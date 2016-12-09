От смерти не убежать! Часть первая

Некоторые случаи смерти людей выглядят настолько странными, что заставляют в очередной раз задуматься о существовании божественного наказания, кармы, предопределенности судьбы и прочей мистике.



В 1994 году Хуссейн Бадар, известный в то время египетский расхититель гробниц и подпольный торговец похищенными артефактами, был найден мертвым на вершине холма в провинции Сохаг. Как это ни удивительно, но его заклевали до смерти вороны.



* * *



Некий азербайджанец, живший на Украине, погиб, забравшись в вольер со львами в киевском зоопарке. Его смерть стала результатом неудачной попытки доказать всем сомневающимся существование Бога. 45-летний Охтай Хумбат-оглы Махмудов спустился по веревке в львиный вольер. Затем он повернулся к собравшейся перед решеткой огромной толпе зевак, решивших посетить зоопарк в этот чудесный воскресный день, и торжественно провозгласил: «Бог спасет меня, если он существует!». Сразу после этих слов один из четырех львов, обитавших в вольере, не раздумывая сбил Махмудова с ног. Затем он вцепился ему в горло и, разорвав сонную артерию, мгновенно расправился с вторгшимся на его территорию чужаком. При вскрытии в крови Махмудова не было обнаружено ни малейших следов алкоголя. Следователь позже в своем сообщении заявил: «Судя по его черным одеждам и поведению, он определенно был последователем какого-то культа. Мы можем объяснить его поступок только религиозным фанатизмом».



* * *



В Танзании в 1990 году Салиму Хатибу, приговоренный к тюремному заключению за совершенную из церкви кражу, сбежал прямо из здания суда и скрылся в лесу. Спасаясь от преследования полиции, он бросился в реку, намереваясь преодолеть ее вплавь, но в следующее мгновение был перекушен пополам крокодилом.



* * *



Передумать на полпути при совершении попытки самоубийства — вовсе не значит избежать гибели, поскольку ваша судьба уже давно может быть предопределена. 28-летний Мэтт Уодхэмс забрался на крышу автомобильной парковки в английском городе Уэртинг 29 августа 2007 года, намереваясь свести счеты с жизнью, но в последний момент решил дать ей еще один шанс. Однако когда он стал перебираться через ограждение, установленное на крыше для предотвращения попыток самоубийств, то оступился и разбился насмерть. Как будто все именно так и должно было произойти...



* * *



Некая цыганка нагадала байкеру Шейну Уэббу, что он разобьется на красном мотоцикле, и он, как человек осторожный, с тех пор стойко избегал машин фатального для него цвета. Но когда у него появился шанс приобрести мотоцикл мечты всей его жизни — красно-черный Suzuki GSX 1300 RX Hyabusa, по слухам, самый быстрый из когда-либо выпускавшихся байков, — искушение было слишком велико, чтобы преодолеть его. Он даже сказал своему ближайшему другу и жене, матери трех его детей, Джоанне Меллоуз: «Он убьет меня». 44-летний Шейн из города Фалмут в английском графстве Корнуолл погиб 5 декабря 2006 года, когда направлялся в город Труро, где он должен был пройти курс занятий по сдерживанию гнева. Он не справился с управлением и на полной скорости врезался в шедший навстречу автомобиль. Что это — предсказанная медиумом судьба или оплошность Шейна, севшего за руль слишком мощного для него мотоцикла? Решайте сами.



* * *



42-летний Тони Леветт из города Мексбург в английском графстве Южный Йоркшир начал строить из себя гостя из преисподней накануне своей смерти 2 сентября 2007 года. Его невеста Джин Томпсон сообщила, что он вдруг стал проявлять признаки беспокойства и даже паники, и она вызвала скорую, однако ее жених яростно набросился на прибывших помочь ему медиков. На следующее утро он сказал ей: «Ты меня не знаешь, я — дьявол!», схватил ее за горло, но затем передумал и бегом бросился к ближайшему железнодорожному мосту, с которого и спрыгнул на рельсы. Он был еще жив, когда констебль Дэвид Симпсон прибыл на место происшествия, и успел пробормотать свои последние слова: «Я дьявол, и сегодня все мы умрем». Вскоре он скончался в больнице. Один.



* * *



Согласно мнению ученых, шансы погибнуть от упавшего на голову метеорита астрономически малы. Но эти научные выкладки не стали большим утешением для родственников троих кочевников, погибших в удаленном районе индийского штата Раджастан. В феврале 2007 года трое мужчин сидели в поле, когда с ясного неба на них рухнул улкапинд — именно так называется на хинди неопознанный летающий объект. Родственники несчастных бросились на место происшествия, услышав сопровождавший падение оглушительный взрыв. Двое кочевников погибли мгновенно, третий скончался по дороге в больницу. Судя по образовавшемуся в поле кратеру, официальные власти решили, что у них есть все основания считать виновником этой трагедии метеорит, однако полицейское расследование так и не дало однозначного ответа на вопрос, что стало причиной этого редкого явления.



