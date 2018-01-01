Куда исчезла Книга Тота?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:35

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Начиная с Платона, философы и историки представляли Тота царем древнейшей египетской династии, визирем у Осириса и Гора, цивилизатором, изобретателем герметических наук. Различные традиции, в том числе и эзотерические, указывают, что Тот (Гермес) не есть имя одного человека, но общий титул многих адептов. Тот (Гермес) было именем собирательным, оно давалось соответственно в разных странах Великим Посвященным, Пророкам, Ясновидцам, Змиям Мудрости. Все они являются представителями и покровителями Тайного Знания и Сокровенной Мудрости.Под именем Гермес Тот трижды прибывал в Египет, где каждый раз вел жизнь философа. Во время своего третьего посещения он достиг «воспоминания самого себя» и «познания самого себя». Потом он принял или снова получил свое подлинное имя. Как раз речь и идет о трехкратном воплощении одного и того же лица.О различных Гермесах говорит сам Гермес как о своем предке Гермесе (Асклепий, 37). Манефон упоминает трех царей Тотов: Тота I, Тота II и его сына Тата. Цицерон и Абул Феда насчитывают их пять. Генон рассматривает такую тройственную форму: Гермес Гермесов Допотопный, Гермес Вавилонянин Послепотопный и Гермес Египтянин Послепотопный. Эти две традиции — халдейская и египетская — вышли из одного и того же источника — атлантического, т. е. из Атлантиды (по Генону). Скорее всего, халдейская традиция предшествовала египетской, т. е. лемурийская предшествовала атлантической. И здесь соблюдается хронология: Лемурия погибла раньше Атлантиды, но золотая цепь духовной преемственности сохранялась всегда, несмотря на все разрушительные катаклизмы.Марсилио Фичино называл Гермеса «первым творцом богословия», которое после него продолжили Орфей, Аглаофем, Пифагор, Филолай и «божественный» Платон. Пико делла Мирандола именовал Гермеса «величайшим философом, величайшим жрецом и величайшим царем», который прочно связан с Египтом.Где же находилась родина египетских богов? В Книге Мертвых встречается загадочное Озеро Пламени, или Озеро Двух Огней, где якобы родился бог Тот. Упоминание о некоем озере Тота не раз встречается в древних записях. Жиров связывает родину Тота с далекой западной страной (по отношению к Египту), в которой был город, расположенный у большого озера или моря. Возле города находились два действующих вулкана. Затем в стране Тота произошло страшное космическое событие разрушительного характера. Это вызвало ужас среди богов. Тот своими знаниями помогает богам бежать из опасного места на восток, причем приходилось переправлять их через большое озеро или море.Эта потрясающая картина похожа на огромное огненное озеро-море, великолепно описанное Платоном в диалоге «Федон» (Платон. Федон, 111–113Ь), и на огненную реку Еноха, «где течет огонь, как вода, изливаясь в великое море Запада» (Книга Еноха, IV, 17). Есть основание утверждать, что три эпизода, описанные здесь, могли происходить в Атлантическом океане, в том скоплении островов и прибрежной суши, которые видел карфагенский мореплаватель Ганнон.Сокровенное Учение гласит, что Гермес Трисмегист был отцом оккультной мудрости, основателем астрологии и открывателем алхимии. Некоторые считают, что он современник Авраама или сам Авраам, получил часть своих мистических знаний от самого Гермеса. Гермес Трисмегист жил во плоти 300 лет. Подлинное имя Гермеса состоит из 15 букв. Оно звучит так: Озергариах Номафи (Osergariach Nomaphi). Количество букв соответствует дням Луны в ее росте; второе имя содержит семь букв согласно Владыкам мира, и его число есть 365 согласно дням года.