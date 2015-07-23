Мистика древнего затонувшего бретонского города Кер-Ис

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:00

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зелёное яблочко Просмотров: 67 Комментарии: 5 +4 Вчера, 13:57 by

Согласно преданиям, Кер-Ис был построен на земле, принадлежащей могущественным феям, но те были благосклонны к Градлону и великодушно уступили ему часть своих владений. Город рос буквально на глазах, и вскоре равного ему по красоте и богатству не было в кельтских землях. От моря, подступающего прямо к стенам Кер-Иса, детище Градлона защищала огромная плотина, а золотой ключ от ее шлюзов, открывавший также и городские ворота, король всегда носил на шее.Надо сказать, что Градлон Великий был одним из первых кельтских королей, принявших христианство. Окрестил его мудрый святой Гвеноле, ставший затем правителю добрым другом и помощником. По его совету, Градлон возводил Кер-Ис как христианский город, украшая его улицы соборами и часовнями.Однако недолго король управлял новым городом. Вскоре он передал власть над Кер-Исом своей единственной дочери Дахут, которая долго выпрашивала у отца этот щедрый подарок. В отличие от доброго и великодушного родителя, принцесса обладала злым и безжалостным сердцем, которое, согласно преданиям, девушка получила «в дар» от одной эльфийской волшебницы, оскорбленной Градлоном много лет назад. Избрав Дахут орудием мести, эльфийка наложила на принцессу заклятие: та не успокоится до тех пор, пока не погубит самого короля, его род и его город.Получив безграничную власть над Кер-Исом, Дахут тут же начала вводить в городе свои порядки, поощряя обман, праздность и распущенность. Сама она вовсю предавалась разврату, меняя возлюбленных чуть ли не каждую ночь. Когда же любовник надоедал правительнице, некие черные люди, стоявшие у нее на службе, душили незадачливого юношу и в штормовые ночи сбрасывали его тело в морскую пучину.Но однажды принцесса влюбилась в мужчину из чужих земель и решила тайно провести своего избранника в город. Для этого в одну из ночей Дахут выкрала у отца заветный золотой ключ, но в темноте перепутала двери и вместо городских ворот открыла шлюзы плотины. Огромные волны захлестнули город, сметая все на своем пути, но Градлон, разбуженный святым Гвеноле, успел вскочить на коня и ускакать прочь из гибнущего Кер-Иса. По пути он подобрал непутевую Дахут, убегавшую из города, и посадил ее себе за спину. Однако разбушевавшаяся стихия настигала беглецов, и тут перед королем возник святой Гвеноле, который крикнул Градлону: "Сбрось дьявола, сидящего за тобой, иначе погибнешь!" Но добрый правитель не смог погубить свою любимую дочь, и тогда святой сам столкнул ее в пучину. Лишь только воды сомкнулись над головой принцессы-убийцы, как море сразу же успокоилось и король был спасен. Следуя христианским заветам, святой Гвеноле хотел тут же отслужить поминальную мессу по душам погибших жителей Кер-Иса, но коварная Дахут, превращенная злыми силами после смерти в русалку, помешала ему, разбив потир со святыми дарами. С тех пор она по-прежнему правит как прекрасным градом, правда, уже стоящим на дне моря, так и его жителями, не обретшими покой.Конечно, события тех дней можно было бы назвать всего лишь старинной легендой, если бы их герои - Градлон Великий и святой Гвеноле - не были реальными историческими персонажами. Также легенда гласит, что после гибели Кер-Иса спасшийся король основал новую столицу - Кемпер, и этот город существует и в наши дни. А одной из его главных достопримечательностей является конная статуя Градлона, установленная еще в конце XII века между шпилями кафедрального собора. О существовании некогда значительного мегаполиса на побережье залива Дуарнене говорят и остатки древнеримских дорог, обрывающихся у самого моря. Кроме того, жители Бретани верят, что Кер-Ис ушел под воду не полностью и волны пощадили его небольшой «кусочек». Таковым сегодня считается островок Тристан в заливе Дуарнене, неподалеку от одноименного города.Надо сказать, что свое имя данная частица суши получила не случайно, так как в свое время остров стал местом, где разворачивался сюжет еще одной знаменитой средневековой легенды. Говорят, что именно здесь скрывался от королевского гнева легендарный рыцарь Тристан, после чего «кусочек Кер-Иса» и получил его имя. Интересен тот факт, что примерно в то самое время, когда предположительно Кер-Ис ушел под воду, другой мегаполис Франции раннего Средневековья, Лютеция, был переименован в Париж (Paris), так как это название переводится с бретонского «подобный Ису». Известно также, что, когда будущая столица Франции получила свое новое имя, один старый друид предсказал, что Ис поднимется из вод, когда Париж уйдет под воду. И если в те далекие времена этому пророчеству мало кто верил, то сегодня в связи с угрозой глобального потепления, изменением климата и подъемом уровня Мирового океана о словах друида стоит задуматься.Как бы там ни было, бретонцы уверены, что под толщей вод жизнь в Кер-Исе продолжается. И это несмотря на то, что за последние десятилетия многочисленные любители подводного плавания не раз исследовали дно залива Дуарнене вдоль и поперек, но остатки древнего города там не были обнаружены. Однако время от времени здесь из-под воды звон колоколов, а установить источник этих звуков не представляется возможным. Эзотерики считают, что Кер-Ис попал в параллельное измерение, так как «земля фей», на которой Градлон построил город, испокон веков считалась местом заповедным, полным различных чудес. Однако, по другой версии исследователей паранормальных явлений, в подводном заточении Кер-Иса виновато заклятие, наложенное эльфийской волшебницей на Дахут. Та никак не может успокоиться и не отпустит души подданных, пока жив на земле хоть один потомок Градлона. По мнению же людей верующих, разрешить проблемы города-мученика могла бы поминальная месса, которую так и не отслужил святой Гвеноле.Как бы там ни было, но обитатели Кер-Иса не теряют надежды на спасение. Жители Дуарнене и прилегающих к нему населенных пунктов рассказывают, что подводный город не раз «отправлял» гонцов к людям, дабы те простым словом или делом облегчили участь подводного града. Так, однажды две бретонские дамы, отправившись позагорать в дальний тихий уголок городского пляжа, с удивлением увидели там лавку с товарами, где торговали купцы в странных одеждах. За свои непонятные, даже, можно сказать, экзотические товары они просили смешную цену, но у дам не было с собой денег. Убедившись в этом, один из торговцев с отчаянием воскликнул, что, если бы он получил от человека хотя бы су, Кер-Ис был бы спасен. После чего и лавка, и купцы, и товары буквально растворились в воздухе.Другая же подобная история, произошедшая несколько лет назад, скорее вызывает недоумение, чем жалость к погибшему городу. Как-то в сумерках к двум подросткам, убиравшим мусор на пустынном пляже, подошла благообразная старушка и попросила помочь ей донести до дома вязанку хвороста. Молодые люди удивились - зачем это мог понадобиться хворост современной пенсионерке Евросоюза. Сочтя это каким-то чудачеством, они объяснили, что не могут бросить срочную работу и вежливо отказали пожилой даме. Та же в ответ принялась осыпать мальчишек грязными ругательствами и проклятиями, крича при этом, что, скажи они «да», прекрасный город освободился бы от вечных мук. Не ожидая подобных слов от милой старушки, подростки поспешили ретироваться, обсуждая между собой, стоит ли спасать какой-то город, где пожилые дамы в совершенстве владеют трехэтажным диалектом.Автор - Елена Лякина.

Ключевые слова: Город святой зачарованный король эльфийка

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