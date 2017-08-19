От смерти не убежать! Часть вторая

Кто-то свыше наверняка приложил руку к тому, чтобы возмездие, долгие годы поджидавшее Генри Зигленда из местечка Хани-Гроув в американском штате Техас, все-таки осуществилось. В 1893 году Зигленд бросил свою возлюбленную, которую перед тем обесчестил, разбив тем самым девушке сердце. Она покончила с собой, а ее убитый горем брат поклялся над ее могилой, что она будет отомщена. Укрывшись в засаде на ферме Зигленда, он дождался негодяя и выстрелил в него, но пуля только оцарапала тому голову и впилась в ближайшее дерево. Посчитав, что Зигленд мертв и позор семьи смыт его кровью, брат девушки выстрелил в себя, покончив жизнь самоубийством. Однако Зигленд не только выжил, но и стал жить припеваючи. Более чем через 20 лет он надумал срубить дерево, в котором так и продолжала сидеть выпущенная в него пуля. Крепкая древесина не поддавалась, и тогда он решил выкорчевать дерево, взорвав подложенный под его корни динамит. Как гласит молва, в результате взрыва пуля вылетела из дерева и поразила Зигленда. На деле же все обстояло более правдоподобно, хотя и не менее курьезно. Поджигая динамит, Зигленд стоял слишком близко к дереву, и когда взрыв вырвал его из земли, оно — а вместе с ним и та самая пуля — упало на мужчину и раздавило его в лепешку.



* * *



Несмотря на свои 76 лет, Нанетт Мич вела очень активный образ жизни и слыла искусной каноисткой. 15 июля 1993 года она в компании своей дочери Лори путешествовала в каноэ по реке Брюле в американском штате Висконсин. Вдруг каноэ Нанетт попало в водоворот и перевернулось, но женщине удалось вплавь добраться до одного из берегов. Когда она наконец ступила на твердую землю, то, должно быть, подумала, что благополучно спаслась от подкравшейся вплотную смерти. Однако у Судьбы на ее счет были несколько иные планы. В тот самый момент, когда она крикнула дочери, что находится в безопасности, стоявшее рядом 13-метровое дерево неожиданно повалилось на землю, упав точно на Нанетт и убив ее на месте. Как выяснилось в результате расследования, дерево упало из-за того, что его подточили бобры.



* * *



Французский медиум Патрик Депаль был настолько убежден в собственных мистических возможностях, что, желая произвести неизгладимое впечатление на очередного клиента, достал револьвер и принялся играть в русскую рулетку. Охваченный ужасом посетитель потерял дар речи и не отважился вмешаться, когда Депаль уверенно заявил: «Я был на Гаити, так что это для меня сущий пустяк. Я никогда не ошибаюсь. Потусторонние духи, контактирующие со мной, необычайно сильны. Они защитят меня». После этого он спустил курок, и револьвер выстрелил, разбрызгав по стене его мозги. Что ж, поскольку всемогущие духи не стали защищать Депаля на этот раз, у него появилась отличная возможность лично разобраться с ними.



* * *



59-летний Джек Фолькеринг при жизни был служащим похоронного бюро из американского штата Кентукки. В феврале 1999 года он вел свой катафалк по 27-й автостраде через город Коулд-Спринг в своем родном штате. Он направлялся на похороны, когда шедшая навстречу машина вдруг вильнула и помчалась прямо на него. Надеясь избежать лобового столкновения, Фолькеринг резко вывернул руль, но от этого внезапного движения оборвались ремни, фиксировавшие на месте расположенный позади его сиденья гроб. Тот по инерции метнулся вперед, ударил в затылок несчастного мужчину и убил его на месте.



* * *



В феврале 1995 года дочь Дуэйна Пейнтера, тренера американской футбольной команды «Сан-Диего Чарджерс», Дебби Мента и ее брат Даг стояли на вершине скалы на мысе Мендосино в штате Калифорния. Двойняшки специально выбрали это безлюдное, но удивительно живописное место на берегу Тихого океана, чтобы развеять с него прах своей матери, покончившей жизнь самоубийством за несколько недель до этого. Прибрежные скалы Мендосино были одним из излюбленных мест отдыха их матери, которая часто привозила сюда Дебби и Дага, когда они были маленькими. Они торжественно замерли на скале, подняв перед собой урну с прахом матери, который уже готовы были высыпать в океан, когда громадная волна внезапно вырвалась из подобного воронке ущелья, подхватила их и унесла за собой. Не имея возможности ухватиться за острые, как бритва, камни, Дебби быстро выбилась из сил в бушующем океане и утонула.



* * *



В XIX столетии по всей Америке гремела слава Вашингтона Ирвинга Бишопа — выдающегося менталиста и сценического мага, выступавшего с номерами, демонстрирующими его якобы сверхъестественные психические способности. Предрасположенный к каталептическим припадкам, которые нередко случались с ним на сцене, он часто повторял, что больше всего боится быть похороненным заживо. В 1889 году, когда ему было всего 33 года, Бишоп внезапно потерял сознание и рухнул без чувств в канаву на одной из улиц Нью-Йорка. Учитывая, что Бишоп пользовался печальной репутацией человека, злоупотребляющего алкоголем и наркотиками, его предполагаемая внезапная кончина, очевидно, отнюдь не удивила медицинского эксперта, вызванного на осмотр тела. И в неком мистическом соответствии его страхам, что он может быть ошибочно признан мертвым и погребен живым, патологоанатомом было произведено вскрытие, главным результатом которого стало то, что Бишоп был вовсе не мертв. Ну, в смысле, не мертв до тех пор, пока на прозекторском столе ему не распилили грудную клетку и не вскрыли его охваченное каталептическим приступом тело от грудины и до самого таза.



* * *



Чуткий сын Флойд Хайтшу из городка Бемиджи в американском штате Миннесота хотел собственными руками вырыть могилу своей матери, тем самым отдавая ей последний долг и выражая свою сыновью любовь. Пока этот 39-летний лесоруб занимался своим благородным делом, он болтал с членами семьи и друзьями, собравшимися на кладбище, чтобы составить ему компанию. Вдруг он схватился за грудь и рухнул в свежевырытую могилу. К тому времени, когда встревоженные родственники и приятели вытащили Хайтшу из ямы, которую он только что выкопал, тот был уже мертв. Неделю спустя, 27 апреля 2001 года, он был похоронен рядом с матерью в могиле, вырытой членами его семьи и друзьями, в свою очередь отдавшими ему этим последние почести. Выступивший на погребении преподобный Брюс Питерсон сказал: «Всем нам мучительно больно видеть рядом эти две свежие могилы. Флойд всем сердцем любил свою матушку, и оно разбилось, когда она умерла. Мы понимаем, что именно это, а не физический труд, стало главной причиной его гибели».



* * *



Смерть настигла 33-летнюю наездницу в местечке Абин-джер-Хаммер под английским городом Доркинг в марте 1987 года, когда ее лошадь взбрыкнула и выбросила женщину из седла, и та врезалась головой в каменный памятник. Этот памятник был установлен в честь небезызвестного епископа Оксфордского Сэмюела Уилберфорса, погибшего на этом самом месте, когда его лошадь, взбрыкнув, выбросила своего седока из седла в 1873 году.



* * *



Когда 70-летняя Эвелин Хаузер чудом выжила после автокатастрофы, в которой ее машина перевернулась на раскатанной заснеженной трассе в районе американского города Питтсбург в марте 1992 года, она, наверное, посчитала себя самой везучей из всех женщин на свете. Несмотря на то что ее автомобиль оказался разбит вдребезги после того как, врезавшись в барьер ограждения, перевернулся и на крыше проскользил по трассе несколько метров, на самой Хаузер не было ни царапины. Проезжавшие мимо автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, вызвали полицию, уже через несколько минут прибывшую на место происшествия. Пока Хаузер, стоя у дорожного ограждения, рассказывала патрульному полицейскому о том, что и как с ней приключилось, подъехала и пожарная бригада. Однако никто, вероятно, не предупредил огнеборцев о том, что Хаузер попала в аварию из-за покрывавшего дорогу льда. Мчась на полной скорости к месту катастрофы, пожарные не справились на скользкой дороге с управлением своим автомобилем, который пошел юзом и снес женщину с трассы. По злой иронии судьбы, бригада скорой помощи, первой оказавшаяся на месте происшествия и убедившаяся, что раненых и пострадавших нет, к этому времени уже уехала, и когда ее вызвали снова, ей оставалось только отвезти погибшую женщину в морг.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:43

Причина: Изменён раздел.

Talisha Просмотров: 24 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:43 by

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Ключевые слова: Смерть неизбежность люди

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