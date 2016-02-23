Египетский гороскоп древних богов. Найди себя среди них

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Это рассказ о данных человеку при его рождении, и скрытых от его взгляда способностях. Предыстория древнеегипетского мистицизма насчитывает тысячи лет. За прошедшие со времени их появления века, многие символы распространились по миру, слились с мистическими образами народов, населявших Азию, Африку, Индию, и сказались на развитии всей мировой культуры. Между древнеегипетским гороскопом и астрологией западного образца очень мало общего. В египетском гороскопе весь годовой цикл был разделен на незначительные отрезки времени. Каждым из них управляло божество, которое не только предопределяло жизнь человека, но и придавало ему черты своего характера, одаривало тайными познаниями, открывало загадки управления сверхъестественными процессами. Несмотря на внешнее сходство с древнейшими зодиаками, точно рассчитать границы того или иного временного отрезка довольно сложно. Зато по изображениям можно увидеть, как древние представляли себе свои божества.Эта река и ее бог являлись для египтян источником неиссякаемой энергии.Представители этого знака - натуры очень страстные и импульсивные . Девиз всей их жизни - лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть. Им подходят любые профессии, где не надо сидеть целый день на рабочем месте, можно перемещаться и легко менять род деятельности.Сверхъестественная способность людей Нила - это дар целительства. Если попробуете, то сможете снимать руками головную боль и избавлять от сглаза и негативной энергетики. Рядом с вами люди чувствуют себя хорошо и спокойно. Ваше биополе несет в себе огромный положительный заряд.жизнерадостный и терпеливый.Вы легко адаптируетесь к любой среде. Вы очень проницательны, поэтому к вам тянутся люди. Ваши советы - всегда попадают в самое ядрышко. Вы всегда оказываетесь там, где нужна ваша помощь. Но осторожнее! Из-за этого вами часто пользуются. Предательства вы не прощаете, впадаете в ярость и действуете импульсивно. Ваши суждения безапелляционны.Вас можно назвать страстной особой: во все, что бы вы ни делали, вы бросаетесь с головой.Вы - глубоко семейный человек. К своим близким относитесь с особой нежностью. Стараетесь их поддержать добрым словом и вдохновить на новые подвиги.Его представляют как мужчину с головой барана. Иногда голова оставалась человеческой, но украшалась бараньими рогами или солнечным диском. Он был супругом Мут, "богини–матери".Его подопечные - это мудрые и цельные натуры. Кроме того, одно из их главных качеств - это солнечный оптимизм. В коллективе они, как правило, играют роль лидера. А из профессий выбирают те, которые позволяют им продемонстрировать свои личные таланты. Стремление к славе у них в крови. Похвалите подопечных Амон-Ра - и они свернут горы.Сверхъестественность заключается в способности видеть будущее. Среди этих людей много предсказателей.ваша целостность и безграничная харизма привлекает к вам людей.Вы умеете убеждать и обладаете ораторским талантом. Но порой вы так популярны среди друзей, коллег и подруг, что на любимого человека у вас просто не остается времени.Смелость и жизнерадостность - ваши союзники. У вас есть дар - успокаивать людей. Рядом с вами каждый чувствует себя на высоте. Иногда это даже выходит за рамки дозволенного. У вас аура лидера, но не диктатора. Вы - хороший дипломат, так как зачастую действуете хитро, исподтишка.Как ни странно, в любовных отношениях вам сложно полностью открыть партнеру свою душу.Эта богиня символизирует строгую мать.Мут - это вторая по значимости богиня в египетской мифологии после Изиды. Ее имя переводится дословно как "мать". Ее изображали в виде женщины с двойной короной на голове: короной Высокого и Нижнего Египта. Иногда ее представляли в более опасном виде.Ее подопечные требовательны и к себе, и к другим. Чуждые романтике, они всегда готовы помочь не словом, а делом. Среди подопечных богини Мут очень много испытателей, экспериментаторов и людей, которые несут в наше общество прогресс.Сверхъестественность ваша заключается в большой физической силе, здоровье и таланте чувствовать любую неприятность за версту. С таким человеком, как вы, в любую разведку пойти не страшно.вы очень эмоциональны, и, возможно, именно поэтому вам часто не хватает уверенности в себе. Вас часто бросает из печали в радость.Чтобы понравиться вам, необходимо запастись недюжинным терпением.Вы способны жить в отрыве от других людей и возделывать собственный тайный сад. Вы считаете, что так вы оберегаете себя от негативных эмоций.Любовь занимает большое место в вашей жизни. Несмотря на свои порой преувеличенные страхи, вы способны сдвинуть горы, чтобы победить и достичь душевного равновесия в крепком союзе со своим партнером.Египтяне считали его символом Земли, прочного союза и единения.Геб символизирует землю, растения и минералы. Он изображался человеком с красной короной или в парике, разделенном на три части, с изображением… гуся.Если вы родились под этим знаком, значит, вы очень хороший советчик, добрый и тонко чувствующий человек. Среди подопечных Геба много общественных деятелей, психологов и специалистов в области техники.Сверхъестественность ваша заключается в том, что под вашими руками все расцветает. Стоит вам бросить в землю семечко, как оно прорастет. Все зеленое на планете делится с людьми Геба силой и энергией.вы уверенны, что вы флегматик? Скорее вам не хватает энергии. Точнее, у вас собственная манера распоряжаться временем: никакой спешки, никакой суеты.Вы чувственны, впечатлительны и очень привлекательны.Друзья настолько доверяют вам, что даже если вы того не хотите, начинают делиться с вами своими проблемами, в полной уверенности, что ваш совет изменит их жизнь к лучшему.В любви вы ищете человека чувствительного, доверчивого и энергичного.Эта богиня символизирует женственность и материнство.Супруга Осириса, она олицетворяет богиню-мать и защищает новорожденных и мореплавателей. Особую популярность Изида снискала за то, что однажды оживила своего мужа Осириса, убитого ревнивым братом. Ее часто изображают как женщину, у которой между бычьих рогов светится солнечный диск, на коленях у нее сидит сын Гора.Счастье, если под ее знаком родилась представительница слабого пола. Ведь главная сущность Изиды - любовь. Ее подопечные сеют вокруг себя тепло и нежность. Но при этом точно знают, чего хотят в жизни. Звезды пророчат им успех в экономике и педагогике.Сверхъестественный дар приносит всем удачу - вот ваш талант. Вы - как счастливый талисман. Все темные силы обходят стороной место, где пребывает подопечный Изиды.вы жизнерадостны, открыты, амбициозны. Живете в полную силу, красиво, энергично, без предрассудков и угрызений совести. Вы обожаете новые захватывающие эксперименты.Вы спокойны, доверчивы, щедры, любите людей и бесконечно им доверяете. Вы влюбчивы, но умеете любить долго, сдабривая семейную жизнь приятными (или не очень) сюрпризами.Однако вы настолько идеалистичны, что, не найдя однажды достойного партнера, разочаровываетесь в людях и предпочитаете жить "одной, чем с кем попало".Древние египтяне изображали этого бога как человека, шляпа которого украшена перьями.Осирис - один из величайших египетских богов. Женившись на сестре Изиде для того, чтобы править Египтом и привнести туда цивилизацию, он разъярил своего брата Сета, который попытался убить его, но Изида вернула мужа к жизни.Таким образом, Осирис, символ плодородия и развития, стал господином "того света". Бог мертвых, он говорил с людьми об их жизни и был гарантом выживания людей под землей. Это божество символизирует обновление, так как никогда не умирает.Его подопечные - великолепные ораторы и организаторы.Из сверхъестественного боги наделили вас способностью видеть людей насквозь. Порой кажется, что эти люди могут читать мысли других. От них нельзя ничего скрыть.ваш любопытный нрав толкает вас на новые необычные неожиданные эксперименты.Вы верите в жизнь и уверены в себе. Каждое мгновение вы проживаете в полную силу, не боясь потерпеть неудачу. Ведь для вас всегда существует запасная тропинка, возможность все исправить, пуститься в новые, еще более волнующие приключения. Все течет, все изменяется.Однако и ваш неудержимый оптимизм требует отдыха, поэтому время от времени вы впадаете в легкую депрессию. Неуверенность в себе также может быть вызвана тем, что вы не можете остаться в стороне от чего бы то ни было.Вы удачно сочетаете в себе силу и хрупкость, страсть и альтруизм.Иногда вы ищете журавля в небе, когда синица уже сидит в ваших руках.Дружба для вас часто оказывается сильнее любви.Он помогал людям овладеть речью, письменностью и арифметикой. Тот считается покровителем ученых и философов.Бог Знания и Письма, Тот был советчиком Осириса и защитником Гора. Его изображали в виде человека или павиана с головой ибиса, украшенной месяцем.Его почитали как бога ораторского искусства и счета. Считали писарем богов и мерилом времени. Этим он заслужил расположение магов. Говорят также, что он помогал астрономам, счетоводам и лекарям.Его подопечные отличаются большим вниманием к деталям и способностью к анализу и логическому мышлению.Сверхъестественность людей Тота заключается в том, что они могут легко овладеть приемам гипноза. Убедить кого угодно в чем угодно - для них не проблема. Надо лишь посмотреть в глаза человеку. Отличить правду от лжи они могут за пять секунд.любопытство вкупе с предприимчивостью толкает вас на поиски всего нового и неизведанного. Оставаясь обаятельной и скромной, вы стойко выдерживаете все препятствия, которые подготовила для вас жизнь. Вы везде стремитесь докопаться до истины. Ваша щедрость может сравниться только с вашей честностью.Вы всегда и везде чувствуете себя как дома.Вы любите работать со словом, а также наделены педагогическим талантом. Эти качества и помогут выбрать вам профессию, которой вы будете верны всю жизнь.Что касается любви, вы способны отдавать своему партнеру все лучшее, мастерски скрывая все свои недостатки.Его часто изображают в образе человека с птичьей головой.Бог Неба, Звезд, Любви, защитник фараонов, Гор - один из самых древних и важных египетских богов. Изображают его чаще всего в виде сокола, с солнечным диском над головой или в виде человека с головой сокола. Говорят, его глаза способны видеть ночью.Те, кто появился на свет под покровительством Гора, созданы для полета. У них великолепная фантазия, богатое воображение, и они прекрасно реализуют себя на ниве творческих профессий. Из них получаются хорошие биологи и зоологи и дрессировщики животных.Сверхъестественность подопечных Гора проявляется в том, что они умеют понимать язык животных. Кошки и собаки с радостью реагируют на их команды. Лаской и силой они могут укротить любого зверя.вас ценят за жизнерадостность, благородство и здоровый прагматизм.Свои цели вы видите ясно, поэтому с их достижением проблем быть не должно.У вас душа созидателя, и вы не боитесь трудной работы, даже наоборот, стремитесь к ней. Вы любите риск и не бежите от ответственности. К тому же всегда уверенны в себе.Любите управлять, все контролировать, окружающие не в восторге от вашего деспотизма. Вы не слишком тактичны. Вам стоит поработать над терпением и дипломатичностью.Вы вполне способны на любовь с первого взгляда. Но такая любовь мимолетна. Всему свое время. С возрастом вы станете более постоянны в своих чувствахВ египетской мифологии этот бог занимался бальзамированием умерших. Однако эта церемония под его руководством проходила празднично, как бы сейчас сказали, с шутками-прибаутками.Анубис, бог мертвых, был распорядителем похоронных церемоний и мумификации. Он ожидал мертвых на входе в темное царство, возглавлял суд над душой и осуществлял их защиту, принося пропитание и могилу.Его имя означает "шакал", и его изображения на фресках были шакалом или дикой собакой с заостренными ушами и удлиненной мордой.Анубис наделил своих подопечных чувством черного юмора и умением в сложных ситуациях находить веселые моменты. Эти люди - "совы". Они любят поздно ложиться и поздно вставать. Уединение предпочитают шумным компаниям. И на службе, оставаясь один на один с проблемой, могут принести гораздо больше пользы, чем работая в команде.Сверхъестественная способность людей Анубиса - это талант вершить правосудие. Благодаря покровительству этого таинственного бога, никто из смертных не может скрыть от людей правды. Он всегда встает на защиту слабых и накажет виновных.вы предпочитаете тень свету, одиночество популярности... Многим кажетесь весьма таинственной личностью. Вас ценят за чуткость, искренность и верность.Вы немного идеалистичны и очень эмоциональны. Именно поэтому вы иногда впадаете в депрессию. Но, возможно, именно она и помогает решать вам некоторые проблемы. Вы прекрасный психолог, ведь мир бессознательного не является для вас тайной.Вы непреклонны и не меняете однажды принятого решения. Это создает некоторые проблемы в любовных отношениях.Старые раны не затягиваются, вот почему вам так сложно найти родственную душу. Поэтому партнера вы выбираете очень осторожно, десять раз убедившись в том, что ваши отношения строятся на полном взаимном уважении и согласии.У древнего народа этот бог считается символом свободы.Бог тьмы, беспорядка, пустынь, бурь и войны. Часто его изображали в виде человека с головой кабана. Египтяне придавали особое значение культу Сета.Из ревности он убил своего брата, Осириса, но Изида, жена Осириса, с помощью Тота и Анубиса оживила его.В наказание за такой поступок Сет был изгнан в пустыню. Другие источники сообщают, что его отправили на небо, где он и теперь предстает перед нами в виде Большой Медведицы.Рожденные под знаком Сета чрезвычайно амбициозны, изобретательны, уверены в себе и в своей правоте. Такие люди часто выбираются в политики и руководители самого высшего эшелона власти.Сверхъестественность подопечных Сета проявляется, когда они начинают гадать на картах, на кофейной гуще и даже на облаках. Никто лучше их не умеет читать знаки судьбы и делать правильные выводы. Им можно смело доверить судьбу.вы завоеватель и считаете, что препятствия создаются для того, чтобы их преодолевать. Поэтому вы их постоянно и ищете.Не зацикливаетесь на прошлом, а с надеждой смотрите в будущее. На своих прошлых ошибках вы учиться не умеете, поэтому постоянно что-то начинаете снова, проверяете свои способности, соревнуетесь с кем-то.Внутреннее спокойствие вы находите в борьбе с внутренними парадоксами.Часто вам кажется, что вы можете рассчитывать только на себя. Вы терпеть не можете ограничения в профессиональной, социальной и любовной сферах. Своим эгоизмом вы защищаетесь от событий, которые могли бы вас ранить. Предпочитаете убегать и прятаться, чтобы сохранить свою свободу.В любви вы с трудом можете контролировать свою ревность: подсознательно выбираете тех партнеров, которым будет нравиться ваше импульсивное поведение.Бастет - богиня любви и плодородия.Ее изображали в виде женщины с головой кошки или львицы. Она защищала фараонов и человечество.Божество в обличии кошки дарит своим подопечным очарование, способность тонко чувствовать, понимать ситуацию. Это идеальные жены и матери. Они легко добьются успеха во всех профессиях, которые считают женскими. Из них получаются великолепные учителя, медсестры, флористы и бухгалтеры. Они великолепно вяжут, шьют и вкусно готовят.Сверхъестественной можно считать их способность успокаивать и снимать стресс. У них удивительное "уютное" биополе, которое согревает всех вокруг.вы привыкли обороняться. Бдительность - ваша сильная сторона, но чрезмерная осторожность мешает правильно оценить ситуацию.Вам нужно преодолеть застенчивость и открыться миру, тогда жизнь покажется намного интереснее и светлее.Ваш шарм и природное обаяние, а также дипломатия, грация и щедрость привлекают к вам людей.Проницательность, хорошо развитая интуиция и чувство такта заставляют ваших друзей обращаться к вам за советом. И они не ошибаются, ведь вы всегда найдете нужные слова для каждого.В любви вы ищете партнера, способного оценить вашу чувственность и эмоциональность.Своих близких вы окружаете особым вниманием, заботой и безграничной любовью.Это божество с львиной головой. Его суд беспристрастен. Главная цель его жизни - справедливость.Секмет значит "мощь, сила". Секмет была богиней ссоры и войны. Она наводила сухость или паводок, в общем, была источником людских бед.Эта вредоносная девушка распространяла эпидемии, но в ее власти было также и избавлять от болезней. Она покровительствовала врачам и магам.Ее представляли в виде львицы или женщины, одетой в длинную тунику, с головой львицы.Если вы родились под знаком этого божества, то скорей всего пользуетесь большим авторитетом среди простых смертных, требовательны по отношению к себе и другим. Вы будете одинаково талантливы во всех профессиях, где приходится часто общаться с людьми и принимать важные решения.Сверхъестественным кажется ваше везение. Вы умеете появляться в нужное время и в нужном месте. И за какое дело вы бы не брались, вам всегда будет сопутствовать удача.вы личность страстная, непреклонная, гордая.У вас всегда много друзей, хотя вы и не слишком снисходительны к окружающим.Вы хорошо себя контролируете, а потому редко совершаете ошибки.Однако за вашей гордой внешностью скрывается честная, чувствительная, осторожная натура, ждущая признания.Будучи перфекционистом до кончиков ногтей, вы всегда остаетесь неудовлетворенной. Больше гибкости, фантазии и меньше самокритики поможет вам легче принимать эту жизнь.

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