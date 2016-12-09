Ушба – колдовская гора Сванетии

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:55 by

…«Там, под стенами Ушбы, есть хороший склон, где мы проводим первенство Грузии» – рассказывает Гиви, и мы отправляемся туда, куда он показывает.Несмотря на то, что Местиа находится прямо у подножия Ушбы, увидеть красавицу-гору можно только с аэродрома. А из самого поселка она не видна. Ее загораживает высокий холм, поросший лесом, на вершине которого стоит крест.До высоты 2700 м добраться можно на машине. Но дорога очень непростая. И справиться с ней может только «уазик». Вот уж, действительно, вездеход. В таких местах он гораздо полезнее, чем «джип».Дорога очень узкая. Никакой импортный автомобиль на ней просто не поместится..Тезо управляет машиной очень легко и только однажды, выкручивая руль на очередном крутом повороте, говорит, что отвык от «уазика» после Land Rover. Да… Гидроусилитель руля не помешал бы… Во всем остальном Land Rover абсолютно бесполезны на таких дорогах.Я часто смотрела со склонов Эльбруса на красавицу-Ушбу. И очень хотелось увидеть ее с другой стороны. И вот, казалось, что совсем немного и мечта сбудется, но… Ушба была не в настроении и не показалась нам ни в первый день, ни во второй, ни в третий. Она всегда была известна среди альпинистов своим капризным нравом и нестабильной погодой. И даже, когда вокруг погода идеальная, Ушбы это, словно, не касается. Она живет по своим собственным законам.Вот как рассказывает об этой горе Александр Кузнецов, видевший ее не один раз: «Ушба... Она поднимается в самом центре Верхней Сванетии, над Местией.Вид ее поражает, ошеломляет, пугает и восхищает. Два с лишним километра отвесных недоступных скал из розовых гранитов и гнейсов! Два с лишним километра отвеса над зеленым ковром лугов и над сверкающими ледниками! Попробуйте себе это представить. Нет, не получится, если вы не видели Ушбы. Не получится».Вот я пытаюсь себе это представить, вглядываясь в густые облака, закрывшие гору, и вспоминая легенду о том, почему стены Ушбы окрашены в красный цвет…«Жил на свете отважный охотник по имени Беткиль. Беткиль был молод, строен, красив и ничего на свете не боялся. Удача всегда сопутствовала ему, он никогда не возвращался с охоты с пустыми руками. Не испугался он и грозной Ушбы и, как его ни отговаривали, отправился охотиться на ее склоны. Но как только охотник поднялся к леднику, его встретила сама Дали. Она заворожила молодого красавца, и он, забыв про свой дом и род, остался с ней жить на Ушбе.Долго они наслаждались своим счастьем, но однажды Беткиль глянул вниз, увидел башни своего родного селения и заскучал. Ночью он тайком покинул Дали и спустился вниз. А там его ждала, проливая слезы, красивейшая женщина Сванетии. Беткиль отдался новой любви и забыл о Дали. На большом празднике весь народ веселился и пировал, не прекращались песни, танцы и хороводы. И вдруг видят люди – через поляну бежит огромный, как лошадь, тур. Такого большого тура никто никогда не видел. Не выдержало сердце отважного охотника, схватил он свой лук и погнался за туром. Тур скачет по широкой тропе, бежит за ним Беткиль, а сзади, как только он ступит, исчезает тропа и сразу обрывается в отвесные пропасти.Но не испугался отважный Беткиль (он не боялся ничего на свете), продолжал преследовать тура. И вот на склонах Ушбы тур исчез, а Беткиль остался на отвесных скалах, откуда возврата нет. Тогда он понял, кем был послан этот громадный тур – самой богиней Дали. Внизу под скалой, на которой остался Беткиль, собрался народ, люди кричали, плакали, протягивали к нему руки, но ничем помочь не могли. Тогда крикнул громко смелый юноша: «Пусть танцует моя невеста!» Расступились сваны, и возлюбленная Беткиля исполнила для него танец шуш-пари.Снова крикнул Беткиль: «Хочу видеть, как моя сестра будет оплакивать меня!» Вышла его сестра, и он смотрел танец плача и печали. «А теперь хочу видеть пляску народа!» Сваны повели хоровод с припевом о погибающем Беткиле. И тогда смелый красавец крикнул: «Прощайте!» – и эхо разнесло его голос по горам. Беткиль бросился со скалы и разбился. Белый снег среди скал Ушбы – это его кости, кровь его окрасила скалы Ушбы в красный цвет. С тех пор богиня Дали никогда больше не показывалась людям, а охотники не подходили близко к скалам Ушбы, где обитает богиня охоты».Интересна история покорения этой Горы-легенды: «Долгое время почти все попытки подняться на Ушбу кончались неудачно.С 1888 по 1936 год на северной вершине Ушбы побывало лишь пять, а на южной только десять иностранных спортсменов, а штурмовали эту вершину более 60 человек. На ее склонах за эти полсотни лет разыгралось и немало трагедий.В 1906 году в Сванетию приезжают два англичанина и заявляют о своем желании подняться на вершину Ушбы. Они ищут проводника, но ни один сван не соглашается переступить границу владений Дали.Однако находится новый Беткиль, отважный охотник Муратби Киболани. Он смело ведет англичан по отвесным скалам и достигает обеих вершин страшной Ушбы. Хоть на этот раз и обошлось без встречи с богиней Дали, один из англичан при спуске погиб.Сваны не могли поверить, что люди побывали на вершине Ушбы. Тогда Киболани, захватив с собой дров, поднялся на вершину один и разжег там костер.Началось суровое состязание сванов с неприступной вершиной.Среди первых советских людей, побывавших на Ушбе, также был сван, его звали Гио Нигуриани.Четыре года группа грузинских альпинистов во главе с Алешей Джапаридзе предпринимала попытки восхождения, и только в 1934 году четверо советских людей – Алеша и Александра Джапаридзе (первая грузинская альпинистка), Ягор Казаликашвили и Гио Нигуриани – зажигают огонь на вершине двурога…И вот в 1937 году, в тот самый год, когда в Верхней Сванетии увидели первое колесо, спортивная группа, состоявшая целиком из сванов, поднимается на Южную Ушбу. Участники этого восхождения почти все принадлежали к роду Хергиани, это были Виссарион Хергиани и Максим Гварлиани, их родственники Габриэль и Бекну Хергиани и Чичико Чартолани.Не обошлось без приключений, Габриэль и Виссарион улетели в трещину: порвалась непрочная веревка; сваны поднимались напрямую, далеко не по самому легкому пути и попали на очень сложный участок скал. Но все кончилось благополучно. Это было первое советское стенное восхождение, первое восхождение, принесшее сванам славу настоящих альпинистов. Альпинизм стал в Сванетии национальным спортом» (А. Кузнецов «Внизу Сванетия»).Автор: Вероника Сорокина.

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