Допотопное знание не было утеряно. Уже Гермес Трисмегист (Трижды величайший) (Гермес Послепотопный III) находит семь каменных скрижалей в долине Хеброна, которые сохранялись там до Потопа. На них Великий Мастер нашел описание семи гуманитарных наук. Адам поместил эти таблицы в долину после его изгнания из рая. Потомки Адама установили две каменные скрижали, на которых они иероглифами записали все «естественные науки». Впоследствии Ной (тоже после Потопа) обнаружил одну из скрижалей у подножия горы Арарат. На ней была записана наука астрономия.Эта легенда, вероятно, восходит к иудейской традиции, например, в Книге Зохар: «Когда Адам был в раю, Бог послал к нему святого ангела Разиеля, хранителя главных тайн, с книгой, в которой была записана высшая священная мудрость. В этой книге 670 глав, в которых описаны 270 видов мудрости. Посредством этой книги ему были даны 1500 ключей к мудрости». После изгнания из рая книга пропала, но по завещанию Адама впоследствии перешла к его сыну Сету, затем к Еноху, а от него к Абрахаму. В Clementine Homilies (II в. н. э.) сказано: «Адам — это первое из восьми воплощений "истинного пророка"». Вот эта цепочка воплощений: Адам, Енох, Ной, Абрахам, Исаак, Иаков, Моисей, Христос.Древнее предание донесло до потомков несколько случаев находок могилы Гермеса и священных книг. Обычно книги обнаруживали прямо в старых склепах со знаком Гермеса или его статуей.«Изумрудная Скрижаль» была отыскана Саррой, женой Авраама, на теле Гермеса в Хеброне. Позднее там же Александр Македонский или арабские посвященные раскопали тело Гермеса, а вместе с ним огромный изумруд с вырезанными на нем 13 предложениями («Изумрудная Скрижаль»). В другом предании говорится, что некий Исарим Посвященный также нашел в Хеброне на мертвом теле Гермеса «Смарагдовую Таблицу».В III в. н. э. Африкан приобрел в Египте за большие деньги папирус, написанный рукой фараона Хеопса (Суфиса). Много лет спустя некий Адфар Александрийский нашел алхимический трактат Гермеса Трисмегиста по изготовлению золота, который считается одним из первых (если не первым) в этой области. Затем эта книга попала в руки Мориенусу из Рима, ученику Адфара. Последний решил открыть Мориенусу «тайны всего божества». Мориенус в свою очередь обучает арабского принца из династии Омейядов, Халида (Калида) ибн Язида из Александрии (635–704). Арабский историк аль-Масуди (885–956) сохранил эти сведения. Это тот аль-Масуди, который так красочно описывал загадочное содержание пирамид. Вот цепь и замкнулась. Напомним, что халифы аль-Мамун (нашедший сокровища в пирамиде) и его отец Гарун (Харун) ар-Рашид принадлежали к династии Омейядов.В 1144 г. «Книгу Гермеса» как самый ранний алхимический трактат переводит на латынь Роберт Честерский. Существует еще один манускрипт XVII в. под названием «Семь Книг Магических Опытов Гермеса Трисмегиста». Древний манускрипт находился в богатейшей библиотеке Рудольфа II, императора Священной Римской империи, с надписью: «И они суть магические тайны царя Египта».Но Золотая Цепь великих герметистов никогда не прерывалась. Арабские мистики уже давно соединили неоплатонизм (герметизм) с суфизмом и установили любопытную цепь посвящения (isnad): она ведет к нему от Трех Гермесов через Сократа, Платона, Аристотеля, Александра Македонского, Hallaj, Shibli, Niffari, Habashi, Qadib al-Ban. Об этом пишет арабский мистик Ибн Саб’ин (1269 г.), переписывавшийся с императором Фридрихом II.Что осталось от эпохи Тота-Гермеса? Мудрость и книги. Ямвлих утверждает, что Гермес был автором 20 тыс. книг, Манефон доводит эту цифру до 36 тыс. Климент Александрийский пишет о 42 священных книгах, откуда приводит одну из солнечных церемониальных процессий египетских жрецов, несущих книги Гермеса по философии, астрологии, космографии, географии и медицине. До настоящего времени сохранился так называемый «герметический свод», впервые переведенный Марсилио Фичино в 1463 г. Среди этого свода есть наиболее знаменитые труды: «Поймандр Гермеса Трисмегиста», «Асклепий», «Изумрудная Скрижаль».