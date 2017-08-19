Исибутай-кофун — гробница или гараж?

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:59 by

В парке Асука есть известный древний объект — так называемая гробница Исибутай-кофун (Ishibutai Kofun). Историки считают ее местом захоронения Сога-но Умако, представителя аристократического рода Сога и видного политического деятеля второй половины VI – начала VII века, сыгравшего немалую роль в закреплении буддизма в Японии.Однако среди различных достижений Сога-но Умако источники упоминают создание усыпальницы рода Сога. Возникает закономерный вопрос: почему же, в таком случае, сам Сога-но Умако якобы был похоронен не в созданной им родовой усыпальнице, а в отдельной гробнице?Сомнения в справедливости этой версии усиливаются при виде самой «гробницы». Исибутай-кофун кардинально отличается от всех других гробниц парка Асука размерами гранитных глыб, использованных при строительстве объекта. Вес некоторых из них превышает сотню тонн. Так, всего два подобных «монстра» образуют крышу конструкции.Есть подобные «камушки» и в кладке стен. Например, гранитная глыба, образующая нижнюю часть задней стенки «гробницы» на первый взгляд кажется двумя отдельными блоками. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что это – единый блок, треснувший пополам, возможно, в ходе его установки на место к кладке.Огромные гранитные блоки уложены, как может показаться, довольно небрежно. Местами видны не только щели, но и буквально целые дыры, которые где-то заложены камнями небольшого размера, а где-то — так и оставшиеся незаполненными, образуя своеобразные отверстия для вентиляции. Однако если присмотреться, то можно заметить, что количество подобных дырок минимально для кладки глыб, имеющих форму, далекую от прямоугольной.Кроме того, несмотря на то, что каменные глыбы производят впечатление практически необработанных гранитных валунов, строителям удалось добиться того, что внутренние стены сооружения образуют довольно ровно выдержанные плоскости. Снаружи Исибутай-кофун кажется простой грудой камней.Подобным же образом сделан и наружный коридор, который ведет ко входу в «гробницу». Он также составлен из практически необработанных блоков, а итоговые плоскости стен выдержаны весьма ровно.Если бы это действительно было построено в VI-VII веках нашей эры, то с точки зрения инженерной мысли и строительных решений, объект следовало бы признать одним из самых выдающихся сооружений периода Кофун. Но эти строительные решения и достигнутый результат заставляют сильно сомневаться в справедливости официальных датировок. И прежде всего, из-за размеров каменных глыб, использованных при создании Исибутай-кофун.Зачем нужно было перетаскивать, поднимать и устанавливать в кладку именно такие громадины? Другие, реальные гробницы наглядно всем демонстрируют, что в этом не было никакой необходимости. Строители периода Кофун прекрасно обходились блоками меньшего размера, которые в избытке валяются и ныне вокруг «гробницы» Исибутай и не требуют каких-либо сверхусилий по их перемещению и использованию в кладке. Ведь переход от камней весом в несколько тонн к массам в сотни тонн требует не просто арифметического увеличения «тягловой силы», а связан с решением целого ряда дополнительных весьма непростых такелажных и транспортных задач.По мнению историков, строители все эти задачи решали якобы примитивным методом «тяни-толкай». И для туристов возле Исибутай-кофун стоит плакат, на котором этот метод представлен простенькими иллюстрациями.Конечно, для перемещения стотонных блоков нужно значительно больше людей, нежели 5-6 человек, изображенных на рисунке. И в принципе, в период Кофун Япония уже достаточно густо была населена, чтобы найти гораздо большее количество рабочих. Только для перекатывания камней весом в сотню тонн требуется нечто большее, чем просто тягловая сила и бревна, потому что никакая древесина не выдержит подобных нагрузок.Так, при транспортировке установленного под памятником Петру I в Санкт-Петербурге знаменитого Гром-камня, который так любят приводить в пример сторонники метода «тяни-толкай», использовались вовсе не бревна, а специально изготовленные для этого шары из прочной бронзы, которые вдобавок катились не по земле, а по специально же изготовленным из того же материала желобам. И это была уникальная операция, исполненная лишь для одного блока.Здесь же был использован не один камень. Вдобавок, перемещать блоки для Исибутай-кофун требовалось не по ровной плоскости, а по весьма холмистому рельефу парка Асука, что значительно усложняло задачу.Более того, эти камни требовалось не просто опустить в яму, как это показано на иллюстрации для туристов, а поставить друг на друга так, чтобы получить минимальное количество щелей и зазоров между блоками, да еще и обеспечить при этом единую плоскость внутренних стен. Для этого стотонная громадина должна не просто плавно соскользнуть в заготовленную для нее яму, а удерживаться на весу такое время, которое необходимо строителям и каменотесам для обеспечения подобного результата. И тут возникают ассоциации вовсе не с бревнами, рычагами и веревками, а с мощными кранами.В целом ряде древних легенд и преданий встречается утверждение о том, что в незапамятные времена подобные каменные громадины перемещались якобы «с помощью звука», для извлечения которого жрецы исполняли особые мантры или использовали специальные «музыкальные инструменты». В результате воздействия такого звука камни теряли свой вес и даже «летали по воздуху».В наше время это утверждение не представляется абсолютно невозможной выдумкой. Термины «магнитная левитация», «ультразвуковая левитация» и «акустическая левитация» уже широко известны. Так, магнитная левитация используется в поездах на магнитной подушке, а акустическая левитация – при разработке некоторых уникальных лекарств.Конечно, между акустической левитацией маленьких капель жидкости и перемещением по воздуху больших каменных блоков с помощью звука – громадная пропасть. Любая технология должна пройти массу промежуточных этапов развития, прежде, чем с ее помощью можно будет достигать каких-нибудь весомых результатов. Так и с акустической левитацией, которая тоже должна пройти немалый путь, чтобы стать повседневной технологией, возможно, и в перемещении объектов с большой массой.Если в прошлом действительно кто-то мог перемещать каменные глыбы по воздуху с помощью звука, то этот кто-то должен был быть представителем весьма высокоразвитой цивилизации, обладающей соответствующими совершенными технологиями, а вовсе не охотником-собирателем или даже земледельцем. Ведь просто так подобные технологии с деревянной мотыгой или с луками и стрелами не получить.Исибутай-кофун имеет малозаметную, но очень важную деталь — прямо посередине вдоль всего коридора проходит желоб, сложенный из небольших камней. Этот желоб явно не является какой-то придумкой современных реставраторов, а представляет собой реализацию некоего плана древних строителей. Желоб присутствует и на всех археологических прорисовках Исибутай-кофун, но ни сами археологи, ни историки не придают ему сколь-нибудь важного значения.Есть три момента, связанных с этим желобом. Во-первых, пол коридора имеет явный уклон от стенок к желобу. Во-вторых, сам желоб также имеет хорошо заметный уклон от «гробницы» к выходу из коридора наружу. И в-третьих, в самой «гробнице» этот желоб проходит по периметру вплотную к стенам, оставляя в центре как бы приподнятую площадку. Если учесть эти три момента, то буквально напрашивается вывод, что желоб выполнял функции водостока или дренажного канала, который собирал стекавшую по стенкам Исибутай-кофун воду и отводил ее за пределы сооружения.Если допустить, что Исибутай-кофун был действительно гробницей и древние японцы поставили в эту гробницу саркофаг с чьим-то телом, то тогда, по всей логике курганных захоронений, они бы засыпали эту гробницу сверху землей. И будет там вода или не будет – потомков не должно было бы беспокоить. Именно это и наблюдается в других сооружениях, которые были возведены в период Кофун и действительно использовались в качестве гробниц. Там никаких подобных желобов нет.Однако в данном случае желоб-водосток все-таки был сделан и явно целенаправленно. А это автоматически заставляет сделать вывод о том, что желоб должен был исполнять свою функцию, то есть отводить воду из Исибутай-кофун, обеспечивая в этом сооружении сухой режим. Но тогда это вовсе не гробница.Впрочем, как гробницу ее могли использовать позднее, когда начальное назначение уже было забыто. Это довольно часто встречается практически во всем мире, когда для захоронения использовались более древние сооружения. Но каково в таком случае исходное назначение Исибутай-кофун? Возможно, это было хранилище, склад или ангар для небольшого НЛО.В общем, Исибутай-кофун гораздо больше подходит на роль стационарного укрытия для некоего транспортного средства, которое надо было содержать в сухости, нежели на простую могилу.Автор неизвестен.

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