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Страшно интересно

Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити

После цифрового скана лица древней мумии царицы Египта палеонтолог Элизабет Дейнс воссоздала внешний вид царственной особы. По словам экспертов, структура кости и особенности лица согласуются с древними изображениями царицы Нефертити. Кроме того, профиль реконструкции и берлинский бюст Нефертити невероятно похожи.

Цвет лица египетской царицы стал предметом ожесточенных споров - многие не верят, что она была светлокожей.

Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити
Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити
Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити
Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 131Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Египет Нефертити царица мумия бюст слепок

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:48
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9170|-3)
Публикаций: 352
Комментариев: 6 690
Что-то не тянет реконструированная Нефертити на роковую красавицу. На современный вкус лицо всё же грубовато и простовато получилось. Но вкусы меняются, сегодняшняя красотка через пару тысяч лет тоже вряд ли кого впечатлит. Да и "эффект обработки" исключить нельзя))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:48
+3
Группа: Авторы
Репутация: (141|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 249
Что-то она какая-то грустная чтоли. Мне кажется что на 100% воссоздать лицо каким она было на самом деле невозможно.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:53
+2
Онлайн
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Репутация: (1101|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 176
Вот берлинский бюст красоты необыкновенной, а этот воссозданный что-то не то. Может с Эхнатоном перепутали... +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Asheera
Сегодня, 13:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (113|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 253
Попробовал бы кто в те времена не счесть самой прекрасной царицу или принцессу.

На мой взгляд, она гораздо симпатичнее Сары Джессики Паркер, признанной в США самой красивой актрисой.

Непонятны претензии, что царица должна быть темнокожей. Вроде была темнокожая династия на египетском троне очень недолгое время, Нефертити к ней не относится.
Скорее это больная американская политкорректность, из-за которой в фильмах о Короле Артуре уже чернокожие рыцари появляются.
Вчера новость была про чешского создателя компьютерных игр, его обвиняют в расизме, ведь в его игре про средневековую Европу нет чернокожих.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:29
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 159
Иногда смотришь портреты всяких «роковых и обольстительных» красавиц прошлого и диву даёшься. Где тут красота? И, понятное дело — это в основном принцессы и королевы. Где там память о простолюдинках сохранится, будь они хоть в сотни раз привлекательнее.
Так что… «если сие есть не заслуга живописца». Я про бюст, а не про реконструкцию.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Schwindler
Сегодня, 15:00
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 58
Цитата: Летяга
Что-то не тянет реконструированная Нефертити на роковую красавицу. На современный вкус лицо всё же грубовато и простовато получилось. Но вкусы меняются, сегодняшняя красотка через пару тысяч лет тоже вряд ли кого впечатлит. Да и "эффект обработки" исключить нельзя))
+++


Да даже не во вкусах дело. Просто это не портрет, а практически посмертная маска с застывшими чертами и без выражения. Возьми любую женщину, признанную красотку, и сделай вот такой слепок в стиле "фото на памятник". Тоже красота уйдёт.
Вдохни жизнь в это лицо, представь, как она улыбалась, как держала себя. Никогда по-настоящему мы не узнаем, какая она была...
И довольствоваться мы можем только этим слепком((.

Цитата: Asheera
На мой взгляд, она гораздо симпатичнее Сары Джессики Паркер, признанной в США самой красивой актрисой.

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Зарегистрирован: 3.02.2018
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:27
0
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Репутация: (166|-1)
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Комментариев: 1 229
Мне нравится. Плюсую+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#8 написал: Летяга
Сегодня, 19:20
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Публикаций: 352
Комментариев: 6 690
Цитата: Schwindler
Просто это не портрет, а практически посмертная маска

Так я и говорю - эффект обработки. И мешки под глазами ей знатные организовали)) Не думаю, что у мумии они были)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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