Апоп — в египетской мифологии огромный змей

Апоп — в египетской мифологии огромный змейВ египетской мифологии существует множество богов и легенд, с ними связанных. Апоп (Апеп, Апофис) – огромный змей, олицетворяющий тьму и зло, вечный враг бога солнца Ра. Зачастую Апоп выступает собирательным образом всех противников порядка и света. Он символизирует первозданный хаос, наступление которого так боялись древние египтяне.
Вообще змея в древнеегипетских мифах существо неоднозначное с одновременно добрым и злым началом. В различных мифах змеи представляют, и светлую, и темную стороны. Змея в качестве доброго хорошего начала предстает как защитник и помощник богов, фараонов, мертвых и путешественников. Однако, одновременно с этим, в своей злой ипостаси змея предстает как главный враг света и порядка в мире.
Апоп: символ зла и хаоса
Вера в Апопа сформировалась во времена Среднего царства. Местом его обитания считаются земные недра, где они и боролись с Ра. Апоп царствует в подземном мире и каждый день ждет, когда начнется новое противостояние с солнечным Ра. Противостояние змея Апопа и его врага, бога солнца Ра, описывается во множестве мифов во времена Среднего и Нового царства. Но самым полным, сохранившимся и дошедшим до наших дней является один миф. В нем каждую ночь Апоп подстерегал Ра, плывущего в своей ладье по подземному Нилу, и, стараясь его одолеть, змей выпивал всю воду из реки. Однако Ра каждый раз одерживал победу.
Также существовала версия, что Апоп был одним из старших богов-создателей вселенной. Уже к концу Среднего царства Апоп, как всеобщее зло, отождествляется с богом Сетом. Интересно, что Сет изначально был защитником Ра, однако позже его сблизили со змеем и стали считать богом зла. В конечном счете Сет впитал в себя все характеристики Апопа и полностью слился с ним, став единым богом, отождествляющим зло.
Однако образ извечного врага света существовал еще до присвоения имени Апоп гигантскому змею, с которым Ра борется в текстах древнейших пирамид. Апоп использует свой магнетический взгляд, чтобы поглотить Ра и всех его помощников. Апоп также пользуется помощью, оказанной ему другими злыми демонами. Однако каждый раз Ра и его сторонники одерживают победу, пронзая копьями змея и заставляя его вернуть всю выпитую воду обратно в реку. После одержанной победы Ра продолжает свой путь под всеобщее ликование богов, окружающих его.
В другом варианте мифа Ра предстает в образе рыжего кота, который отрезал голову змею Апопу под священным древом жизни города Гелиополя. Однако Апоп каждую ночь все равно возвращался, ведь он жил в мире мертвых. Поэтому иногда его воспринимали как «пожирателя душ», и, чтобы уберечь душу умершего человека от Апопа, к нему в гроб нужно было положить заклинание.
Все происходящие землетрясения, шторма, смерчи и любые другие катаклизмы или стихийные бедствия, несущие мрак и разрушения, древними египтянами всегда ассоциировались со змеем. Если Апоп начинал двигаться в своем подземном укрытии, неминуемо происходило землетрясение.
Древнеегипетские ритуалы
В Древнем Египте были очень популярны солнечные ритуалы, и их обязательной частью было волшебное повержение Апопа. Книга мертвых наполнена описаниями о борьбе Ра и Апопа. Существовало представление о конце света, когда Апоп одерживает победу над богом солнца и повергает мир во тьму. Во время проведения ежегодных ритуалов жрецы разыгрывали представления, помогая Ра победить змея, тем самым веря, что когда судный день настанет, Ра не даст змею одержать победу и занять свое место.
Кроме всего прочего, Апоп ассоциировался у египтян с враждебно настроенными чужеземцами. Но в Книге мертвых есть описания ритуалов, способных помочь уничтожить змея. Эти ритуалы проводил жрец или царь, которые читали заклинания и совершали ритуальные действия, описанные в ней. Для получения нужного эффекта, необходимо было знать правильные имена и все формы проявления Апопа.
Все они перечислялись, написанные на свежем папирусе краской, после чего подвергались немедленному сожжению. В процессе других ритуалов, написанные имена запечатывались в сосуде и закапывались в землю. Считалось, что после всего этого Апоп повержен, однако каждая новая победа была чисто символической, ведь каждый день вместе с солнечным божеством возрождались и его враги.
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Вчера, 18:43 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 4
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