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Завтрак Ронит Баранга

"Breakfast" ("Завтрак") — это серия фарфоровых скульптур израильской художницы Ронит Баранга (Ronit Baranga). Этот сюрреалистический сервиз подойдёт не к каждому столу и вызовет удивление даже у самых искушённых гурманов.

Завтрак Ронит Баранга

Ренит Баранга родилась в 1973 году. В 1997 получила степень бакалавра по психологии и литературе в Хайфском университете, а затем продолжила изучение истории искусств в Тель-Авивском университете.

…я лепила человеческие рты и пальцы, вытекающие из посуды. Граница между живым и неживым размыта. Это интригует. Обескураживает. Заставляет думать. Теперь посуда может восприниматься как активный объект, осознающий себя и свое окружение.

Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга
Завтрак Ронит Баранга

Автор - kartinca.ru.
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Источник 2.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:24
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ронит Баранга (Ronit Baranga) искусство сюрреализм сервиз

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