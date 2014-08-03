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Страшно интересно

Следящая за людьми на кладбище в Бразилии жуткая кукла-вампир попала на видео

В Бразилии на кладбище обнаружена следящая за людьми жуткая кукла-вампир. Игрушка сидит на надгробной плите, а около нее лежит детская бутылочка, наполненная кроваво-красной жидкостью. При этом зубы у пупса заострены.
Зарубежные СМИ передают, что игрушка-пупс напоминает по виду куклу-убийцу Чаки из фильма ужасов «Детская игра». Она одета в белую одежду, имеет зловещую улыбку и подвижные черные глаза, которые наблюдают за посетителями. Странная для кладбища игрушка попала на видео и пользователи тут же окрестили ее «куклой дьявола».



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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:46
Сегодня, 00:46 by PmariamПросмотров: 79Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Бразилия кладбище кукла надгробная плита

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 00:51
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9482|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 903
Кукла жуткая. Действительно следит взглядом.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:34
0
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Репутация: (265|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 384
Охренеть можно!!! Когда камеру ближе подносили, казалось, что кукла рот откроет и кинется.
Бррр.... и кто ее там такую оставил?
++++++++++++
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:02
+1
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Репутация: (2124|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 776
Кукла классная! Жуткая, конечно, но выполнена отлично.
Такой, действительно, только пугать, с этой целью, видимо, и оставлена. Наверняка где-нибудь скрытая камера есть.
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 08:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 15
как живая - руки, ноги, цвет кожи. Интересно, кто и зачем такую сделал. Жуть. 383
Зарегистрирован: 19.03.2018
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 08:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (652|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 397
ладно кукла. много видела кукол на кладбищах на могилках детей. но вот ТАКАЯ кукла.. да еще бутылочка с кровавой жидкостью. думаю это спецом чей-то прикол для дальнейшего вброса
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
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