Жук скарабей в Древнем Египте

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:59 by

Жук скарабей в Древнем Египте – один из самых известных и популярных символов древней цивилизации, существовавшей на берегах Нила. Но чем привлёк египтян обыкновенный навозный жук? А дело тут в том, что, наблюдая за его поведением, люди заметили, что маленькое насекомое является великим тружеником.Древнеегипетская скульптура жука скарабея:Он с невероятным упорством обрабатывает вязкий навоз. Берёт бесформенный кусок и начинает перекатывать его перед собой. И тот постепенно превращается в круглый шарик. В эту навозную сферу трудолюбивый скарабей откладывает яйца. Появившиеся личинки питаются навозом, а насекомое катит шарик с востока на запад, затем делает норку и прячет шарик в ней. На 29-й день круглое навозное образование выкапывается и бросается в воду. И уже там из него на свет появляются детёныши.Такую деятельность египтяне отождествляли с Солнцем. По их понятиям, светило ночью находится в мире теней, а утром воскресает и появляется на небе. Жук полностью повторяет этот путь, так как навоз является его миром теней, из которого он и появляется.Солнце – огненный шар, дающий жизнь всему на Земле. Шарик навозного жука также содержит в себе семена жизни в виде зародышей детёнышей. Солнце движется по небу, излучая тепло, а навозный шарик катится с востока на запад, и в нём зарождается новая жизнь.На протяжении многих веков жук скарабей в Древнем Египте являлся олицетворением бога Хепри, который символизировал восходящее светило. При этом бог Ра символизировал дневное Солнце, а бог Атум являлся символом ночного. Хепри так и изображали с головой скарабея. Таким образом, Атум, Ра и Хепри представляли собой три лица одного светила.Хепри с древнеегипетского переводится как «возникающий из самого себя». На берегах Нила полагали, что сотворение мира произошло тогда, когда Хепри произнёс своё имя. С тех пор он олицетворял силу созидания, дающую толчок для движения всему сущему.Поэтому маленький жук, катающий без устали свой шарик, стал символом воскресения внутри живой, но инертной материи, готовой к началу нового существования. Скарабей сопровождал египтян не только при жизни, но и после смерти, так как разлагающееся тело умершего содержит в себе зародыш новой жизни. Это бессмертная душа, которая воскресает в ином мире и продолжает своё путешествие по Вселенной.Во время мумификации у умершего вынимали сердце, а вместо него вкладывали кусок керамики или камня с амулетом скарабея. А иногда замещали сердце фигуркой навозного жука, также изготовленного из камня или керамики. Египтяне искренне полагали, что человеческое сердце являлось центром сознания и мудрости и считалось отдельной сущностью, обитающей в человеческом теле. Эта сущность уходила в мир мёртвых вместе с душой, а при жизни руководила человеческим существованием.Когда человек умирал, то попадал на суд Осириса. На нём на одну чашу весов клали сердце, а на другую перо Маат (богиня справедливости и мудрости). Чтобы душа умершего смогла продолжить путешествие, сердце должно было оказаться легче пера. А таким оно могло быть лишь у того, кто при жизни был чистым и благородным.Древнеегипетское украшение с изображением жуков скарабеев:В Древнем Египте фигурки и изображения скарабея встречались везде. Делали их из базальта, известняка, мрамора, глины, фаянса. Покрывали сверху голубой, пурпурной или зелёной глазурью. На основании фигурки писались священные символы и изречения. Иногда у жука были человеческое лицо или голова. На спину наносили изображение бога Ра или глаз Гора. Уже позднее изображения жуков стали наносить на нагрудные погребальные украшения из фаянса.Таким образом, жук скарабей в Древнем Египте считался символом обновлённого восходящего Солнца. На его спине находился центр, где встречались Земля и небо. После того как Солнце всходило, жук расправлял крылья и улетал в бесконечную даль. Он символизировал небо, бессмертие, вечность. Пробуждал всё светлое, что есть в душах людей, олицетворял вечную молодость души, которая живёт за пределами времени, пространства, жизни и смерти.Автор - Алексей Горобец.

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