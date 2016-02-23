Египетский гороскоп древних богов. Найди себя среди них

Египетский гороскоп древних богов. Найди себя среди нихЭто рассказ о данных человеку при его рождении, и скрытых от его взгляда способностях. Предыстория древнеегипетского мистицизма насчитывает тысячи лет. За прошедшие со времени их появления века, многие символы распространились по миру, слились с мистическими образами народов, населявших Азию, Африку, Индию, и сказались на развитии всей мировой культуры. Между древнеегипетским гороскопом и астрологией западного образца очень мало общего. В египетском гороскопе весь годовой цикл был разделен на незначительные отрезки времени. Каждым из них управляло божество, которое не только предопределяло жизнь человека, но и придавало ему черты своего характера, одаривало тайными познаниями, открывало загадки управления сверхъестественными процессами. Несмотря на внешнее сходство с древнейшими зодиаками, точно рассчитать границы того или иного временного отрезка довольно сложно. Зато по изображениям можно увидеть, как древние представляли себе свои божества.
НИЛ (1-7 января, 19-28 июня, 1-7 сентября, 18-26 ноября)
Эта река и ее бог являлись для египтян источником неиссякаемой энергии.
Представители этого знака - натуры очень страстные и импульсивные . Девиз всей их жизни - лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть. Им подходят любые профессии, где не надо сидеть целый день на рабочем месте, можно перемещаться и легко менять род деятельности.
Сверхъестественная способность людей Нила - это дар целительства. Если попробуете, то сможете снимать руками головную боль и избавлять от сглаза и негативной энергетики. Рядом с вами люди чувствуют себя хорошо и спокойно. Ваше биополе несет в себе огромный положительный заряд.
Характер: жизнерадостный и терпеливый.
Вы легко адаптируетесь к любой среде. Вы очень проницательны, поэтому к вам тянутся люди. Ваши советы - всегда попадают в самое ядрышко. Вы всегда оказываетесь там, где нужна ваша помощь. Но осторожнее! Из-за этого вами часто пользуются. Предательства вы не прощаете, впадаете в ярость и действуете импульсивно. Ваши суждения безапелляционны.
Вас можно назвать страстной особой: во все, что бы вы ни делали, вы бросаетесь с головой.
Вы - глубоко семейный человек. К своим близким относитесь с особой нежностью. Стараетесь их поддержать добрым словом и вдохновить на новые подвиги.
АМОН-РА (8-21 января, 1-11 февраля)
Его представляют как мужчину с головой барана. Иногда голова оставалась человеческой, но украшалась бараньими рогами или солнечным диском. Он был супругом Мут, "богини–матери".
Его подопечные - это мудрые и цельные натуры. Кроме того, одно из их главных качеств - это солнечный оптимизм. В коллективе они, как правило, играют роль лидера. А из профессий выбирают те, которые позволяют им продемонстрировать свои личные таланты. Стремление к славе у них в крови. Похвалите подопечных Амон-Ра - и они свернут горы.
Сверхъестественность заключается в способности видеть будущее. Среди этих людей много предсказателей.
Характер: ваша целостность и безграничная харизма привлекает к вам людей.
Вы умеете убеждать и обладаете ораторским талантом. Но порой вы так популярны среди друзей, коллег и подруг, что на любимого человека у вас просто не остается времени.
Смелость и жизнерадостность - ваши союзники. У вас есть дар - успокаивать людей. Рядом с вами каждый чувствует себя на высоте. Иногда это даже выходит за рамки дозволенного. У вас аура лидера, но не диктатора. Вы - хороший дипломат, так как зачастую действуете хитро, исподтишка.
Как ни странно, в любовных отношениях вам сложно полностью открыть партнеру свою душу.
МУТ (22-31 января, 8-22 сентября)
Эта богиня символизирует строгую мать.
Мут - это вторая по значимости богиня в египетской мифологии после Изиды. Ее имя переводится дословно как "мать". Ее изображали в виде женщины с двойной короной на голове: короной Высокого и Нижнего Египта. Иногда ее представляли в более опасном виде.
