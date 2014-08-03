Следящая за людьми на кладбище в Бразилии жуткая кукла-вампир попала на видео

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:46

Pmariam Просмотров: 79 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 00:46 by

В Бразилии на кладбище обнаружена следящая за людьми жуткая кукла-вампир. Игрушка сидит на надгробной плите, а около нее лежит детская бутылочка, наполненная кроваво-красной жидкостью. При этом зубы у пупса заострены.Зарубежные СМИ передают, что игрушка-пупс напоминает по виду куклу-убийцу Чаки из фильма ужасов «Детская игра». Она одета в белую одежду, имеет зловещую улыбку и подвижные черные глаза, которые наблюдают за посетителями. Странная для кладбища игрушка попала на видео и пользователи тут же окрестили ее «куклой дьявола».

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