* * *



Однажды в 1983 году бизнесмен Джордж Шварц заработался допоздна в своем кабинете, когда чудовищный взрыв буквально уничтожил принадлежавшую ему фабрику. Шатаясь и спотыкаясь, он кое-как выбрался из дымящихся руин, приведя своим появлением в изумление пожарных, прибывших устранять последствия взрыва, которые тут же отправили чудом выжившего счастливчика в больницу. Быстренько получив там первую медицинскую помощь, Шварц помчался обратно на место катастрофы, чтобы попытаться найти оставшиеся там важные документы. Когда Шварц бродил по обугленным развалинам, лихорадочно собирая бумаги, одна из устоявших до того момента стен рухнула на него и убила на месте.



* * *



Парочка прелюбодеев Томас Горманн и Мария Тлек, избавившись на время от своих вторых половин, миловались в лодке Горманна, качавшейся на водах Штайнхудского моря — крупнейшего озера германской федеральной земли Нижняя Саксония. Их мертвые тела были найдены сплавленными в неразрывных объятиях после того, как их поразил разряд молнии. Почти романтично.



* * *



Неустанные хлопоты Сюзи Стивенс по обеспечению безопасности на улицах пешеходов и велосипедистов по праву сделали ее одной из самых выдающихся американских активисток борьбы за сокращение числа жертв несчастных случаев. Занимая пост директора Альянса велосипедистов Вашингтона, эта 36-летняя женщина добилась принятия Акта об обучении технике безопасности велосипедистов и пешеходов, после чего стала основателем альянса «Грозовой фронт» — всеамериканской инициативной группы, регулярно проводящей кампании по обеспечению безопасности пешеходов и велосипедистов на дорогах. В марте 2002 года Стивенс принимала активное участие в 3 работе конференции по безопасности в городе Сент-Луис в штате Миссури, когда ей потребовалось всего лишь перейти через дорогу, чтобы сделать копии некоторых документов. Однако водитель автобуса по неизвестной причине решил не пропускать идущую по пешеходному переходу Стивенс и сбил ее, а затем еще и переехал колесами, лишив даже призрачных шансов на выживание. Заместитель директора альянса «Грозовой фронт» заявил: «Просто невыносимо осознавать, что человек, посвятивший всю свою жизнь борьбе за сокращение числа бессмысленных трагедий на улицах Америки, собственным именем пополнил печальную статистику пешеходов, лишившихся жизни по вине водителей».



* * *



Это каким же идиотом нужно быть, чтобы попасть под поезд в том самом месте, где за восемь месяцев до этого был раздавлен другим поездом ваш родной отец? Наверное, таким, как господин В. Маратхаи из города Ипох на севере Малайзии. Господина Маратхаи поезд сбил точно в том месте, где погиб его отец, Н. Веерапан, когда пытался пролезть под вагоном неожиданно тронувшегося состава. Н. Веерапану необходимо было перейти на другую сторону железнодорожных путей, и, чтобы не обходить длинный состав, он решил проскочить под вагоном. Один из членов семьи двух покойников с уверенностью заявил, что им всего лишь не повезло, потому что все, кто живет в районе вокзала, пользуются этим коротким маршрутом, срезая путь.



* * *



Шайка воров заплатила высокую цену за кражу стяга причисленного к рангу святых гималайского отшельника, выставлявшегося в музее шотландского города Пейсли, когда их подельники погибли в страшной автокатастрофе всего лишь несколько дней спустя. Преисполненные благоговейного ужаса от того, что навлекли на себя дурную карму, грабители в 2001 году вернули стяг, оставив рядом с ним записку с извинениями. В ней воры писали: «Стяг на месте. Он принес нам одни несчастья. Двое наших друзей погибли в аварии».



* * *



Как можно судить по фильму «Пункт назначения», никто не в силах долго избегать встречи со старухой с косой, если уж она отправилась на охоту за своей жертвой. 19-летний студент из американского штата Орегон Ричард Пик чудом спасся от гибели во время устроенной маньяком в колледже резни благодаря тому, что предназначенная ему пуля застряла в рюкзаке с учебниками. Но, как выяснилось, ему было суждено погибнуть именно от пули, что и произошло ровно через полтора года, 20 мая 1998 года, когда во время охоты на оленей его случайно подстрелил его брат Роберт. Когда они оба присели на корточки, чтобы спрятаться от оленя, курок винтовки Роберта, вероятно, зацепился за какую-то деталь его одежды, она выстрелила, и единственная пуля попала в сидящего рядом с ним брата. От судьбы не убежишь...



Из книги "1001 курьезный способ умереть"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:42

Причина: Изменён раздел.

Talisha Просмотров: 45 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:42 by

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Ключевые слова: Смерть неизбежность люди

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