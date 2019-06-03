База Дульсе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:24

Причина: Изменён раздел.

Marion Phauna Просмотров: 35 Комментарии: 1 0 Сегодня, 17:24 by

На земле имеется множество мест, которые по тем или иным причинам могут быть опасны для человека, и потому становятся запретными. Есть и такие, посещение которых запрещено властями стран, на территории которых они расположены, хотя для этого как будто не существует никаких причин. Чаще всего это означает, что там происходят события, информация о которых, по мнению правительств, должна храниться в строжайшей тайне как от собственного населения, так и от человечества в целом.Самым известным местом такого типа является так называемая секретная база Дульсе (Dulce) в США. Иногда базу называют Дульче, располагается в штате Нью-Мексико, на северной границе со штатом Колорадо, примерно в 25 милях западнее Чама, в районе резерваций индейцев Навахо. Единственное, что достоверно о ней известно, – ее местоположение и то, что она тщательно охраняется властями. Окружающая это место таинственность послужила почвой для различных невероятных теорий на тему о том, что происходит за стенами секретно базы. Сразу же после ее создания местные жители, которые проживали неподалеку в маленьком городке, были переселены. Впоследствии база Дульсе была закрыта, однако она по-прежнему недоступна, несмотря на вроде бы полное отсутствие людей на ее территории.Но почему так происходит? Очевидцы говорят, что таинственная база до сих пор функционирует, иногда посреди ночи можно наблюдать странные явления, типа огней и вспышек. Некоторые утверждают, что лаборатория Дульсе представляет собой площадку для посадки инопланетных кораблей. Конечно же, официального подтверждения эта теория не получила. Но количество ее приверженцев с каждым город увеличивается. Также существует мнение, что здесь обосновалась организация по изучению паранормальных явлений. Наблюдается некое сходство с «Зоной 51». Нет сомнений в том, что это место отнюдь не заброшенное. За последние годы на этой территории было создано много непонятных сооружений, которые никак невозможно идентифицировать. Недавно сюда была проложена новая дорога, которая почему-то обрывается прямо посередине пути, а дальше следуют лишь необитаемые места.Дульсе - это совместная подземная база людей с пришельцами, именно так думают все сторонники конспирологических теории и заговоров. В 1987 году появились документы, фотографии и видеозапись про эту самую базу, находящуюся рядом с городом Дульсе в Нью-Мексико. Все эти свидетельства, переданные уфологам, получили название "Документы Дульсе", в них рассказывалось о генетических экспериментах и создании гибридов из пришельцев и людей (как тут не вспомнить агента Малдера). В этих документах были данные и о самой базе, по рассказам, она состояла из семи уровней. С первого по четвертый этаж было владение людей, а с пятого по седьмой располагались рептилоиды. Что на самом деле находится на базе Дульсе, так и не ясно, но, как говорил известный агент Малдер: "Истина где-то там".По рассказам исследователей, устройство базы Дульсе следующее: многоуровневое подземное здание базы уходит вниз как минимум на семь известных уровней, которые имеют один центральный узел, управляемый службой безопасности базы. Имеется свыше 3000 следящих видеокамер и свыше 100 секретных выходов возле и вокруг Дульсе. Многие вокруг горы Archuleta, другие к югу — вокруг озера Дульсе и даже далеко на востоке. Глубокие секции комплекса соединяются естественными системами. Уровень 1 — парковочный гараж. Все транспортные средства базы Дульсе паркуются здесь. Никто не загонит автомобиль внутрь без разрешения службы безопасности. На дорогах, при подъезде к гаражу, есть магнитные датчики подобно тем, что размещены вокруг Зоны 51. Уровень 2 содержит гараж для поездов, челноков, туннельных машин. Большинство туннельных систем приводит к большим подземным базам пришельцев: Зона 19, Зона 51, Завод 42, Зеленая река, Dugway, авиабаза Edwards, Денверский Международный Аэропорт… Уровень 3 — здесь расположены жилье, комплексы для работников и испытательные лаборатории. Этот уровень — главный управляющий узел, где сосредоточено большинство компьютеров. Уровень 4 включает лаборатории по исследованию человеческой ауры, всех аспектов телепатии, гипноза. По мнению некоторых исследователей, пришельцы знают, как отделить астральное тело от физического тела, чтобы разместить жизненную силовую матрицу «чужого объекта» в пределах человеческого тела после удаления души человека. Уровень 5 — здесь расположено жилье для разновидностей пришельцев «Серые» и «Рептоиды». Уровень 6 — конфиденциальный уровень, известен под названием Зал Кошмара. Здесь находятся генетические лаборатории, где эксперименты делаются на животных и людях. Пришельцы передали людям много знаний о генетике: знания, как полезные, так и опасные. На этом уровне проводятся также и клонирования. Уровень 7 — на этом уровне, возможно, в холодильниках содержатся человеческие эмбрионы, а в клетках — живой человеческий «материал» для проведения опытов.Судя по всему, база Дульсе по сей день не прекращает своего тайного функционирования. Однако узнать о том, в чем оно состоит, а также об истинных намерениях властей и секретных служб в ее отношении, вряд ли получится. Людям остается лишь создавать теории, одна невероятнее другой, которые вроде бы могут объяснить одни изменения, но противоречат другим. Не исключается и возможность того, что здесь совершаются некие страшные и противозаконные опыты над людьми с целью создания суперсолдат. Поэтому некоторые факты пропажи людей напрямую связывают с базой Дульсе. Но чем на самом деле занимаются ее сотрудники, если они, конечно, есть, по-прежнему остается тайной.Автор неизвестен.

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