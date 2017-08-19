Дети "нового" сознания. Кристальные дети
От автора: Специфика моей деятельности такова, что приходится больше всего общаться с детьми, нежели со взрослыми. И мне посчастливилось не только встретиться, но и пообщаться с детьми, которые не подпадают под категорию всем известных детей Индиго. Это натолкнуло меня на мысль о том, чтобы хоть как-то описать этих детей, для того чтобы современные родители знали кого они воспитывают.
К сожалению, феномен «новых» детей мировым научным сообществом не признан, а значит и нет строго научных исследований, обоснований такого феномена. Поэтому приходится довольствоваться эзотерического рода информацией.
ДЕТИ КРИСТАЛЛЫ
Исходя из глубоких социальных изменений в жизни человека, изменений в самом человеке и, в частности, в детях, можно сделать вывод о том, что человечество меняется как таковое, верим мы в это или нет. На лицо глубокие изменения на разных уровнях, у нового поколения детей. Закончилась эпоха Рыб и наступила эпоха Водолея. Так же как смена времён года несёт свои изменения в природе на Земле, так же и смена эпох несёт свои особенности. Новая эпоха – новые дети.
Не успели психологи провести изучение детей с аурой цвета фиалки, как время поставило перед ними новые вопросы. Дети Индиго открыли дверь в будущее. Позвольте вам рассказать, что ждет нас за этой дверью.
О них впервые заговорили в конце 20–начале 21-го века. Исследователи заметили, что ауры этих детей на фотографиях, сделанных специальными приборами, имеют не круглую, а кристаллическую форму. Это абсолютный феномен, так как до наступления ХХI века все люди имели только круглые ауры. У Кристаллов доминирует чакра макушки головы, спектр фиолетового цвета, включая белую или прозрачную ауру. Можно сказать, что Кристаллы – это следующая форма детей Индиго. Основное их отличие от Индиго в том, что они ориентированы внутрь себя, умеют отключаться от всего, включая окружающих людей, и делают это великолепно, чтобы выжить в мире, в который пока не укладываются.
Стив Ротер называет детей Кристаллов Миротворцами, тогда как Индиго называют Разрушителями Систем. Индиго сдвигали парадигмы и структуры. Они пришли, развиваясь немного быстрее, чем большинство из нас, и испытывали огромные трудности в процессе расширения систем верований и стереотипов отношений с детьми.
Более старшие дети Индиго обладают качествами, некоторые из которых есть и у Кристальных детей. Оба поколения детей высокочувствительны и медиально способны, имеют значимые жизненные задачи. Главное различие состоит в характере.
Индиго выделяются своим "боевым" отношением - их коллективная цель - устранение старых систем. Для достижения этой цели им дан "легковозбудимый" темперамент и огненная решительность. Взрослые, которые не хотят перемен и позитивно оценивают приспособленность, могут не понимать Индиго. Они присваивают им синдром дефицита внимания. К несчастью, под влиянием медикаментов Индиго часто теряют их удивительную чувствительность, спиритуальные способности и "боевую" энергию. Если мы будем усмирять этих детей клеймением или склонять их медикоментозно, то мы их разрушим.
В отличие от них Кристальные дети имеют счастливую и уравновешенную природу. Это поколение пользуется дорогой, которое пробивают для них Индиго. Но если с приходом детей Индиго мы увидели драматическое увеличение количества таких диагнозов, как гиперактивность, то с появлением детей Кристаллов стали увеличиваться диагнозы «аутизм». Кристаллы отличаются от «нормальных» еще больше, чем Индиго: они очень замкнуты, мало говорят, почти не играют. Им ставят диагнозы «задержка психического развития», «эпилепсия», «умственная отсталость».
Интервью с психологом
Я часто могла слышать от родителей: «Характеристика детей Индиго мне мало чем помогала - мой ребенок казался другим. Зато в описании Кристальных детей я полностью узнал(а) моего ребенка».
Как узнать этих новых детей или некоторых из немногих взрослых Кристаллов? Они не приносят вреда, живут спокойно в относительной тени. Но уже составлен список их отличительных характеристик.
Как различить Кристаллов:
1) Чрезмерно чувствительные ко всему окружающему миру: звуку, цвету, негативным эмоциям других людей, запахам, еде, химическим продуктам, ощущению «быть одетым», давлению, боли других, сознанию группы, электромагнитным волнам, и т. д.;
2) Такие чувствительные, что из-за этого очень сильно ранимы;
3) Должны проводить время одни, не очень комфортно чувствуют себя в группах, так как очень немногие понимают их желание одиночества;
4) Должны находится в единении с природой и элементами ежедневно. Дух Природы им помогает уравновешивать и очищать все негармоничные энергии, которые так сильно на них влияют;
5) Они категорически не понимают «бесчеловечное, жестокое отношение человека к человеку», войны, жадность, скупость и т. д., из-за всего этого они могут себя чувствовать угнетенными;
6) Отключаются, прячутся, защищаются, когда жизнь становится чересчур интенсивной, особенно, если они травмированы, или видят или чувствуют других травмированными (душевные травмы);
7) Несмотря на то, что они обычно спокойны, другие ими восхищаются и чувствуют, что их притягивает к ним как магнитом. У них будут глубокие и длительные отношения с людьми, которые предлагают им безграничную любовь, Кристаллы знают, что такое единственная настоящая любовь;
8) Когда Кристалл смотрит на вас, чувствуешь ,как будто он проникает в твою душу;
9) На самом деле им необходимо очень мало от традиционного воспитания, так как они благородны и благоразумны, и могут сами определить, что им необходимо, что хорошо, а что нет для них. Когда мой сын был маленьким, однажды он сказал мне: «Я не буду пить алкоголь и принимать наркотики» и никогда не принимал;
10) Часто они обходят толпы или торговые центры. Слишком много различных энергий.
11) Очень сильно любят детей и животных. У них особая форма «общения» со всеми живыми существами;
12) Вода очень хорошо на них влияет в плане очищения и успокоения: ванна, душ, водопады, родники, игры с водой и песком;
13) Им необходима удобная одежда из натуральных материалов с возможностью выбора цвета;
14) Им необходимо много чистой воды, часто они предпочитают органические свежие продукты;
15) До того как они родились, часто их родители как бы слышат имя ребенка, словно его кто-то им говорит;
16) Чудеса и магия происходит вокруг них: появляются деньги, животные к ним ластятся, дети им улыбаются, люди сами вылечиваются;
17) Они очень проницательны, настолько, что знают о чувствах окружающих;
18) Боятся близких отношений, так как чувствуют, когда к ним вторгаются или их не уважают. Предпочитают находиться одни и иметь «свое личное телесное пространство», не контролируемое другими. Также они избегают романтических отношений из-за боязни поранить другого, если отношения закончатся;
19) В них есть невинность, в них нет хитрости, они чисты благодаря тому, что у Кристаллов отсутствует «эго»;
20) Возможно, им требуется помощь для того, чтобы научится подключать свою энергию. Они могут это делать через физическую активность, природу, спорт, боевые искусства, йогу или танцы;
21) Могут выводить из строя электронные аппараты, радио, телевизоры, компьютеры;
22) Сдерживают проявление эмоций из-за боязни их увеличения и потери контроля, поэтому могут казаться безмятежными или даже бесчувственными;
23) Могут чувствовать себя ответственными за смерть кого-либо или за чью-то боль или ссору;
24) Могут иметь и, скорее всего имели, глубокие депрессии;
25) Хорошо реагируют на работу с телом, массаж или энергетические действия кого-то со сбалансированной энергией;
26) Зачастую у них быстрый метаболизм, и они сами по себе вегетарианцы;
27) Умные, видят все возможности, интуитивно понимают духовные законы, и «как все работает»;
28) У них чистое соединение со своим высшим «я» , естественное согласование со своим «высшим руководителем». Именно поэтому они знают правду духовного Единения;
29) Целители и миротворцы от рождения;
30) С большим количеством способностей;
31) Могут быть малословными, но, когда они спокойно и мудро говорят, все их слушают. Тем не менее, они не дают советов, если их не попросят и никогда не вмешиваются.
