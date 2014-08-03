День Рождения Домового

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:31 by

День Рождения Домового называют Кудесы или Велесичи. Такое название связано с тем, что домовой находится в подчинении у славянского бога Велеса.Домовой, как и другие существа, помогающие человеку, относится к свите бога Велеса. Поэтому его и называют велесичем. Велес, являющийся защитником и покровителем человека, людских дел, домашней скотины, домашнего хозяйства, имеет своё собственное воинство — велесичей. Они-то и помогает ему справляться в делах человеческих. Поэтому кроме Домового на Кудесы славили и бога Велеса – главу небесных и земных воинств.Славяне ещё называют этот день — Днём угощения Домового. Естественно, что Домовой, который живёт в каждом доме и охраняет наш покой, является практически нашим близким родственником и тоже имеет право на свой праздник. Праздник Кудесы или Бубны в честь дедушки-соседушки сопровождался дарением гостинцев, музыкой и всем тем, чем обычно обладает любой другой важный праздник.В этот день домашнего духа принято кормить особенным угощением. Славяне варили для него кашу, пекли пироги и подавали со словами:«Дедушка-суседушка! Кушай кашу, да избу храни нашу!»«Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! Ешь пироги — наш дом береги!»«Хозяинушка-батюшка, хлеб-соль прими, скотинку води».После же праздничного ужина «суседко» весь год бывал смирен и услужлив.Многие спрашивают — какого числа день рождения Домового? Ведь где-то написано 10 февраля, а кто-то говорит 28 января. Эта путаница произошла из-за того, что по старославянскому стилю его отмечали 28 января. По новому календарю день рождения Домового 10 февраля. Вот и получается, что сейчас именины Домовой празднует 10 февраля.Вечером в ночь с 9 на 10 февраля на стол постелить белую скатёрку. (Заранее приготовить белый платок или небольшой отрез ткани чисто белого цвета). В глиняную мисочку насыпать кашки рассыпчатой, маслом сдобрить. В кружку, также глиняную, молочка налить. Наши домовушки – баловни и сладкоежки, поэтому тортик или сладкий пирог им очень понравится. И не забудьте горсть конфет — леденцов, карамелек, да драже разноцветных. А уж мёд или душистое варенье — первое лакомство домовят. Мёд для них - источник живительной энергии, ведь в нём сила трав, солнца и самой матушки Природы. А если чувствуете, что в доме вашем хозяин не один живёт, а с домовухой своей и домовятами, то и угощения положить надо по количеству семьи вашей. Потому как обычно домовых в доме столько же, как и людей.Славяне верили, что угощать домового должна хозяйка. Якобы домовые больше благоволят к женщинам. Во время подношения надо сказать: «Хозяин-батюшка, домовой, от меня (свое имя) прими угощение в знак уважения, ешь-пей, гуляй, мне (имя) и моей семье помогай, от бед и болезней защищай, жить в благополучие и богатстве помогай!» Поклониться домовому до земли. И так трижды. Потом всё домочадцы отправляются почивать. Ближе к полуночи домохранитель явится за угощением и подарками.Конечно же, ваше угощение и подарки на утро так и останутся не тронутыми. Хозяин-домовед будет удовлетворен тем, что его помнят, любят и радуются его дню рождению. Угощение утром отдайте птичкам или какой-нибудь живности. В ведро не выкидывать. И самим это кушать не стоит. Потому как домовой — дух, существо энергетическое. Он принял ваше подношение — впитал энергию этих продуктов.Но, перед тем как выкинуть, обязательно обратите внимание на положение угощений. Если что-то пропало или хоть немного лежит не так, как было с вечера, это говорит о том, что домовой принял подношение и будет помогать семье. Тогда в трудную минуту, или когда вам требуется его помощь, надо положить ему сладкого (обычно развернутую конфету или кусковой сахар) и сказать свою просьбу. Можно даже попросить о чем-то, что входит в круг его домашних забот, дать наказ: «Береги наш дом и нас в нем! Добро умножай, а зло отражай!».