Существовала еще загадочная Книга Тота. Она упоминается в «Сказании о Сатни-Хемуасе» (папирус нач. III в. до н. э.). В некрополе Мемфиса Хемуас ищет гробницу Ноферка-Птаха, где должна быть спрятана Книга Тота. Ему является призрак жены Ноферка-Птаха и рассказывает историю поиска ее мужем Книги Тота. В свою очередь, про эту книгу Ноферку-Птаху говорит жрец храма Птаха. Этот жрец сообщает, что Книга Тота «покоится посреди Нила близ Коптоса». Она лежит в золотом ларце, и охраняют книгу скорпионы и змеи. «А вокруг сундука обвился бессмертный змей». Ноферка-Птах отбывает в Коптос, осушает участок Нила, убивает бессмертного змея и достает заветную книгу. И здесь очень важный момент, упущенный многими исследователями: Ноферка-Птах делает копию Книги Тота. Тот узнает, что его книга похищена, и обращается к Ра за помощью. Ра говорит: «Отдаю тебе Ноферка-Птаха и всех его ближних. Они твои!» После чего погибают Ноферка-Птах, его жена и сын. Хемуас обнародывает Книгу Тота, чтобы каждый мог ознакомиться с ней. Из сказания видно, что Книга Тота все-таки осталась в гробнице Ноферка-Птаха в Мемфисе.В книге были «сокрыты все тайны жизни и смерти, в ней сокрыты могущественные заклинания». Если человек узнает эти заклинания, он станет «сам подобен богам». В Книге Тота говорится о двух заклинаниях. Первое завораживает «небо и землю, горы и воды и загробный мир», так что можно понять язык птиц, ползучих тварей, рыб. Второе заклинание позволит человеку восстать из мертвых и увидеть воочию природу и небесный ход планет и звезд (Фараон Хуфу и чародеи. М., 1958).Ра и Гор с помощью Тота борются с врагами магической и страшной Книги, «в которой жизнь и смерть», и которая при неосторожном обращении может уничтожить небо, землю и даже испепелить всех богов. Таким образом, она входит в список так называемых «проклятых книг», обладание которыми приносит несчастье, а чаще всего смерть их владельцу.Хемуас, старший сын Рамзеса II (1290–1224 гг. до н. э.), — реальное историческое лицо. Он принадлежал к так называемым «учителям таинственных наук» — Хир-Сешта, которые были хранителями знания и мудрости Древнего Египта. В египетских надписях мы видим учителей тайн неба (астрологов и астрономов), учителей тайн земли (физиков, химиков (алхимиков), естествоиспытателей), учителей тайн бездны (или глубины) (геологов), учителей таинственных слов (последние занимались всякого рода оккультными и эзотерическими науками). Скорее всего, Хемуас носил титул «сетон», или «сетом». Хемуас был верховным жрецом бога Птаха в Мемфисе, что позволяет нам говорить о правдивости данного сказания и что он действительно обладал Книгой Тота.Ноферка-Птах — тоже историческая личность — это сын фараона Мернеп-Птаха, тринадцатого сына Рамзеса II (1224–1204 гг. до н. э.). Отсюда следует: Хемуас и Мернеп-Птах — родные братья, а Ноферка-Птах — племянник Хемуаса. Ноферка-Птаха и Хемуаса объединяет только одно: оба попытались силой завладеть Книгой Тота, вступив в борьбу с представителями Ра, Тота и бессмертного змея. Последние и есть адепты Атлантиды, рьяно стерегущие свои тайны. Хемуас здесь прибегает к магическим талисманам и книгам Птаха, чтобы избавиться от колдовских чар магии Тота. Отсюда явное противопоставление магии Тота и магии Птаха, на что указывал еще Масперо. Это и еще одно указание на непрекращающуюся борьбу между иерофантами различных культов гибнущего острова Посейдонис — последнего осколка некогда могучей Атлантиды.Что мы знаем об истории поиска Книги? Во времена фараона Снофру (2575–2551 гг. до н. э.) верховный жрец — заклинатель и переписчик книг Джаджаманх владел некоей книгой, с помощью которой он повелевал морской стихией, мог раздвигать воды. Одновременно с Книгой Тота переплетается история поисков не менее загадочных «тайных покоев бога Тота». Они также были записаны в Книге в виде неких планов, но, скорее всего, ее нельзя отождествлять с Книгой Тота. Уже преемник Снофру, фараон Хуфу (Хеопс) (2551–2528 гг. до н. э.), усиленно разыскивает «планы тайных покоев святилища Тота». В поисках фараону помогает его сын Джедефра и какой-то маг и чародей Джеди. Хуфу удалось обнаружить план храма времен полубогов, служителей Гора, правивших до Менеса. По этому плану был построен великолепный храм в Дендере. Джедефра открывает магические формулы Книги Мертвых, а Джеди указывает, где находятся планы тайных покоев Тота. Они спрятаны в ларце из кремния в главном храме Гелиополя, в Храме Солнца. Джеди также владел магической книгой, позволяющей ему властвовать над водной стихией.