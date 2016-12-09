Индийское молочное чудо

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:08

Pmariam Просмотров: 186 Комментарии: 6 +9 Вчера, 16:08 by

Однако иногда происходят необъяснимые явления, которые свободно фиксируются фото- и видеотехникой. К одному из таких феноменов относится Индийское молочное чудо.В сентябре 1995 года что-то странное начало твориться в одном из храмов Нью-Дели. Статуи бога Ганеши начали втягивать в себя молоко, подносимое им. Достаточно было прикоснуться ложкой с молоком к статуе бога-слона, как молоко начинало исчезать. Со стороны казалось, что Ганеша действительно пьет молоко.Позднее выяснилось, что одному из жрецов храма в тот день поступил странный телефонный звонок. Неизвестный мужчина на другом конце провода настоятельно требовал, чтобы Ганешу напоили. Жрец не заставил себя долго ждать, и первая статуя Ганеши начала пить молоко.Счастливый жрец сообщил о чуде своему приятелю, служившему в другом храме. Тот, в свою очередь, передал эту весть своим знакомым. К вечеру о Молочном чуде знала практически вся Индия. Каждый, кто узнавал о чудесном свойстве статуи Ганеши, спешил самостоятельно поднести ему молоко. И бог принимал его. Раз за разом, ложку за ложкой, чашку за чашкой. Хватило бы молока для статуй.Эйфория охватила индийский полуостров. Верующие считали происходящее счастливым знамением. Поступали сообщения, что молоко пропадало даже из закрытых холодильников, на которых стояли маленькие статуэтки Ганеши.Вскоре молоко начали поглощать и статуи других индийских божеств. А еще через некоторое время молочное чудо было зафиксировано в индуистских храмах других странах, даже на других континентах молоко пили статуи Ганеши, Шивы, Брахмы и Вишну.Скептики видели в Индийском молочном чуде заговор служителей храмов. Они считали, что жрецы установили в статуях специальные механизмы поглощения, чтобы обманывать простой народ. Однако ни одного подобного механизма найти не удалось. Напротив, многие, кто приходил в храм, желая разоблачить шарлатанов, уходили оттуда людьми, принявшими веру.Молочное чудо в Индии закончилось так же внезапно, как и началось. Спустя несколько месяцев статуи перестали поглощать молоко, подносимое им. До сих пор неизвестно, что это был за феномен. Однако любой желающий может самостоятельно ознакомиться с ним. В свободном доступе выложены десятки видеороликов, на которых четко видно, как статуя бога пьет молоко.Автор - Админ.

Ключевые слова: Боги молоко странность

Другие, подобные истории: