Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

О якутских могилах

О якутских могилах

Огромная надмогильная конструкция в виде "домика". Конец 19 - начало 20 века (?). Кюндядинский наслег, Нюрбинский улус.

На переднем плане наш информант Петр Тимофеевич Иванов, старожил наслега, большой знаток старины, шаманских сказаний и генеалогии сунтарских и нюрбинских якутов (просто ходячая социальная сеть, к нему часто обращаются с просьбой составить родословные).

Надмогильные домовины тесно связаны с представлениями якутов о трёх душах ("кут") человека - земляной ("буор-кут"), воздушной ("салгын-кут") и материнской ("ийэ-кут"). После смерти сущность человека распадалась на эти составные части ("ёлёр", "ёлюю" - букв. разделение на части). Мать-душа уходила на запад в загробный мир, воздух-душа растворялась в окружающей среде, а земля-душа продолжала существовать в теле. Как раз для неё и строили надмогильные домики. Земля-душа исчезала только после того, как истлевала плоть и оставались одни кости. До этого мертвец представлял опасность для мира живых, земля-душа могла выйти в виде зловредного духа и отомстить за нарушение покоя, поэтому якуты никогда не посещали места захоронений (в особенности обходили стороной дохристианские могильники), и никаких традиций, вроде родительского дня, у нас не было.

Автор: byrkyngaev.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55 by Nik_dkПросмотров: 84Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Якутия могила домик

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 16:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (763|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 623
впервые слышу про такое
но только мало информации. домик и мужик.
вот если бы была еще инфа о том, что там внутри, как захоронен: в земле, в гробу, в саване, под крышей, под плинтусом и т.п.
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#2 написал: Nik_dk
Сегодня, 16:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (79|0)
Публикаций: 727
Комментариев: 47
Цитата: Pmariam
впервые слышу про такое
но только мало информации. домик и мужик.
вот если бы была еще инфа о том, что там внутри, как захоронен: в земле, в гробу, в саване, под крышей, под плинтусом и т.п.

В Якутии вечная мерзлота и большая часть года - зима. Так что хоронили не заморачиваясь на воздухе. И если человек был богатым и знатным, то строили такие домики.

А в таких "домиках" лучше не останавливаться, а не то еёр будет гоняться.
Зарегистрирован: 25.07.2011
                              
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:28
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1542|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 726
Очень интересно было бы почитать побольше) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: наборбукв
Сегодня, 17:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Вообще понятие Кут=душа, немного упрощенное. Из того что я помню, Ийэ Кут связана с генетической памятью человека, его получают то ли в момент зачатия, то ли на третий месяц зачатия. Салгын Кут связана с мыслями, желаниями, мечтами человека и рассеивается после смерти через определенный срок. Буор Кут связана с телесной оболочкой человека, буор Кут самоубийцы, преступника или человека, умершего не своей смертью и не получившего должного захоронения со временем становится уер (злой дух, по сути живой мертвец).
Зарегистрирован: 10.08.2016
#5 написал: Nik_dk
Сегодня, 17:12
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (79|0)
Публикаций: 727
Комментариев: 47
Цитата: наборбукв
Вообще понятие Кут=душа, немного упрощенное. Из того что я помню, Ийэ Кут связана с генетической памятью человека, его получают то ли в момент зачатия, то ли на третий месяц зачатия. Салгын Кут связана с мыслями, желаниями, мечтами человека и рассеивается после смерти через определенный срок. Буор Кут связана с телесной оболочкой человека, буор Кут самоубийцы, преступника или человека, умершего не своей смертью и не получившего должного захоронения со временем становится уер (злой дух, по сути живой мертвец).

Да что-то такое рассказывали нам на уроках Якутской Национальной Культуры
Зарегистрирован: 25.07.2011
                              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.