Однако в царствование Аменхотепа III (1402–1364 гг. до н. э.) великий мудрец и теолог, гениальный архитектор, доверенное лицо царя — Аменхотеп, сын Хапу, горделиво заявляет: «Меня приобщили к книгам, я узнал формулы Тота, я искусен в этих секретах, я преодолел все их трудности». И в этом нет хвастовства, ибо Аменхотеп, сын Хапу, построил храм в Луксоре, грандиозные памятники в Карнаке: храм Хонсу, храм Мут, аллею Сфинксов между Луксором и Карнаком, а также поминальный храм Аменхотепа III. Великий зодчий, великий ученый станет впоследствии наставником юного царевича Аменхотепа IV, будущего Эхнатона.Святилища Тота обозначались ip-t. Гардинер полагает, что в слове ip-t мы имеем не замок, как это думалось раньше, а закрытые, замкнутые тайники святилища Тота. По мнению Гардинера, Хеопс хотел построить внутренние тайники Большой пирамиды по образцу тайников храма Тота. Джедефра нашел Книгу Мертвых в ящике в святилище Тота. Такие шкатулки (ларцы) хранились в тайниках, подобных ip-t. В таких же тайниках прятались и статуи богов — это были места, «содержание которых не знает чужой»: их двери были сокрыты.Это сказание связано с другой легендой о появлении новой V династии от бога Солнца. Доступ к тайникам или к сведениям о них получает будущий фараон Усеркаф. Сказка подчеркивает, что доступ к тайникам имеет этот будущий властитель Египта, родившийся от бога Солнца. Усеркаф не только верховный жрец храма в Гелиополе, но он еще и физический сын Ра. Здесь устанавливалась связь между будущим фараоном и жрецами, — первый обязан открыть запоры храма, вторые должны представить властителю содержимое тайников или недра храма, например для фараона Пианхи.Необходимо добавить, что в Древнем Египте (надо думать, и не только в Египте) существовали три круга (уровня) тайн: первый круг тайны мог узнать только царевич (сын фараона, будущий преемник царского трона), второй — только фараон, третий — только верховный жрец. Самый низший жреческий сан — сан царевича. Несомненно, в таких тайниках сохранялись много тысячелетий книги и реликвии атлантов и других вымерших рас, содержащие всю накопленную мудрость и знание.После этого Книга Тота исчезает из поля зрения, и только в 360 г. до н. э. о ней упоминает Маттернихова стела. Стелу обнаружили в 1828 г., в ней Тот сообщает, что самолично сжег свою Книгу и что он изгнал демона Сета и семь учителей Зла. Учителя Зла опять напоминают нам о той жестокой и беспощадной борьбе, которую на протяжении тысячелетий вели адепты белой магии с колдунами черной магии.Какое-то отношение к этой проклятой книге мог иметь и египетский жрец Манефон (282–246 гг. до н. э.), чье имя означает «Возлюбленный Тотом» (Струве) или «Первый жрец правды Тота» (Ваддел). Манефон упоминает о каких-то записях, будто бы оставленных Тотом на каменных столбах в стране Сириат. После потопа эти надписи были переведены и записаны в книгах Агатодемоном, сыном Второго Гермеса и отцом Тата, а затем надежно спрятаны в тайниках храмов Египта. Не исключено, что книги Манефона хранились в Александрийской библиотеке и там же находилась копия Книги Тота. Но гибель Александрийской библиотеки (всего книжного собрания) не более чем миф. Миф, угодный христианским апологетам. Официальная история многократной гибели библиотеки такова: в 47 г. до н. э. во времена Цезаря (100–44 гг. до н. э.); в 273 г. н. э. во времена борьбы Рима против царицы Пальмиры — Зенобии; в 391 г. н. э. во времена епископа Александрии Феофила; в 646 г. н. э. во времена арабского халифа Омара. Однако это не так. В 47 г. до н. э. сгорела не библиотека, а тюки книг, подготовленных к отправке в Рим. Цезарь намеревался не уничтожить великое хранилище, а перевезти его в Рим. Император решил открыть в Риме первую в мире общественную библиотеку. Большая часть рукописей была спасена, так как они были одеты в деревянные переплеты и огненепроницаемый пергамент. Наиболее ценные манускрипты, с которых не успели снять копии, были сложены в домах библиотекарей и их слуг. Эти подробности были описаны в свое время ученым Феодасом.