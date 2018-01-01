Жук скарабей в Древнем ЕгиптеЖук скарабей в Древнем Египте – один из самых известных и популярных символов древней цивилизации, существовавшей на берегах Нила. Но чем привлёк египтян обыкновенный навозный жук? А дело тут в том, что, наблюдая за его поведением, люди заметили, что маленькое насекомое является великим тружеником.
Древнеегипетская скульптура жука скарабея:
Он с невероятным упорством обрабатывает вязкий навоз. Берёт бесформенный кусок и начинает перекатывать его перед собой. И тот постепенно превращается в круглый шарик. В эту навозную сферу трудолюбивый скарабей откладывает яйца. Появившиеся личинки питаются навозом, а насекомое катит шарик с востока на запад, затем делает норку и прячет шарик в ней. На 29-й день круглое навозное образование выкапывается и бросается в воду. И уже там из него на свет появляются детёныши.
Такую деятельность египтяне отождествляли с Солнцем. По их понятиям, светило ночью находится в мире теней, а утром воскресает и появляется на небе. Жук полностью повторяет этот путь, так как навоз является его миром теней, из которого он и появляется.
Солнце – огненный шар, дающий жизнь всему на Земле. Шарик навозного жука также содержит в себе семена жизни в виде зародышей детёнышей. Солнце движется по небу, излучая тепло, а навозный шарик катится с востока на запад, и в нём зарождается новая жизнь.
На протяжении многих веков жук скарабей в Древнем Египте являлся олицетворением бога Хепри, который символизировал восходящее светило. При этом бог Ра символизировал дневное Солнце, а бог Атум являлся символом ночного. Хепри так и изображали с головой скарабея. Таким образом, Атум, Ра и Хепри представляли собой три лица одного светила.
Хепри с древнеегипетского переводится как «возникающий из самого себя». На берегах Нила полагали, что сотворение мира произошло тогда, когда Хепри произнёс своё имя. С тех пор он олицетворял силу созидания, дающую толчок для движения всему сущему.
Поэтому маленький жук, катающий без устали свой шарик, стал символом воскресения внутри живой, но инертной материи, готовой к началу нового существования. Скарабей сопровождал египтян не только при жизни, но и после смерти, так как разлагающееся тело умершего содержит в себе зародыш новой жизни. Это бессмертная душа, которая воскресает в ином мире и продолжает своё путешествие по Вселенной.
Во время мумификации у умершего вынимали сердце, а вместо него вкладывали кусок керамики или камня с амулетом скарабея. А иногда замещали сердце фигуркой навозного жука, также изготовленного из камня или керамики. Египтяне искренне полагали, что человеческое сердце являлось центром сознания и мудрости и считалось отдельной сущностью, обитающей в человеческом теле. Эта сущность уходила в мир мёртвых вместе с душой, а при жизни руководила человеческим существованием.
Когда человек умирал, то попадал на суд Осириса. На нём на одну чашу весов клали сердце, а на другую перо Маат (богиня справедливости и мудрости). Чтобы душа умершего смогла продолжить путешествие, сердце должно было оказаться легче пера. А таким оно могло быть лишь у того, кто при жизни был чистым и благородным.
Древнеегипетское украшение с изображением жуков скарабеев:
В Древнем Египте фигурки и изображения скарабея встречались везде. Делали их из базальта, известняка, мрамора, глины, фаянса. Покрывали сверху голубой, пурпурной или зелёной глазурью. На основании фигурки писались священные символы и изречения. Иногда у жука были человеческое лицо или голова. На спину наносили изображение бога Ра или глаз Гора. Уже позднее изображения жуков стали наносить на нагрудные погребальные украшения из фаянса.
Таким образом, жук скарабей в Древнем Египте считался символом обновлённого восходящего Солнца. На его спине находился центр, где встречались Земля и небо. После того как Солнце всходило, жук расправлял крылья и улетал в бесконечную даль. Он символизировал небо, бессмертие, вечность. Пробуждал всё светлое, что есть в душах людей, олицетворял вечную молодость души, которая живёт за пределами времени, пространства, жизни и смерти.
Автор - Алексей Горобец.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59
Вчера, 23:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 0
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