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Страшно интересно

Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть

Удивительное и немного жутковатое место - мистический лес - небольшой парк бетонных скульптур, созданный скульптором Вейо Рёнкёсеном.

На своей даче в местечке Париккала этот человек не сажал картошку или морковку, а реализовывал свои, может быть, немного странные фантазии. Он создал около 200 необычных разноцветных бетонных скульптур. Очень необычных...

По слухам, летом, когда краски ярки и вокруг все зелено, то парк производит сумасшедшее праздничное впечатление.

Вейо Рёнкёсен скончался около года назад. Говорят, что он был абсолютно нормальный, но немного замкнутый человек. Многочисленных туристов сторонился, а турфирмы, которые повадились возить к нему на огород целые автобусы, откровенно недолюбливал. Но при этом на свой участок пускал, разрешал ходить по огороду сколько угодно и денег за это не брал.

Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть
Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть

Автор статьи - D_STROZ.
Источник.
Сегодня, 13:34 by LynxПросмотров: 39Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Финляндия лес скульптуры инсталляции

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:07
0
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Комментариев: 6 581
blush жутковатое место.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
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