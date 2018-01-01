Тупик Мэри Кинг

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[justify]Тупик Мэри Кинг – это несколько мрачных средневековых улиц, скрытых под современным Эдинбургом. Узкие улочки этого района целиком находились в низине под городом, и были отрезаны от остальной части столицы Шотландии, смыкающейся чередой высоких неприступных стен.



Исторические хроники гласят, что в XVII веке эпидемия чумы угрожала полностью уничтожить Эдинбург. Улицы были завалены трупами, и каждую ночь на скрипящей телеге монахи собирали мертвецов, чтобы вывезти их за черту города и сжечь. Сожжение тел замедляло скорость распространения эпидемии, но никак не могло остановить её.

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Со временем всех зараженных изолировали в особом лазарете. Хроники повествуют, что в 1645 году чума угрожала перекинуться на весь Эдинбург, и магистрат отдал приказ обнести опасный квартал стеной, чтобы поразить главный очаг эпидемии.[justify]

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:15

LotaLo282 Просмотров: 70 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:15 by

Мэри Кинг была владелицей большей части отгороженных зданий, поэтому весь квартал стал носить её имя. По официальной версии, прежде чем замуровать квартал, жителей переселили в другое место. Звучит неправдоподобно, так как основным фактором распространения болезни были именно заражённые. Высока вероятность того, что часть города действительно стоит на костях, сокрытых от нынешних жителей старинными каменными стенами.Уже через сто лет после эпидемии чумы жители Эдинбурга разобрали на строительные материалы все разрушенные дома квартала Мэри Кинг, и над руинами боли и смерти стал подниматься новый жизнерадостный город, а тайны прошлых веков остались в забытых подземельях.Чтобы приблизиться к тем местам, где разворачивались трагические события борьбы с жуткой болезнью, нужно спуститься по особой системе узких проходов и лестниц. Именно там покоится древний чумной город.Сейчас его улицы — это тёмные и безмолвные туннели, по стенам и потолкам которых тянутся соединенные шнуром ряды пыльных лампочек. Тусклый свет выдёргивает из темноты остатки лестниц, которые никуда не ведут, заложенных окон, из которых никто не выглядывает, и забитых извёсткой и щебнем деревянных дверей, скрывающих комнаты, которые уже десятки лет никто не тревожит.Говорят, что с наступлением вечера ветер может донести до уха тихие стоны или сдавленные крики несчастных людей, брошенных на произвол судьбы в опечатанном квартале. Иногда по ночам здесь видят странных бродяг, одетых в лохмотья, что бесследно исчезают за ближайшим поворотом. А в 2000 году одному из туристов, фотографирующему историческое место, удалось сделать странный снимок, который мы опубликовали ниже. По его словам, он просто снимал лестницу и вовсе не ожидал увидеть подобное при пересмотре фотографий.Автор неизвестен.

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