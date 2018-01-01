Армянский Стоунхендж

Летяга Просмотров: 3 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:25 by

Говорят, что в Армении нет горизонта — куда ни посмотришь, всюду высятся горы. Есть там и каменные сады, и лабиринты, и даже симфонии. А еще есть целое каменное войско — Зорац-Карер. Семь с половиной тысяч лет назад его воины встали в дозор на высокогорном плато на юге Армении и не собираются покидать свой пост.Среди ученых нет однозначного мнения ни по поводу точного возраста мегалитического сооружения в Армении, ни по поводу его предназначения. Пытаясь датировать менгиры Зорац-Карера, или армянского Стоунхенджа, как его по-другому называют, исследователи сошлись лишь в одном: они старше Египетских пирамид.Кто их построил? Местные легенды упорно связывают появление каменного воинства с деятельностью племени карликов, когда-то обитавшего в здешних местах. Маленькие люди затеяли масштабное строительство, но сил у них не хватило, и тогда они позвали на помощь великанов.Те, верно, в душе были ландшафтными дизайнерами, и подошли к делу творчески. Постарались на славу: на площади в 7 гектаров вертикально установили 223 огромных каменных плиты высотой от 1,5 до 2,8 метров. Одни камни выстроили в линию, другие — закрутили в эллипс, а третьи — сложили буквами «П» и «Т», так, чтобы получились дольмены.Комплекс также известен под тюркским названием Гошун-Даш – войсковые камни. По народному преданию, там, на горном плато нашел свой последний приют некий видный военачальник, над его могилой — дольмен, а под отдельно стоящими менгирами покоятся с миром его воины. Гробокопатели, принявшие легенду на веру, были разочарованы: под менгирами им не удалось найти ничего — ни самих останков, ни богатого вооружения и экипировки.Поющие камни, или Караундж — это все те же камни, слагающие армянский Стоунхендж. Дело в том, что у восемьдесяти из них есть интригующая отметина — сквозное отверстие в верхней части. В том, что это творение рук человеческих, нет никаких сомнений.Но с какой целью древние люди проделали их? Вряд ли только для того, чтобы насладиться музыкой камней: хотя, конечно, ветер, попадая в отверстия, и сейчас выводит такие мелодии, что иному композитору впору завидовать.Но все-таки 7 000 лет назад у людей были куда более утилитарные потребности. А это значит, что у отверстий должно быть практическое назначение. Какое? Версий множество: от вызывающе прозаических до фантастических. Чему верить — выбирайте сами.Американская исследовательница Соня Коул в книге «Неолитическая революция» доказала, что территория нынешней Армении была родиной современных злаковых растений — пшеницы и ячменя. Кроме того, по ее мнению, именно в Армении впервые одомашнили лошадей и овец.Эти лестные для страны камней открытия низвели Караундж до загона для скота. Оказывается, все эти ломаные линии, круги и эллипсы — всего лишь опоры для забора. Между ними через отверстия натягивали веревки, на которых развешивали шкуры, выполнявшие функцию заграждения. Невероятный масштаб деятельности древних скотоводов изумляет настолько, что заставляет сомневаться в правдоподобности этой версии.По другой версии, Караундж — это древнее святилище и одновременно некрополь, поэтому у отверстий в камнях двойное назначение. Во-первых, благодаря отверстиям, менгиры обретали голоса, а жрецы могли услышать волю богов, ведь считалось, что именно они говорят «устами» поющих камней.Во-вторых, через эти отверстия души умерших людей отправлялись в иной мир и возвращались обратно. Разумеется, не все и не всегда, а лишь тогда, когда их потомкам требовалась помощь. Прийти в Караундж, чтобы испросить совета, и сейчас распространенная практика. Ветер дует, камень поет, а имеющий уши слышит.Существует и версия, согласно которой собрание мегалитов Зорац-Карера — это не что иное, как древняя обсерватория, и отверстия в камнях древние люди проделали для того, чтобы наблюдать за звездами.Первым это понял радиофизик и радиоастроном Парис Геруни. В 1994-1997 годах он организовал четыре научных экспедиции для обследования Караунджа. К тому времени об этих камнях почти забыли, и они в безвестности зарастали лишайником. Академик Геруни заново подарил их людям.Разумеется, когда он только обнародовал свое мнение, его подняли на смех. Но Парис Геруни был настойчив и последователен. Многочисленные наблюдения и съемки в дни равноденствий и солнцестояний, а также в часы восхода или захода Солнца и Луны позволили утверждать: по меньшей мере, 17 менгиров с отверстиями были установлены для того, чтобы следить за фазами двух светил — дневного и ночного.Выводы Геруни были подтверждены в 2010 году, когда армянский Стоунхендж обследовала экспедиция Оксфордского университета совместно с Королевским географическим обществом Великобритании. Более того, руководитель экспедиции даже высказал предположение, что Караундж может являться одной из старейших обсерваторий в мире.Автор неизвестен.

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