Мистический лес Patsaspuisto: Легкость и тяжесть

Lynx Просмотров: 39 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:34 by

Удивительное и немного жутковатое место - мистический лес - небольшой парк бетонных скульптур, созданный скульптором Вейо Рёнкёсеном.На своей даче в местечке Париккала этот человек не сажал картошку или морковку, а реализовывал свои, может быть, немного странные фантазии. Он создал около 200 необычных разноцветных бетонных скульптур. Очень необычных...По слухам, летом, когда краски ярки и вокруг все зелено, то парк производит сумасшедшее праздничное впечатление.Вейо Рёнкёсен скончался около года назад. Говорят, что он был абсолютно нормальный, но немного замкнутый человек. Многочисленных туристов сторонился, а турфирмы, которые повадились возить к нему на огород целые автобусы, откровенно недолюбливал. Но при этом на свой участок пускал, разрешал ходить по огороду сколько угодно и денег за это не брал.Автор статьи - D_STROZ.

Ключевые слова: Финляндия лес скульптуры инсталляции

Другие, подобные истории: