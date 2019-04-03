Зловещий экспонат Кыыс Танара

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:47

Marion Phauna Просмотров: 71 Комментарии: 0 +6 Вчера, 20:37 by

(Девушка божество) и служил он в старину в качестве вместилища души умерших (тюктюйэ).История этого экспоната весьма интересная и местами пугающая.В 1937 г. в Западно – Кангаласском улусе, краеведами В.Н. Дмитриевым и И.Ф. Макаровым (председатель колхоза им. Х.П. Шараборина) было найдено захоронение куклы.Гроб-долбленка (гроб-ящик) лежал между рассохами упавшей лиственницы. Гроб был длиной в 1м, диаметром 27 см. Внутри гроба лежал мешочек из бересты длиной 30 см, шириной 20 см. Внутри берестяного мешочка среди пуха лежала кукла. Кукла с головой, руками, но без ног, была сшита из ровдуги. Пальто на кукле было сшито из кожи, подол имел бахрому, внутренняя сторона пальто была обшита мехом. Кукла была длиной 24 см. имела глаза из белого бисера, сережки из черно- белого бисера. На лбу была нашита монета (солярный знак).По историческому преданию, князь Западно-Кангаласского улуса Малджагарского наслега Дьёсёл Иван попросил местного шамана изготовить эту куклу. Причиной просьбы послужила внезапная смерть его любимой дочери Марии Белый Снегирь. В течение 9 дней и ночей шаман совершал обряд перемещения души, принес в качестве жертвы божествам белую кобылицу. Куклу – девушку божество повесили в специально отведенное место и обращались с нею как с живым человеком: разговаривали, делились новостями, спрашивали совета, кормили и дарили подношения. Так с ней обращались не только ее близкие, но и гости, которые приходили в их дом.30 лет душа девушки жила в облике «Кыыс танара» со своими родными, пока сын князя не решил при помощи шамана провести обряд захоронения «тюктюйэ» в лесу, в 3 км. от места их жительства.И в 1937 г. этот уникальный предмет был передан нашему музею.Сегодня «Кыыс танара» можно увидеть в постоянной экспозиции музея имени Ярославского, на 1 этаже, в разделе, посвященном материальной культуре якутов.Автор - Trimid2.

Ключевые слова: Экспонат Якутия Кыыс Танара

Другие, подобные истории: