Завтрак Ронит Баранга"Breakfast" ("Завтрак") — это серия фарфоровых скульптур израильской художницы Ронит Баранга (Ronit Baranga). Этот сюрреалистический сервиз подойдёт не к каждому столу и вызовет удивление даже у самых искушённых гурманов.
Ренит Баранга родилась в 1973 году. В 1997 получила степень бакалавра по психологии и литературе в Хайфском университете, а затем продолжила изучение истории искусств в Тель-Авивском университете.
…я лепила человеческие рты и пальцы, вытекающие из посуды. Граница между живым и неживым размыта. Это интригует. Обескураживает. Заставляет думать. Теперь посуда может восприниматься как активный объект, осознающий себя и свое окружение.
Автор - kartinca.ru.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:24
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 0
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