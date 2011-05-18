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Истории из жизни

Мистическая история

Вполне мистическая история случилась со мной совсем недавно. Осенью жена почувствовала себя неважно, появилась боль в груди и одышка. Сдала кучу анализов - вроде все нормально; кое-как выбили квоту в кардиоцентр. И вот за неделю до приема начинает со мной твориться какая-то хня: все из рук валится, на работе сплошной аврал.
Но самое непонятное происходило во время завтрака - свежее молоко или сливки тут же сворачивались у меня в кружке с кофе. Я уж и чашку с ложкой крутым кипятком ополаскивал, ничего не помогало. При этом у жены все нормально, ничего не сворачивается, наливает из того-же тетрапака... В общем, я забил и стал пить черный кофе, хоть и не люблю.

В назначенный день супруга собирается после приёма у кардиолога на работу, говорит, оттуда позвонит. Весь день сижу как на иголках, звонка нет, сам тоже связаться не могу. Я чуть не поседел. Наконец, вечером звонит и просит привезти в реанимацию все необходимое. Оказывается, ее прямо с приема отправили на операционный стол, поставили шунт и 2 стента, успели в последний момент.

Молоко сворачиваться перестало, пью любимый кофе со сливками и частенько думаю - что это такое было...


Автор: unibot.
Опубликовал: Koldyr.
Источник.
Сегодня, 10:44 by ЛетягаПросмотров: 518Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Жена одышка кардиоцентр молоко сливки операция

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Комментарии

#1 написал: Green Wind
Сегодня, 10:53
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 19
Комментариев: 8 911
Но самое непонятное происходило во время завтрака - свежее молоко или сливки тут же сворачивались у меня в кружке с кофе. Я уж и чашку с ложкой крутым кипятком ополаскивал, ничего не помогало. При этом у жены все нормально, ничего не сворачивается, наливает из того-же тетрапака... В общем, я забил и стал пить черный кофе, хоть и не люблю.


Предположу... Муж и жена пьют кофе разной температуры. Возможно муж заливает кофе крутым кипятком, от чего сворачиваются сливки и молоко. А жена предпочитает пить менее холодный кофе и у нее, соответственно, молоко не сворачивается.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 11:48
+2
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Комментариев: 196
Из рук все начало валиться потому, что у мужа предчувствие, тем более, что жена уже болела.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: Летяга
Сегодня, 12:00
+4
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Комментариев: 5 924
Цитата: Green Wind
Возможно муж заливает кофе крутым кипятком, от чего сворачиваются сливки и молоко

Я заливаю крутым кипятком. Ничего не сворачивается))

Цитата: Шарлотта Корде
у мужа предчувствие

Согласна. А сливки/молоко? У них-то предчувствия быть не может? А если может, то это уже та самая мистика)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: Alisa293
Сегодня, 12:20
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Комментариев: 225
Интуиция это, или...... давали знак автору...Хорошо, что все удачно закончилось+++++
Зарегистрирован: 10.02.2015
#5 написал: Макарыч
Сегодня, 13:12
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Комментариев: 26
Если история с молоком случится опять, сдайте его с упаковкой в лабораторию Роспотребнадзора, а затем с результатами и чеком из магазина - к нам.
Зарегистрирован: 4.04.2017
#6 написал: Talisha
Сегодня, 14:57
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Комментариев: 2 238
Напряжение и предчувствие мужа передавалось продукту. Хорошо ещё, суп в руках не прокисал. Энергия - великая вещь, а мы все с энергий продуктов взаимодействуем своей. Не зря вблизи злой ведьмы всё скисает
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#7 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:33
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Комментариев: 1 053
Не знаю, может ли молоку передаться напряжение и предчувствие, но пациент с такими симптомами точно должен был сразу передаться на ЭКГ. Даже в Устьзадрищенской амбулатории.
Хотя у нас всё может быть.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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