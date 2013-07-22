О якутских могилах

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:55

Nik_dk Просмотров: 84 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 11:55 by

Огромная надмогильная конструкция в виде "домика". Конец 19 - начало 20 века (?). Кюндядинский наслег, Нюрбинский улус.На переднем плане наш информант Петр Тимофеевич Иванов, старожил наслега, большой знаток старины, шаманских сказаний и генеалогии сунтарских и нюрбинских якутов (просто ходячая социальная сеть, к нему часто обращаются с просьбой составить родословные).Надмогильные домовины тесно связаны с представлениями якутов о трёх душах ("кут") человека - земляной ("буор-кут"), воздушной ("салгын-кут") и материнской ("ийэ-кут"). После смерти сущность человека распадалась на эти составные части ("ёлёр", "ёлюю" - букв. разделение на части). Мать-душа уходила на запад в загробный мир, воздух-душа растворялась в окружающей среде, а земля-душа продолжала существовать в теле. Как раз для неё и строили надмогильные домики. Земля-душа исчезала только после того, как истлевала плоть и оставались одни кости. До этого мертвец представлял опасность для мира живых, земля-душа могла выйти в виде зловредного духа и отомстить за нарушение покоя, поэтому якуты никогда не посещали места захоронений (в особенности обходили стороной дохристианские могильники), и никаких традиций, вроде родительского дня, у нас не было.Автор: byrkyngaev.

Ключевые слова: Якутия могила домик

Другие, подобные истории: