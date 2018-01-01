12 самых знаменитых мечей, о которых слагали легенды

Летяга Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:49 by

Меч во все времена был оружием знати. Рыцари относились к своим клинкам, как к боевым товарищам, и, потеряв свой меч в бою, воин покрывал себя несмываемым позором. Среди славных представителей этого вида холодного оружия есть и своя «знать» — знаменитые клинки, которые, согласно преданиям, обладают волшебными свойствами, например, обращать в бегство врагов и защищать своего хозяина. В таких россказнях есть доля истины — артефактный меч одним своим видом мог воодушевить соратников его владельца. Представляем вам 12 самых известных смертоносных реликвий в истории.Многие помнят легенду о короле Артуре, повествующую о том, как он вонзил свой меч в камень, чтобы доказать своё право на трон. Несмотря на совершенную фантастичность этой истории, она, возможно, основана на реальных событиях, только произошедших гораздо позже предположительного времени правления легендарного короля бриттов.В итальянской часовне Монте-Сьепи хранится глыба с крепко засевшим в ней клинком, который, по некоторым данным, принадлежал тосканскому рыцарю Гальяно Гвидотти, жившему в XII-м веке.Согласно легенде, Гвидотти отличался скверным нравом и вёл довольно распущенный образ жизни, поэтому однажды к нему явился архангел Михаил и призвал его встать на путь служения Господу, то есть податься в монахи. Рассмеявшись, рыцарь заявил, что уйти в монастырь ему будет так же трудно, как разрубить камень, и в подтверждение своих слов он с силой ударил клинком лежавший неподалёку валун. Архангел явил упрямцу чудо — лезвие легко вошло в камень, и поражённый Гальяно там его и оставил, после чего встал на путь исправления и позже был канонизирован, а слава о его мече, пронзившем камень, разнеслась по всей Европе.Подвергнув глыбу и меч радиоуглеродному анализу, сотрудник Университета Павии Луиджи Гарласкелли обнаружил, что какая-то часть этой истории вполне может быть правдой: возраст камня и меча насчитывает около восьми веков, то есть совпадает со временем жизни сеньора Гвидотти.Этот мифический меч на протяжении нескольких веков является символом власти японских императоров. Кусанаги-но цуруги (в пер. с яп. — «меч, скашивающий траву») также известен как Амэ-номуракумо-но цуруги — «меч, собирающий облака рая».Японский эпос гласит, что меч был найден богом ветра Сусаноо в теле убитого им восьмиголового дракона. Сусаноо подарил клинок сестре, богине солнца Аматэрасу, позже он оказался у её внука Ниниги, а через некоторое время попал к полубогу Дзимму, который затем стал первым императором Страны восходящего солнца.Интересно, что власти Японии никогда не выставляли меч на всеобщее обозрение, а наоборот, стремились спрятать его подальше от любопытных глаз — даже во время коронаций меч выносили завёрнутым в полотно. Предположительно он хранится в синтоистском святилище Ацута, расположенном в городе Нагоя, однако никаких доказательств его существования нет.Единственным правителем Японии, публично упомянувшим о мече, был император Хирохито (Hirohito): отказываясь от трона после поражения страны во Второй Мировой войне, он призвал служителей храма хранить меч, во что бы то ни стало.На протяжении веков прихожане часовни Нот-Дам, расположенной в городе Рокамадур могли видеть застрявший в стене меч, который, по преданию, принадлежал самому Роланду — герою средневековых эпосов и легенд, существовавшему в действительности.Согласно легенде, он швырнул свой волшебный клинок, защищая часовню от неприятеля, и меч так и остался в стене. Привлечённые этими байками монахов, в Рокамадур потянулись многочисленные паломники, которые пересказывали историю о мече Роланда друг другу, и таким образом легенда распространилась по всей Европе.Однако, по мнению учёных, меч в часовне находится вовсе не легендарный Дюрандаль, которым Роланд наводил ужас на своих врагов. Знаменитый рыцарь Карла Великого погиб 15 августа 778-го года в битве с басками в Ронсевальском ущелье, расположенном в сотнях километров от Рокамадура, а слухи о «Дюрандале», засевшем в стене, начали появляться только в середине XII-го века, практически одновременно с написанием «Песни о Роланде». Монахи просто связали имя Роланда с мечом, чтобы обеспечить себе стабильный поток прихожан. Но отвергая версию о Роланде как владельце клинка, специалисты не могут ничего предложить взамен — кому он принадлежал, вероятно, так и останется тайной.Кстати, сейчас меча в часовне нет — в 2011-м году его извлекли из стены и отправили в парижский музей Средневековья. Интересно также, что в французском языке слово «Durandal» женского рода, так что Роланд, вероятно, питал к своему мечу не дружескую привязанность, а настоящую страсть и вряд ли мог швырнуть свою возлюбленную об стену.Мурамаса — знаменитый японский мечник и кузнец, живший в XVI-м веке. Согласно легенде, Мурамаса молил богов, чтобы те наделили его клинки кровожадностью и разрушительной силой. Мастер делал очень хорошие мечи, и боги уважили его просьбу, поместив в каждый клинок демонический дух истребления всего живого.Считается, что если меч Мурамасы долго пылится без дела, он может спровоцировать владельца на убийство или суицид, чтобы таким образом «напиться» крови. Существует бесчисленное множество историй об обладателях мечей Мурамасы, которые сошли с ума или зарезали множество людей. После серии несчастных случаев и убийств, произошедших в семье знаменитого сёгуна Токугавы Иэясу, которые народная молва связала с проклятием Мурамасы, правительство объявило клинки мастера вне закона, и большая их часть была уничтожена.Справедливости ради надо сказать, что школа Мурамаса — это целая династия оружейников, просуществовавшая около века, поэтому история с «демоническим духом кровожадности», засевшим в мечах, не более, чем легенда. Проклятием клинков, изготовленных мастерами школы, стало, как ни парадоксально это звучит, их исключительное качество. Многие опытные воины предпочитали их другим мечам и, видимо, благодаря своему искусству и остроте клинков Мурамасы, чаще других одерживали победы.В отличие от кровожадных мечей Мурамасы, клинки, изготовленные мастером Масамунэ, согласно легендам, наделяли воинов спокойствием и мудростью. По преданию, чтобы выяснить, чьи клинки лучше и острее, Мурамаса и Масамунэ опустили свои мечи в реку с лотосами. Цветы раскрыли сущность каждого из мастеров: лезвие меча Масамунэ не нанесло им ни единой царапины, потому что его клинки не могут причинить зло невинному, а изделие Мурамасы, напротив, будто само стремилось разрубить цветы на мелкие кусочки, оправдывая свою репутацию.Конечно, это чистейшей воды вымысел — Масамунэ жил почти на два века раньше оружейников школы Мурамаса. Тем не менее, мечи Масамунэ действительно уникальны: секрет их прочности не могут раскрыть до сих пор, даже применяя новейшие технологии и методы исследования.Все уцелевшие клинки работы мастера являются национальным достоянием Страны Восходящего Солнца и тщательно охраняются, однако лучший из них, Хондзё Масамунэ, был передан американскому военнослужащему Колди Баймору (Colde Bimor) после капитуляции Японии во Второй Мировой войне, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Правительство страны пытается разыскать уникальный клинок, но пока, увы, тщетно.Клинок Жуайёз (в пер. с фр. «joyeuse» — «радостная»), по легенде, принадлежал основателю Священной римской империи Карлу Великому, и долгие годы служил ему верой и правдой. По преданию, он мог до 30-ти раз в день менять цвет лезвия и яркостью своей затмевал Солнце. В настоящее время существует два клинка, которыми мог владеть знаменитый монарх.Один из них, долгие годы использовавшийся в качестве коронационного меча французских королей, хранится в Лувре, и вот уже сотни лет не утихают споры относительно того, действительно ли рука Карла Великого сжимала его рукоять. Радиоуглеродный анализ доказывает, что это не может быть правдой: сохранившаяся старая часть выставленного в Лувре меча (за прошедшие сотни лет его не раз переделывали и реставрировали) создана между X-м и XI-м веками, уже после смерти Карла Великого (император скончался в 814-м году). Некоторые полагают, что меч был изготовлен после разрушения настоящего Жуайёза и является его точной копией, либо в нём присутствует часть «Радостной».Вторым претендентом на принадлежность легендарному королю считается так называемая сабля Карла Великого, находящаяся сейчас в одном из музеев Вены. Относительно времени её изготовления мнения специалистов расходятся, но многие признают, что она всё-таки могла принадлежать Карлу: вероятно, он захватил оружие в качестве трофея во время одного из своих походов в Восточную Европу. Конечно, это не знаменитый Жуайёз, но, тем не менее, сабля не имеет цены как исторический артефакт.Существует легенда, что клинок, являющийся частью экспозиции музея польского города Познань — не что иное, как меч, которым апостол Пётр отрубил ухо рабу первосвященника во время ареста Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Этот меч в 968-м году привёз в Польшу епископ Иордан, который всех уверял, что клинок принадлежал Петру. Приверженцы этого мифа полагают, что меч выкован в начале I-го века где-то на восточных окраинах Римской империиБольшинство исследователей, однако, уверены, что оружие изготовлено гораздо позднее описываемых в Библии событий, это подтверждает анализ металла, из которого выплавлен меч и лезвие типа «фальшион» — во времена апостолов таких мечей просто не делали, они появились лишь в XI-м веке.Согласно преданию, сэр Уильям Уоллес, военачальник и предводитель шотландцев в борьбе за независимость от Англии, после победы в битве при Стерлингском мосту обтянул рукоять своего меча кожей казначея Хью де Крэссингема, занимавшегося сбором налогов для англичан. Надо думать, несчастному казначею пришлось перед смертью пережить немало ужасных минут, потому что кроме рукояти Уоллес сделал из того же материала ножны и портупею.