После пожара 273 г. библиотека была вновь восстановлена. Наибольший урон Александрийское книгохранилище понесло в 391 г., когда фанатики христиане почти полностью уничтожили библиотеку. Но все равно книги из этого богатейшего собрания попадали в руки ученых, адептов, посвященных. Однако большая часть, конечно, осела в Риме, затем в библиотеке Ватикана. Судьба Александрийского хранилища сходна с судьбой Карфагенского. Распыление книжных сокровищ по Средиземноморью позволило затем Халкидию, Проклу, Косьме Индикоплову и другим пытливым исследователям дополнить и воссоздать некоторые детали из истории Атлантиды.Позднейшее предание доносит до нас, что Аполлоний Тианский (3 г. до н. э. — ок. 97 г. н. э.) нашел на могиле Гермеса текст «Изумрудной Скрижали» вместе с книгой «Тайна сотворения и знание о причинах вещей». Под последней и понимают знаменитую Книгу Тота. Сообщается также, что такая находка была сделана Аполлонием во сне, т. е. психомистическим путем. Ему приснился очень странный сон: философ увидел древний склеп, над входом которого возвышалась статуя Гермеса. Статуя изображала старца, державшего изумрудную табличку с надписью: «Здесь творение Природы»; у ног статуи лежала книга, на титуле было записано: «Здесь секрет создания существ и наука причин всего».Согласно эзотерическим преданиям, Книга Тота хранилась в золотом ящике во внутреннем святилище храма, что согласуется с вышеперечисленной традицией. Ключ от этой Книги находился в руках Мастера Мистерий, высшего инициированного Герметической Арканы. Книга Тота была утеряна с закатом Мистерий, но посвященные унесли ее запечатанной в священном футляре в другие земли. Книга до сих пор существует и продолжает нести Тайное Знание своим ученикам и последователям.Некоторые оккультисты говорят, что Книга Тота есть таинственная Книга Тарот из Богемии и состоит из 78 листов с эмблемами. «Существовала в незапамятные времена в стране Мизраим, которую мы зовем Египтом, у жрецов Мемфиса книга из 78 страниц, которые автор их — маг Гермес-Тот написал или, правильнее сказать, выгравировал на золотых пластинах… Каждая золотая пластинка, являя собой страницу герметической книги, есть ряд чисел и букв; смысл этих чисел и букв в их таинственном соотношении с людьми и предметами заключен в "Аркане", иначе именуемом "Дверью" (Christian)». Эта Дверь и есть вход в иные миры, которые видит человек, погруженный в медитативное созерцание.Одна из легенд гласит, что после разрушения храма Сераписа в Александрии группа священников объединилась для сохранения ритуалов Сераписа. Их потомки (цыгане) унесли с собой драгоценный том под названием Книга Еноха или Тота (Тарот). Слово «Тарот» состоит из двух египетских слов: «тар» — дорога и «ро» — королевский (-ая). Таким образом, Тарот означает «Королевская дорога к мудрости». Тарот представляет собой колоду из 78 карт, сама колода разделена на две части: первая — из 56 карт, вторая — из 22. При помощи порочной карточной игры Великие Посвященные сумели сохранить древнюю мудрость в виде многих секретных учений.Элифас Леви выводит происхождение карт Таро из Атлантиды: «Все религии сохранили память об одной первичной книге, написанной иероглифами мудрецами первых веков мира, символы которой, будучи впоследствии упрощены, послужили писанию буквами, слову — категориями, а оккультной философии — ее таинственными знаками».Автор неизвестен.

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