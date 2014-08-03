Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 131 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 12:34 by

После цифрового скана лица древней мумии царицы Египта палеонтолог Элизабет Дейнс воссоздала внешний вид царственной особы. По словам экспертов, структура кости и особенности лица согласуются с древними изображениями царицы Нефертити. Кроме того, профиль реконструкции и берлинский бюст Нефертити невероятно похожи.Цвет лица египетской царицы стал предметом ожесточенных споров - многие не верят, что она была светлокожей.

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