Идеальным подарком для домового будет маленький котенок. Лучше всего — пестрый (трехцветный) или полосатый. Котенка нужно сразу же принести на кухню к плите. Не выпуская из рук, сказать: «Дарю Вам, домовой-батюшка, мохнатого зверя на богатый двор».Если домовой примет «зверя», то обязательно возьмет его под свое покровительство и может жестко отомстить тем, кто кошку (кота) обижает. Говорят, «кто кошку пнет, тот ногу ушибет», а кто убьет кота, тому «семь лет ни в чем удачи не будет».А этот подарочек надо сделать своими руками. Возьмите небольшую коробочку (картонную или деревянную). Обклейте красивой бумагой или тканью. Украсьте тесьмой и яркими пуговичками. Тут уж как фантазия и средства позволяют. Затем туда положите новую колоду карт, монеты (желательно жёлтые пятаки — они олицетворяют богатство) и маленькую мягкую игрушку (лучше сделать самим куклу-скрутку). Переложите это всё маленькими яркими лоскутами ткани и пуговицами. Можно ещё добавить бусины, мишуру, кусочки тесьмы. В общем то, чем вам хотелось бы порадовать своего домоведа.Эти подарки имеют своё сакральное значение. Монеты (пятачки) просьба к домовому заботиться о достатке и прибыли в доме. Колода карт или куколка позволяют определить, кто у вас в доме: хозяин или хозяйка. Соответственно так и обращаться к этому существу в просьбах.Если наутро кукла окажется сдвинутой или пропавшей — у вас в доме хозяйка: Домовая-матушка. А если сдвинуты карты — у вас Домовой мужского пола: хозяин-батюшка.Не забывайте, что подарки для Домового должны провести на кухне ночь с 9 на 10 февраля. Наутро все подарочки положите в красивый мешочек, и уберите подальше от посторонних глаз. В свободное от забот время Домовой будет перебирать свои богатства и любоваться. А для вас это означает, что энергия достатка и счастья прибывает в ваш дом. Не забудьте, что подарено – нельзя отбирать!Помните — подарив малую долю вашего внимания и заботы, взамен вы укрепите взаимоотношения с Домовичком, себе и вашему дому на пользу. Если же вы еще не обращались ни разу к вашему домашнему духу, то это лучшее время познакомиться с ним и подружиться!Хозяин обязательно обрадуется душевным разговорам внутри семьи и добрым забавам. Он и сам будет не прочь поучаствовать в веселье. Так что удивляться не нужно, если где-то на кухне неожиданно упадет вилка, звякнет посуда или пробежится лёгкий ветерок. На Руси считалось, что если пели весело и каша была вкусной, домовой весь год будет рад стараться, дом защитить и живущим в нём услужить.Не стоит в этот день злиться или ругаться. Все душевные беседы должны проходить в теплой атмосфере уюта и счастья.Старались подметить происходящее в доме, на День Рождения Домового. Пытались определить его поведение для того, чтобы предсказать будущее. Если слышали за печкой плач – считали, что в семье будет разлад, если смех – все будет хорошо.Если ночью после выставленного угощения вам присниться Домовой — это к добру. Не забудьте спросить, как его зовут. И когда вам понадобится помощь, просто зовите его по имени. Но помните: имя вашего Домохранителя не должен знать никто, кроме вас! Иначе домовой обидится.Существует поверье, что если в этот день вкусно накормить Домового, то в доме целый год не будут пропадать вещи. А если не сделать этого, то год для хозяев будет беспокойным.В доме без Домового не уютно душе и тяжко телу. Сколько бы люди не старались и какими бы добрыми они ни были, в такой семье не бывает ни лада, ни достатка. Так что задобрить своего домового не помешает никому. Относитесь к своему Домоведу как к невидимому члену семьи, уважайте, любите и балуйте. В ответ вы получите самого лучшего защитника и помощника. А так же сильный оберег для дома и семьи — ваш личный друг, Домовой!Автор - неизвестен.

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