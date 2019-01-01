Скрипка и мистика

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:02 by

На протяжении веков изумительное звучание скрипки зачаровывало людей. Ее мелодичные звуки ублажали в модных салонах слух избалованных аристократов и заставляли пускаться в пляс простой люд на незатейливых деревенских праздниках.Каждый находил в голосе «королевы музыки» что-то свое - близкое и родное. Наверное, поэтому со скрипкой связано немало легенд, а порой и настоящих мистических историй.Первые скрипки появились на земле только лишь в эпоху Ренессанса (XIV-XVI века). Сразу же появились и легенды, связанные с ними. Самая известная из них гласит, что создателем первого инструмента был не кто иной, как сам дьявол. Как-то раз князь тьмы увидел на земле красивую девушку и страстно в нее влюбился.Однако прелестница не ответила на чувство нечистого, хотя он и сулил ей за любовь баснословные богатства. Тогда разозленный дьявол превратил несговорчивую красавицу в скрипку, придав своему созданию соблазнительные формы возлюбленной. С тех пор особым покровительством темных сил пользуется скрипка, а вместе с ней и искусные скрипачи и мастера, создающие инструменты.В Швеции существует множество преданий о речном духе - стрёмкарле, скрипаче-виртуозе, играющем над водой прекрасные мелодии. Легенды гласят, что музыка этого духа восхитительно хороша и его скрипке под силу заставить пуститься в пляс даже хромых стариков.Об искусных музыкантах говорили (и говорят до сих пор): играет, как стрёмкарл. Считалось, что если человек пожелал послушать удивительную игру обитателя вод, он должен принести ему в жертву черного ягненка.А скрипачи, желающие поучиться мастерству у стрёмкарла, оставляли свои инструменты на ночь под мостами рек, где, по слухам, обитал призрачный виртуоз.Во многих странах к скрипке люди относились настороженно. Считалось, что именно игрой на этом инструменте наслаждаются черти во время своих пирушек.Да только вот беда: среди нечисти трудно найти хорошего музыканта. Вот потому-то во многих европейских сказках говорится о том, как ушлые бесенята пускаются во все тяжкие, лишь бы заманить на свои пирушки искусных скрипачей, а порой обманом отнимают у них и сам инструмент.Так, предания гласят, что черт, желающий получить хорошую скрипку, принимал облик деревенского музыканта и вечерней порой подкарауливал своего «коллегу», возвращавшегося с заработков домой. Слово за слово - завязывалось знакомство, и в какой-то момент нечистый предлагал новому приятелю обменяться скрипками.Инструмент черта выглядел очень дорогим, а потому многие бедолаги тут же соглашались на обмен. Но придя домой, бедный музыкант обнаруживал в футляре не шикарную скрипку, а сухую ветку.А вот чтобы заманить скрипача на чертову пирушку, нечистый прикидывался богатым мужиком и предлагал сельскому виртуозу хорошо заработать.И только приехав в дом к заказчику, бедный скрипач понимал, на какую «вечеринку» он попал. Чтобы ускользнуть от страшных «клиентов», музыканту требовалось проявить недюжинную смекалку. Но случалось и так, что ему предстояло ублажать музыкой чертей и ведьм целую вечность.Однако самым известным мистическим преданием, связанным с данным инструментом, является история «красной» скрипки.Несколько столетий ходит по Европе легенда, что некий скрипичный мастер, оплакивавший смерть любимой жены, добавил ее кровь в лак, которым покрыл новую скрипку.После этого скрипка стала ярко-красной, а душа покойной переселилась в инструмент. В первые годы своего существования «красная» скрипка никому не причиняла зла. А потом случилось вот что.Инструмент случайно попал в руки мальчика-скрипача. Душа женщины, заключенная в инструмент, разбудила в мальчике невиданный талант. Злые силы собирались послушать его игру и, в конце концов, без остатка выпили жизнь ребенка.Когда тот скончался, инструмент был похоронен вместе с ним. Однако на следующий день оказалось, что могила несчастного раскопана, а скрипка исчезла. С тех пор она «путешествует» по всей Европе, выбирая себе владельца, но каждого человека, которому «посчастливится» коснуться «красной» скрипки, ждут страшные несчастья и мучительная смерть.