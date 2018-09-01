Завтрак Ронит Баранга

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:24

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:24 by

"Breakfast" ("Завтрак") — это серия фарфоровых скульптур израильской художницы Ронит Баранга (Ronit Baranga). Этот сюрреалистический сервиз подойдёт не к каждому столу и вызовет удивление даже у самых искушённых гурманов.Ренит Баранга родилась в 1973 году. В 1997 получила степень бакалавра по психологии и литературе в Хайфском университете, а затем продолжила изучение истории искусств в Тель-Авивском университете.Автор - kartinca.ru.

Ключевые слова: Ронит Баранга (Ronit Baranga) искусство сюрреализм сервиз

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