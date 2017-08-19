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Видео-страшилки
Изгнание беса
Автор: Аластор.
Источник
.
Сегодня, 11:14 by
Nik_dk
Просмотров: 22
Комментарии: 3
0
Ключевые слова:
Девушка
бес
изгнание
экзорцизм
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Комментарии
#1 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:38
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Публикаций: 1 486
Комментариев: 9 401
Ожидал увидеть что то необычное, а тут просто орущая девушка. Не убедило видео.
#2 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 13:41
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Комментаторы
Репутация:
(
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-1
)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 449
Цитата: Сделано_в_СССР
Ожидал увидеть что то необычное, а тут просто орущая девушка. Не убедило видео.
Большинство видеострашилок оставляют желать лучшего
#3 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:15
0
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Журналисты
Репутация:
(
2531
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-1
)
Публикаций: 1 486
Комментариев: 9 401
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Сделано_в_СССР
Ожидал увидеть что то необычное, а тут просто орущая девушка. Не убедило видео.
Большинство видеострашилок оставляют желать лучшего
Особенно бесит изображение загробного голоса или отсутствие как такового видео.
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