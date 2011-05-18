Мистическая история

Летяга Просмотров: 518 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 10:44 by

Вполне мистическая история случилась со мной совсем недавно. Осенью жена почувствовала себя неважно, появилась боль в груди и одышка. Сдала кучу анализов - вроде все нормально; кое-как выбили квоту в кардиоцентр. И вот за неделю до приема начинает со мной твориться какая-то хня: все из рук валится, на работе сплошной аврал.Но самое непонятное происходило во время завтрака - свежее молоко или сливки тут же сворачивались у меня в кружке с кофе. Я уж и чашку с ложкой крутым кипятком ополаскивал, ничего не помогало. При этом у жены все нормально, ничего не сворачивается, наливает из того-же тетрапака... В общем, я забил и стал пить черный кофе, хоть и не люблю.В назначенный день супруга собирается после приёма у кардиолога на работу, говорит, оттуда позвонит. Весь день сижу как на иголках, звонка нет, сам тоже связаться не могу. Я чуть не поседел. Наконец, вечером звонит и просит привезти в реанимацию все необходимое. Оказывается, ее прямо с приема отправили на операционный стол, поставили шунт и 2 стента, успели в последний момент.Молоко сворачиваться перестало, пью любимый кофе со сливками и частенько думаю - что это такое было...Автор: unibot.Опубликовал: Koldyr.

Ключевые слова: Жена одышка кардиоцентр молоко сливки операция

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