Гора Аккум-Калкан (Казахстан)

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:49

Marion Phauna Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:49 by

Аккум-Калкан или «Поющей горой» называют необычный песчаный бархан, расположенный между гребнями Джунгарского Алатау - Большого и Малого Калканов на территории национального парка Алтын-Эмель в Алматинской области Казахстана, в 182 км к северо-востоку от Алма-Аты.Феномен этого места в том, что оно создаёт странный глубокий гул, который в зависимости от погоды может менять тональность и громкость. Во время сильного ветра "зов" Аккум-Калкан можно слышать за несколько километров. Поёт гора или стонет - зависит от того, в какую легенду поверить. По приданию верующих казахов в древности жил на свете шайтан (чёрт). Он путешествовал по миру, творя злодеяния, строя козни, и появлялся, где хотел и когда хотел. Так много молитв с упоминанием его проклятой персоны было обращено к небу, что в конце концов это разгневало Всевышнего. И он лишил шайтана возможности молниеносного передвижения.Злому духу пришлось пешком добираться до своего дома на вершине высокой горы. Долго шайтан брёл по степи, пробирался по извилистым тропам вдоль берегов реки Или, наконец устал и прилёг отдохнуть. Так труден был его путь и так тяжело было бремя свершённых им деяний, что шайтан уснул крепким сном. И спит он до сих пор, обратившись одиноким барханом, ничто и никто не могут его разбудить - ни палящее солнце, ни дожди, ни грозы, ни ветры. С тех пор снятся шайтану только жуткие сны, от которых он стонет и подрагивает хвостом. И действительно... южная сторона холма более полога и напоминает хвост. Этот длинный склон может изменять свое положение в зависимости от того, в каком направлении дует ветер. По другой легенде под этими песками покоится великий Чингиз-хан со своими боевыми соратниками, а песок поёт, когда душа полководца рассказывает потомкам о своих бесстрашных подвигах.Бархан образовался в результате выдувания песков с отмелей реки Или. Песчаная пыль долетала до Большого и Малого Калканов, являющихся препятствием для ветра, и оседала между ними. Долгие столетия воздушных путешествий песка и породили Аккум-Калкан. Несмотря на сильные ветры, Поющая гора не кочует по равнине, как некоторые холмы, а непоколебимо стоит на своём месте несколько тысячелетий. Предположительно, что звук возникает в результате трения и осыпания миллионов песчинок в сухую ветреную погоду. Чем больше движущаяся масса песка, тем выразительнее звук: от слабого писка до мелодии органа и даже грохота.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Гора легенда Казахстан пустыня

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