Безусловно, настороженное отношение к скрипке касалось и ее создателей. Во все времена люди поглядывали на скрипичных мастеров с недоверием, а о самых выдающихся из них еще при жизни слагали легенды. Хотя нужно отметить, личности этих людей задавали окружающим немало загадок.Скрипки, созданные великим Антонио Страдивари, даже спустя три столетия после его смерти не имеют себе равных. Но даже тщательное изучение этих инструментов не раскрыло тайну их божественных голосов. Творения Страдивари не отличались от других скрипок ни качеством дерева, ни размерами, ни даже лаком.А ведь долгое время считалось, что несравненный голос инструментам великого мастера дает удивительный лак, изготовленный по особому рецепту. Но несколько лет назад некими смелыми исследователями был проведен практически варварский эксперимент. С одной из скрипок Страдивари был полностью смыт лак, однако даже после этого кощунства она звучала по-прежнему.Еще несколько столетий назад родилась следующая версия, пытающаяся объяснить феномен мастера. Якобы в детстве маленького Антонио благословил сам Господь, даровав ему талант создавать инструменты, голос которых напоминал бы людям о Царствии Небесном.Тогда же получил будущий великий мастер от Всевышнего чудесное миро, которое впоследствии добавлял в лак для своих скрипок. И именно этот секретный ингредиент якобы дарил инструментам Страдивари божественное звучание.Совсем иные слухи ходили в странах Европы о скрипках Джузеппе Гварнери по прозвищу дель Джезу. Поговаривали, что этот мастер, связанный договором с орденом иезуитов, часть своих инструментов вынужден был продавать им за незначительную цену.Раздосадованный такой несправедливостью Гварнери заключил сделку с дьяволом, согласно которой он получал свободу, а его скрипки приобретали невиданную силу воздействия на слушателей. С тех пор звуки инструментов дель Джезу завораживали людей и якобы будили в их душах темные чувства и желания.Интересен тот факт, что именно скрипка Гварнери долгие годы была верной спутницей и помощницей самого «демонического» виртуоза в истории человечества Никколо Паганини.Предания гласят, что этот гениальный музыкант, страдая от унижений безысходной бедности и ища признания, отдал душу дьяволу в обмен на великолепную скрипку, которая впоследствии принесла ему богатство и известность.По другой легенде, Паганини выиграл детище Гварнери в карты в придорожной таверне у странного человека, который, совсем не жалея о проигрыше, на прощание предсказал молодому человеку великую славу. Как бы там ни было, а музыка Паганини никого не оставляла равнодушным. Дамы на его концертах рыдали и падали в обморок, и даже мужчины не стеснялись своих слез.Однако слухи о сделке с дьяволом постоянно преследовали гениального музыканта, чему отчасти способствовали его своеобразная внешность и эксцентричное поведение. И если при жизни Паганини мало кто решался выступать против него с обвинениями, то после смерти музыканта Римско-католическая церковь категорически выступила против его погребения по христианскому обряду.47 лет тело Никколо Паганини искало себе пристанище во всех городах Италии, пока, наконец, в 1897 году его изнуряющее посмертное путешествие не закончилось на одном из кладбищ Пармы.Эти страшные скитания останков великого виртуоза породили новые легенды. Так, жители острова Сент-Оноре, где на некоторое время обрело пристанище тело Паганини, рассказывают, что после того как останки музыканта покинули их земли, на прибрежных скалах выросли удивительные синие лилии. Сам же дух музыканта навеки остался на этих берегах, и теперь штормовыми ночами сквозь шум ветра можно услышать голос его скрипки.А верная спутница «демонического» виртуоза ныне находится на родине Паганини - в ратуше города Генуи. И раз в год один из молодых талантливых музыкантов берет ее в руки, чтобы целый вечер играть перед слушателями в память о ее первом знаменитом владельце.Автор - Елена Лякина.

Ключевые слова: Скрипка творение дьявола бесы черти предание легенды музыкант

Другие, подобные истории: