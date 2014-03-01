Дикая охота

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:50 by

Существуют поверья, что если встретить на своем пути огромного черного призрачного пса Грима или седовласого старца по имени Анку, рядом с которым идет скелет лошади, то стоит ждать беды – эти потусторонние существа заберут с собой душу того, кто их увидел, и спасения от этого проклятия не существует.Но жнец и пес далеко не единственные, кто могут повлечь за собой странные смерти очевидцев или членов их семей, – не менее страшно наткнуться на Диких Охотников.Существует поверье, что иногда дьявол отправляется на землю для того, чтобы поохотиться на живых людей, забрав с собой их души. С собой он берет замученных мертвецов, погибших этим же способом, и свору визжащих псов, которые были когда-то некрещеными младенцами.Дикая охота продолжается. Демоны-охотники скачут в ночи, пришпоривая своих коней и трубя в рога. Любого, кто попадется у них на пути, мертвецы сбивают с ног, а потом уносят в неизвестность, откуда никто больше не возвращается.Единственный способ защититься от дьявола и его свиты, чье приближение чувствуется вдали, – это упасть лицом вниз на землю и вцепиться в ветви кустов или корни деревьев изо всех сил, чтобы Охотники не смогли утащить свою жертву. Того, кто решался взглянуть в лицо дьявола, ждала незавидная участь – он либо сходил с ума, либо умирал на месте.История английского фермера.Доказательств и историй очевидцев, которые сталкивались с Дикими Охотниками, было множество, но самым известным является случай, произошедший с английским фермером, который возвращался с ярмарки.Мужчине показалось, что дорога до дома занимает слишком много времени, как будто бы минуты стали течь гораздо медленнее. Кроме того, начался сильный дождь, и фермеру очень хотелось скорее попасть домой.Неожиданно его лошадь встала посреди дороги, и мужчина огляделся: вокруг стояла свора собак, приближения которых он не услышал, хотя поверить в это было действительно сложно. И вдруг перед удивленным фермером возникла черная фигура всадника, лицо которого прикрывала широкополая шляпа.Седло украшали туши убитых животных, завернутые в тряпки. Фермер не растерялся и попросил ночного гостя поделиться с ним своей добычей, которой у него так много.Всадник рассмеялся, причем так, что у мужчины кровь застыла в жилах, после чего отвязал от седла сверток и бросил фермеру. Черная фигура исчезла, словно растаяла в воздухе, а селянин остался со своим неожиданным «подарком».Развернув тряпку, он увидел мертвое тело своего маленького сына. Через секунду на месте трупа не было ничего, и фермер с дурным предчувствием пришпорил лошадь.Когда он приехал в дом, его жена была бела, как полотно: их ребенок скончался ночью, причем, не болев до этого ничем.Дурной знак – встретиться ночью с дьяволом: он иногда любит пошутить и делает это очень страшным образом…Автор неизвестен.

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