В деревне забуянил домовой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:34

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 14:32 by

Там все события начались и продолжались вокруг пятиклассника Илюши Колоса. В самом начале февраля он стал рассказывать небылицы: в окна и дверь кто-то постучал... Открыл - никого. Лег спать - его какая-то сила с кровати сбросила. Мебель и вещи по дому стали передвигаться и даже летать. Ну, ладно, пацану почудилось, так и отец его Георгий (он в сельском хозяйстве скотником работает) подтверждал, что все это своими глазами видел.Илюшкина бабушка Дарья Ивановна решила в доме внука провести нехитрую народную профилактическую операцию. Взяла икону Николая Чудотворца, вошла в хату и стала молитву читать. Читала недолго. Сначала домашняя утварь задвигалась, сервант зазвенел разбитым стеклом - Дарья Ивановна уже сама не своя от страха. А когда икона из рук, как живая, вырвалась и в окно полетела, баба Даша не помнит, как сама в дверь выскочила...Другая Илюшкина бабушка, Зинаида, решила подойти к непонятной проблеме более обстоятельно. Достала воду освященную, которую берегла на случай, свечи зажгла и приступила к процедуре изгнания из избы зла. Но и это не получилось. Бутылка со святой водой вдруг разбилась о стену, и свечи потухли.В общем, взбунтовалась хата. И Илюша, от греха подальше, ушел к соседям, к Дубининым. И тут выяснилось, что дело не в доме: с его приходом у Дубининых стали твориться такие же нехорошие дела. Когда спицы из коробки вылетели и, как стрелы, вонзились в стену прямо у головы Александра Дубинина, он размышлял недолго. Махнул стакан самогона для крепости духа, засучил рукава, раскорячил ноги для устойчивости и вызвал буяна неведомого на честный бой. Во дворе и даже дальше, за забором, был слышен его боевой клич. "Ну что, боишься, ... зараза?! Выходи... подлый трус, один... на один! Поглядим… кто кого!"- Не выходит, гад, боится! - пояснил Александр главе сельской администрации, Виктору Баеву, который пришел разобраться с происходящим вместе с врачом местной больницы Ларисой Кужаковой. С Дубининым это "непонятное" решило не связываться, а вот новых гостей встретило неприветливо. Кастрюля в них полетела, а потом, когда они, пятясь, двигались к двери, маленькая скамеечка поднялась бесшумно, как НЛО деревянное, и ударила врача по ногам. "Больно ударила!" - поделилась своими ощущениями Кужакова.Баев, как представитель власти, сообщил о странных безобразиях в райцентр, в управление делами ГО и ЧС. Там ему ответили, что это не по их части. Вот если, к примеру, снаряд неразорвавшийся еще с Великой Отечественной обнаружат, тогда пусть немедленно звонят. Потом, правда, прислали одного спасателя, он присел на табуретку "сказки" послушать, а та его взяла и на пол скинула.Участковый Дмитрий Зубарев тоже приходил разбираться с безобразиями. Думал, что все просто. Мать у Ильи в больнице, отец Георгий регулярно поддерживает жизнедеятельность организма горячительными напитками, которые под руку попадутся. Мало ли, что в такой неблагополучной семье ее членам может показаться! Но только появился в доме, сразу на себе испытал неожиданности. Сначала в него полетели пуговицы, брошенные не горстью, а, как пули - одна за другой. А когда приподнялся над полом старый сапог и шарахнул его в плечо, чуть пониже погона, он даже за кобуру схватился: мол, я тебе побалую. И сразу понял, что надо докладывать вышестоящему начальству.Доложил. Юмор на тяжелой милицейской службе далеко не последнее оружие. Зубарева внимательно выслушали и тут же спустили короткий приказ: срочно опохмелиться.Но сногсшибательные сообщения о чертовщине, происходящей во Владимировке с двенадцатилетним Ильей и со всеми, кто был с ним рядом, продолжали поступать и в райцентр, и в Воронеж. Приехали две комиссии: медицинская и милицейская. Мальчик объяснял, что за несколько секунд до очередного полета какого-нибудь предмета, он узнает об этом, но сказать не успевает. В него самого ни кастрюли, ни сапоги, ни пуговицы не попадали - только с кровати сбрасывает, когда ложится. Он уговаривал "домового", называл его "хорошим", и тот переставал баловаться. Но все равно Илья уже трое суток почти не спал.В палате Лискинской райбольницы, куда его направили на обследование, журналисты губернского телевидения установили на ночь телекамеру. Потом, в репортаже об аномальном явлении во Владимировке, демонстрировали снятое на пленку: мальчика время от времени подбрасывало на кровати... Чуть позже он попал уже в Воронеж, в стационар одной из больниц, и никакой информации о нем не просачивалось, кроме того, что жив и нормально себя чувствует.Так что же произошло и что происходит? Если не брать во внимание убеждение владимирских бабушек, что накануне странных происшествий Илья съел заколдованное яблоко, то у ученых, далеких от веры в чертовщину, есть кое-какие объяснения.Один из специалистов кафедры теоретической физики Воронежского университета считает, что никакого "колдовства" нет, просто наша наука не доросла до понимания таких явлений. А вот известный исследователям аномальных явлений геофизик Генрих Силанов считает, что большая наука просто этим не занимается. Сам он вот уже 18 лет руководит научными экспедициями в зоне Хоперского разлома земной коры, исследует электромагнитные излучения планеты и связанные с ними аномальные явления. Результатами его работы интересуются многие наши и зарубежные институты, но финансирования этой "фантастики" как не было, так и нет.Силанов убежден, что так называемые полтергейсты, барабашки - вариации действий заряженных энергетических полей, которые начинают взаимодействовать с возбужденной нервной энергией человека. Силанов уже не раз избавлял квартиры, в которых вдруг загорались сырые половики и летали по воздуху сковородки. Приборы показывали очень высокое статистическое напряжение, он его снимал с помощью своего оборудования. "Мальчику надо успокоиться - в его семье стрессов было предостаточно", - считает он. А энергия, которая буянит и, такое ощущение, что осмысленно - это, наверное, и есть то самое неизведанное, не понятое пока нами. К слову сказать, разлом земной коры, который изучает Силанов, проходит и под Владимировкой...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Деревня Владимировка Воронежская область полтергейст чертовщина домовой аномальные явления

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