*Совсем не обязательно, чтобы все эти качества были присущи ребёнку-кристаллу.
Первое, что очень привлекает внимание в Кристальных детях - их глаза - большие, проницательные и знающие в той степени, которую их возраст не предполагает. Если они установят с вами зрительный контакт, они вас уже не оставляют. Это действует гипнотически, вы раскрываетесь перед этими глазами. Людей притягивает к ним как магнитом.
Кристаллы отличаются от нормальных детей еще разительнее, чем дети Индиго. Эти дети независимы, игры обычных детей их мало интересуют.
Также можно отметить позднее развитие речи у подобных детей. У них нет необходимости в речевом общении, так как они обладают ярко выраженными телепатическими способностями. Они думают, что взрослые понимают их, так как сами могут читать мысли. Позднее, начав говорить, Кристаллы не становятся общительнее со всеми подряд. Сложность заключается в том, что они очень остро чувствуют сущность человека. Их бесполезно обманывать. Поэтому, если они видят неискренность в отношении к ним взрослого, то замыкаются в себе.
При этом родители, как они мне рассказывали, не имеют ни малейших проблем в общении с их молчаливыми отпрысками - наоборот! Отцы и матери практикуют с Кристальными детьми обмен мыслями от сердца к сердцу и прекрасно друг друга понимают.
Проблемы возникают только тогда, когда со стороны медиков и педагогов дети получают диагноз «аномалия речевого развития». Совершенно верно, что Кристальные дети отличаются от предыдущих поколений людей, но почему в этом отличии должна быть патология? Если дома дети успешно общаются и у родителей нет трудностей - зачем насильно конструировать проблему?
Кристальные дети представляют полную противоположность. Они относятся к самым дружелюбным, чувствительным, добрым, социально активным из всех мыслимых поколений детей. Кроме того, их нелегко вывести из спокойного состояния, и они имеют новые спиритуальные таланты. Кристальные дети целители от природы и спонтанно помогают страдающим.
У них очень простые, но необходимые как воздух бытовые потребности. Они пьют много чистой воды и часто предпочитают органические свежие продукты, вегетарианцы по природе от рождения.
Обостренное чувство любви к природе, как объясняет психолог Лилия Паздер, — отличительная черта детей Кристаллов. Они могут телепатически общаться с животными, считывать информацию с воды, понимать, о чем шелестит трава. Их в гораздо большей степени, чем взрослых, волнуют проблемы экологии. Детей Кристаллов, в отличие от всех остальных, не надо «из-под палки» выгонять на субботник. Они, как Маленький принц, живут по правилу: проснулся — прибери свою планету. Они никогда не пнут кошку, не бросят мусор в лесу, не разорят птичье гнездо.
Спонтанные знания — еще одна их отличительная черта. Они часто выдают некую удивительную для взрослых информацию. При этом не могут объяснить, откуда они это знают.
Академик Сперанский говорит о необходимости создания специальных клубов для детей Индиго, детей Кристаллов и их родителей: «Способности таких детей — это, с одной стороны, счастье и Божий дар. С другой стороны — проблема как для них самих, так и для окружающих. Наше общество пока еще не способно освободиться от стереотипов, согласно которым ничего из того, что нельзя объяснить с материальной точки зрения, «не может быть, потому что быть не может».
В Новосибирске родители таких детей объединились в клуб, который назвали «Дети Солнца». Елена Левчук — мама двух «солнечных детей». Старшая дочь Юля первый раз шокировала Елену в два года. Они гуляли на улице, девочка увидела, как большие мальчишки ломают ветку с дерева, и сказала, что чувствует, как дереву больно.
В обычной обывательской среде просто опасно сообщать о чем-то необычном — ты рискуешь стать предметом насмешек, «белой вороной». Между тем этим детям обязательно нужно общаться между собой, поддерживать свои способности».
Не только Кристальные дети, но и их родители высокочувствительны. Души Кристальных детей выбирают такие дома, которые могут предоставить им защищенную и обогащающую среду.
Ученые провели опрос в различных странах мира, и преобладающее большинство родителей рассказывают, что их Кристальный ребенок является для них настоящим духовным учителем, который может много преподать по теме «Как жить в необычайной любви и дружелюбии». Бабушки и дедушки рассказывали о счастливых, едва ли чем-то омраченных отношениях с Кристальными детьми. По всему Земному шару они называли их "ангел", "любовь моей жизни", "настоящая радость".
Лилия Паздер уверена, что менять надо не только стереотипы, но и систему обучения, традиционные педагогические подходы, поскольку старая педагогика не подходит для «новых» детей. Она советует: главное для родителей детей Индиго и детей Кристаллов — научиться слушать и понимать своих малышей. Они приходят в этот мир с уже готовыми знаниями, потому что у них открыты порталы для общения с тонким миром. «Не надо списывать на галлюцинации высказывания ребенка, которые кажутся непонятными», — объясняет Лилия Валерьевна. В пример она приводит свою дочь Ярославу, обладающую даром предвидеть недалекое будущее: «Как-то Яся говорит мне: мол, мама, посмотри какой щенок. И начинает его описывать. Ни я, ни окружающие никакого щенка не видят. Но на следующий день мне дарят именно такого щенка, какого накануне описывала Яся!»
С одной стороны они необыкновенно сильны, но с другой - необыкновенно уязвимы. Действия, которые мы воспринимаем как невозможные, им покажутся детскими игрушками. Их понимание основных принципов энергии дает им возможность обращаться с ней по-новому.
Энергетическая структура этих детей служит причиной необычных реакций на электроприборы. У этих детей могут быть трудности с определением их энергетических границ и, в связи с этим, они восприимчивы к электромагнитным полям. У них может быть тенденция отражать ту энергию, которую они не могут ассимилировать.
Нередко электроприборы будут выходить из строя в присутствии Кристальных детей, пока они не привыкнут к ним. Эти дети перемещают предметы непонятным способом.
Возможно, им требуется помощь для того, чтобы научится подключать свою энергию чувствительности. Они могут это делать через физическую активность, природу, спорт, боевые искусства, йогу или танцы. Многие люди обладают большой чувствительностью к энергиям эмоционального поля других людей. Эта чувствительность помогает эффективно настроиться на их энергию, когда они приходят за исцелением. Она также может доставить неприятности, если вы принимаете на себя чужую энергию, думая, что она ваша.
Дети Кристаллы имеют чувствительность, превышающую наше понимание. Они узнают не только мысли, но даже то, что у вас на сердце. Некоторые люди могут посчитать это проявлением слабости и попытаться эксплуатировать их. Кристальные дети всегда помнят о своей силе и кто они такие.
Наибольшей сложностью, с какой столкнутся дети Кристаллы, - из-за своей огромной чувствительности они неспособны иметь дело с людскими страхами.
Страх - это эмоция, противоположная любви, основанная на вере в нужду. Им будет трудно найти точку отсчета для страха в их жизни. Дети Кристалы аллергичны к эмоции низких вибраций. Им понадобится наша помощь в обращении со всеобщим страхом, окружающим их.
*Стив Ротер – психолог, исследователь, контактёр. Написал серию книг контактёрской информации о развитии человечества, о духовных преобразованиях происходящих на планете Земля за последние тридцать лет.
Автор статьи - Игорь Астафьев.
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