛО в Чикаго 24 июня 1977 г. Хардер запугал всех: если только просверлить в шаре дырку, внутри произойдет цепная реакция и он взорвется, как атомная бомба. Кроме того, может быть, он все еще находится под присмотром инопланетян и те могут сурово покарать покусившихся на их прибор!К этому моменту Бетцы куда-то исчезли вместе с шаром. Найти их не удалось. Где сейчас лежит загадочная находка и чем она была на самом деле, так и осталось тайной. И если Хардер был прав, не дождемся ли мы какого-либо бедолагу, взявшего в руки дрель...Автор неизвестен.

Ключевые слова: Сфера шар странное

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