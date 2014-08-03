Ученые восстановили лицо легендарной царицы Нефертити

Ученые восстановили лицо легендарной царицы НефертитиПосле цифрового скана лица древней мумии царицы Египта палеонтолог Элизабет Дейнс воссоздала внешний вид царственной особы. По словам экспертов, структура кости и особенности лица согласуются с древними изображениями царицы Нефертити. Кроме того, профиль реконструкции и берлинский бюст Нефертити невероятно похожи.
Цвет лица египетской царицы стал предметом ожесточенных споров - многие не верят, что она была светлокожей.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 131Комментарии: 8
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