По другой версии легенды, Уоллес изготовил из кожи только портупею, но сказать что-либо наверняка сейчас невероятно сложно, потому что по требованию короля Якова IV Шотландского меч подвергся переделке — старая изношенная отделка меча была заменена на более подобающую этому великому артефакту.Вероятно, сэр Уильям действительно мог украсить своё оружие кожей казначея: как патриот своей страны, он ненавидел предателей, сотрудничающих с оккупантами. Однако есть и другое мнение — многие считают, что история придумана англичанами, чтобы создать борцу за независимость Шотландии имидж кровожадного монстра. Истины мы, скорее всего, так и не узнаем.В 1965-м году в одной из древних китайских гробниц археологи нашли меч, на котором, несмотря на сырость, окружавшую его долгие годы, не было ни единого пятнышка ржавчины — оружие было в прекрасном состоянии, один из учёных даже порезал палец, когда проверял остроту лезвия. Тщательно изучив находку, специалисты с удивлением констатировали, что ей не менее 2,5 тысяч лет.Согласно наиболее распространённой версии, меч принадлежал Гоуцзяню — одному из ванов (правителей) царства Юэ в период Вёсен и Осеней. Исследователи полагают, что именно этот клинок упоминался в утерянном труде по истории царства. По одной из легенд, Гоуцзянь считал этот меч единственным стоящим оружием в своей коллекции, а в другом предании говорится, что меч настолько прекрасен, что мог быть создан только совместными усилиями Земли и Небес.Меч отлично сохранился исключительно благодаря искусству древних китайских оружейников: лезвие изготовлено с применением изобретённого ими нержавеющего сплава, а ножны этого оружия столь плотно прилегали к клинку, что доступ воздуха к нему был практически перекрыт.Этот необычайно красивый клинок был обнаружен в 1945-м году в синтоистском святилище Исоноками-дзингу (японский город Тэнри). Меч разительно отличается от привычного для нас холодного оружия из Сраны Восходящего Солнца, прежде всего, сложной формой лезвия — на нём есть шесть причудливых ответвлений, а седьмым, очевидно, считался кончик клинка — поэтому найденное оружие получило имя Нанацусая-но-тати (в пер. с яп. — «Семизубый меч»).Меч хранился в ужасных условиях (что очень нехарактерно для японцев), так что его состояние оставляет желать лучшего. На лезвии имеется надпись, согласно которой правитель Кореи подарил это оружие одному из китайских императоров.Описание точно такого же клинка встречается в Нихон сёки, древнейшем труде по истории Японии: согласно легенде, семизубый меч был преподнесён в дар полумифической императрице Дзингу.Тщательно изучив меч, специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, это тот самый легендарный артефакт, поскольку предположительное время его создания совпадает с событиями, описываемыми в Нихон сёки, кроме того там упоминается и о святилище Исоноками-дзингу, так что реликвия просто лежала там больше 1,5 тысяч лет, пока её не нашли.Оружие, принадлежавшее легендарному испанскому герою Родриго Диасу де Вивару, более известному как Эль Сид Кампеадор, в наши дни находится в соборе города Бургоса и считается национальным достоянием Испании.После смерти Сида оружие попало к предкам испанского короля Фердинанда II Арагонского, а унаследовавший его король подарил реликвию маркизу де Фальсесу. Потомки маркиза сотни лет бережно хранили артефакт, а в 1944-м году с их разрешения меч стал частью экспозиции Королевского военного музея в Мадриде. В 2007-м году владелец меча продал его властям региона Кастилия и Леон за $2 млн, а те передали его в собор, где похоронен Эль Сид.Сотрудников Министерства культуры обидела продажа меча, и они стали распространять информацию о том, что это более поздняя подделка, не имеющая отношения к де Вивару. Однако тщательный анализ подтвердил, что хотя изношенный «родной» эфес оружия в XVI-м веке заменили на другой, его лезвие изготовлено в XI-м веке, то есть меч наверняка принадлежал герою.В наше время о таких мечах практически забыли, но в Средние века при слове «ульфберт» враги викингов испытывали неподдельный ужас. Честь обладать подобным оружием принадлежала исключительно элите скандинавских вооружённых сил, потому что ульфберты были намного прочнее других мечей того времени. Большая часть средневекового холодного оружия отливалась из хрупкой низкоуглеродистой стали с примесью шлаков, а викинги для своих мечей закупали в Иране и Афганистане тигельную сталь, которая намного прочнее.Сейчас неизвестно, кем был этот Ульфберт, и он ли первым догадался создавать такие мечи, но именно его клеймо стояло на всех мечах, изготовленных в Европе из иранского и афганского металла. Ульфберты — пожалуй, самое совершенное холодное оружие раннего Средневековья, намного опередившее своё время. Сравнимые по прочности клинки стали массово производить в Европе только во второй половине XVIII-го века с началом глобальной промышленной революции.

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