Апоп — в египетской мифологии огромный змей

Летяга Просмотров: 38 Комментарии: 4 +5 Вчера, 18:43 by

В египетской мифологии существует множество богов и легенд, с ними связанных. Апоп (Апеп, Апофис) – огромный змей, олицетворяющий тьму и зло, вечный враг бога солнца Ра. Зачастую Апоп выступает собирательным образом всех противников порядка и света. Он символизирует первозданный хаос, наступление которого так боялись древние египтяне.Вообще змея в древнеегипетских мифах существо неоднозначное с одновременно добрым и злым началом. В различных мифах змеи представляют, и светлую, и темную стороны. Змея в качестве доброго хорошего начала предстает как защитник и помощник богов, фараонов, мертвых и путешественников. Однако, одновременно с этим, в своей злой ипостаси змея предстает как главный враг света и порядка в мире.Вера в Апопа сформировалась во времена Среднего царства. Местом его обитания считаются земные недра, где они и боролись с Ра. Апоп царствует в подземном мире и каждый день ждет, когда начнется новое противостояние с солнечным Ра. Противостояние змея Апопа и его врага, бога солнца Ра, описывается во множестве мифов во времена Среднего и Нового царства. Но самым полным, сохранившимся и дошедшим до наших дней является один миф. В нем каждую ночь Апоп подстерегал Ра, плывущего в своей ладье по подземному Нилу, и, стараясь его одолеть, змей выпивал всю воду из реки. Однако Ра каждый раз одерживал победу.Также существовала версия, что Апоп был одним из старших богов-создателей вселенной. Уже к концу Среднего царства Апоп, как всеобщее зло, отождествляется с богом Сетом. Интересно, что Сет изначально был защитником Ра, однако позже его сблизили со змеем и стали считать богом зла. В конечном счете Сет впитал в себя все характеристики Апопа и полностью слился с ним, став единым богом, отождествляющим зло.Однако образ извечного врага света существовал еще до присвоения имени Апоп гигантскому змею, с которым Ра борется в текстах древнейших пирамид. Апоп использует свой магнетический взгляд, чтобы поглотить Ра и всех его помощников. Апоп также пользуется помощью, оказанной ему другими злыми демонами. Однако каждый раз Ра и его сторонники одерживают победу, пронзая копьями змея и заставляя его вернуть всю выпитую воду обратно в реку. После одержанной победы Ра продолжает свой путь под всеобщее ликование богов, окружающих его.В другом варианте мифа Ра предстает в образе рыжего кота, который отрезал голову змею Апопу под священным древом жизни города Гелиополя. Однако Апоп каждую ночь все равно возвращался, ведь он жил в мире мертвых. Поэтому иногда его воспринимали как «пожирателя душ», и, чтобы уберечь душу умершего человека от Апопа, к нему в гроб нужно было положить заклинание.Все происходящие землетрясения, шторма, смерчи и любые другие катаклизмы или стихийные бедствия, несущие мрак и разрушения, древними египтянами всегда ассоциировались со змеем. Если Апоп начинал двигаться в своем подземном укрытии, неминуемо происходило землетрясение.В Древнем Египте были очень популярны солнечные ритуалы, и их обязательной частью было волшебное повержение Апопа. Книга мертвых наполнена описаниями о борьбе Ра и Апопа. Существовало представление о конце света, когда Апоп одерживает победу над богом солнца и повергает мир во тьму. Во время проведения ежегодных ритуалов жрецы разыгрывали представления, помогая Ра победить змея, тем самым веря, что когда судный день настанет, Ра не даст змею одержать победу и занять свое место.Кроме всего прочего, Апоп ассоциировался у египтян с враждебно настроенными чужеземцами. Но в Книге мертвых есть описания ритуалов, способных помочь уничтожить змея. Эти ритуалы проводил жрец или царь, которые читали заклинания и совершали ритуальные действия, описанные в ней. Для получения нужного эффекта, необходимо было знать правильные имена и все формы проявления Апопа.Все они перечислялись, написанные на свежем папирусе краской, после чего подвергались немедленному сожжению. В процессе других ритуалов, написанные имена запечатывались в сосуде и закапывались в землю. Считалось, что после всего этого Апоп повержен, однако каждая новая победа была чисто символической, ведь каждый день вместе с солнечным божеством возрождались и его враги.

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