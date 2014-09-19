Странный путешественник

Snejnay Просмотров: 308 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:17 by

Итак, с самого начала... Зачастую пользуясь тем, что меня послали в магазин за хлебом, я могла прикупить что-то нужное для себя: чипсы, мороженое, пирожное, пирожок, шоколад и т.д, и т.п. По дороге могла встретиться с подружками, поболтать, угоститься и угостить их, собственно, и отправиться домой. Так было и в тот, как казалось, самый обычный день. Только перед отправкой в магазин повздорила с мамой по поводу растраты денег и услышала четкий наказ купить то-то и то-то, деньги не тратить и сдачу вернуть домой. Денег дома нет. Тогда был все тот же пресловутый конец 90-х. Зарплату задерживали. В общем, были не лучшие времена.Встретившись с подругой, мы вместе радостно потопали в магазин, обсуждая вечернюю прогулку. И тут по дороге как из ниоткуда возник странный путник. Именно путник. Он сошел как будто с книг по истории. Это был мужчина примерно роста в два с чем-то метра. На голове, нет, не тюрбан, но некое подобие головного убора фараонов, напоминающее головной убор царицы Нефертити. На нем была одежда, напоминающая халат. Он был полосатый, яркий, полосы широкие. И в руках его был огромный деревянный посох, который был исчерчен разными символами, посох был еще больше путника. Видно, что посох был не совсем простой, от него веяло чем-то необычным, величественным. Возраст мужчины сказать не могу из-за бороды и усов, но черты были не славянскими, и он был по-своему прекрасен. Из-под головного убора выбивались локоны длинных волос. Он шел и пел песни, которые звучали как мантра. Потом начал петь молитвы, в которых я разобрала одно лишь слово «аллилуйя». Мы с подругой от неожиданности присели на ступеньки. Она смеялась над его видом. Мне же он казался путешественником во времени или святым, неожиданно оказавшимся в нашем времени. Или тем, кто скитается и не может умереть на протяжении многих тысячелетий. Нет, он вовсе не был похож на человека с костюмированного бала, это был не декорированный артист. Ни до, ни после я никогда не видела у людей такой решительной и одухотворенной воли и такой энергетики, которая охватывала и прожигала. Не знаю, чем я привлекла его внимание, но из всех людей на улице этот странник подошел ко мне и попросил ему помочь, чем могу. Я отказала. Виню себя за малодушие, ибо сейчас, оглядываясь назад, думаю: пусть бы лучше получила дома от родителей и дала ему хоть какую-то копейку. А тогда... А тогда я очень боялась матери... Подруга меня схватила за руку и попыталась увести куда подальше от странного человека. Я же в свою очередь постоянно оглядывалась на него. А он провожал меня добрым взглядом, который мне давал шанс… или нет. Он говорил взглядом: «Подойди и поговори со мной». Я же мысленно оправдывалась перед ним: «Деньги не мои, меня будут ругать». Он сел на те же ступеньки, на которых сидели мы с подругой, достал из тряпичной сумки через плечо стеклянную бутылку то ли молока, то ли кефира, взял кусок хлеба. И начал есть. Подруга меня утащила на противоположную сторону. Я остановилась, как вкопанная, и смотрела на него, как завороженная. В очередной раз моргнув, я не увидела его. Он как будто растворился на этих ступеньках.В общем, мы с подругой пребывали в оцепенении. Выйдя из него, она начала прикалываться, мол, дурачок какой-то. Хотя понимаю, что в душе ее также был страх от внезапного исчезновения, который она стремилась спрятать под маской подросткового нелепого юмора. Не знаю, видели ли его одни мы или видел еще кто… Я ведь не зря написала, что подружка смеялась над этим человеком. В тот день с ней случилось несчастье, о котором писать тут не стану, ибо не моя это тайна и это ее личное. Кто был этот человек? Для меня это остается загадкой. Что было бы, пообщайся я с ним? Меня, несомненно, тянет именно в тот день и час, чтобы все исправить... Но, увы, это невозможно...

Ключевые слова: Странное исчезновение путешественник авторская история

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