Ее подопечные требовательны и к себе, и к другим. Чуждые романтике, они всегда готовы помочь не словом, а делом. Среди подопечных богини Мут очень много испытателей, экспериментаторов и людей, которые несут в наше общество прогресс.
Сверхъестественность ваша заключается в большой физической силе, здоровье и таланте чувствовать любую неприятность за версту. С таким человеком, как вы, в любую разведку пойти не страшно.
Характер: вы очень эмоциональны, и, возможно, именно поэтому вам часто не хватает уверенности в себе. Вас часто бросает из печали в радость.
Чтобы понравиться вам, необходимо запастись недюжинным терпением.
Вы способны жить в отрыве от других людей и возделывать собственный тайный сад. Вы считаете, что так вы оберегаете себя от негативных эмоций.
Любовь занимает большое место в вашей жизни. Несмотря на свои порой преувеличенные страхи, вы способны сдвинуть горы, чтобы победить и достичь душевного равновесия в крепком союзе со своим партнером.
ГЕБ (12-29 февраля, 20-31 августа)
Египтяне считали его символом Земли, прочного союза и единения.
Геб символизирует землю, растения и минералы. Он изображался человеком с красной короной или в парике, разделенном на три части, с изображением… гуся.
Если вы родились под этим знаком, значит, вы очень хороший советчик, добрый и тонко чувствующий человек. Среди подопечных Геба много общественных деятелей, психологов и специалистов в области техники.
Сверхъестественность ваша заключается в том, что под вашими руками все расцветает. Стоит вам бросить в землю семечко, как оно прорастет. Все зеленое на планете делится с людьми Геба силой и энергией.
Характер: вы уверенны, что вы флегматик? Скорее вам не хватает энергии. Точнее, у вас собственная манера распоряжаться временем: никакой спешки, никакой суеты.
Вы чувственны, впечатлительны и очень привлекательны.
Друзья настолько доверяют вам, что даже если вы того не хотите, начинают делиться с вами своими проблемами, в полной уверенности, что ваш совет изменит их жизнь к лучшему.
В любви вы ищете человека чувствительного, доверчивого и энергичного.
ИЗИДА (11–31 марта, 18-29 октября, 19-31 декабря)
Эта богиня символизирует женственность и материнство.
Супруга Осириса, она олицетворяет богиню-мать и защищает новорожденных и мореплавателей. Особую популярность Изида снискала за то, что однажды оживила своего мужа Осириса, убитого ревнивым братом. Ее часто изображают как женщину, у которой между бычьих рогов светится солнечный диск, на коленях у нее сидит сын Гора.
Счастье, если под ее знаком родилась представительница слабого пола. Ведь главная сущность Изиды - любовь. Ее подопечные сеют вокруг себя тепло и нежность. Но при этом точно знают, чего хотят в жизни. Звезды пророчат им успех в экономике и педагогике.
Сверхъестественный дар приносит всем удачу - вот ваш талант. Вы - как счастливый талисман. Все темные силы обходят стороной место, где пребывает подопечный Изиды.
Характер: вы жизнерадостны, открыты, амбициозны. Живете в полную силу, красиво, энергично, без предрассудков и угрызений совести. Вы обожаете новые захватывающие эксперименты.
Вы спокойны, доверчивы, щедры, любите людей и бесконечно им доверяете. Вы влюбчивы, но умеете любить долго, сдабривая семейную жизнь приятными (или не очень) сюрпризами.
Однако вы настолько идеалистичны, что, не найдя однажды достойного партнера, разочаровываетесь в людях и предпочитаете жить "одной, чем с кем попало".
ОСИРИС (1-10 марта, 27-30 ноября, 1-18 декабря)
Древние египтяне изображали этого бога как человека, шляпа которого украшена перьями.
Осирис - один из величайших египетских богов. Женившись на сестре Изиде для того, чтобы править Египтом и привнести туда цивилизацию, он разъярил своего брата Сета, который попытался убить его, но Изида вернула мужа к жизни.
Таким образом, Осирис, символ плодородия и развития, стал господином "того света". Бог мертвых, он говорил с людьми об их жизни и был гарантом выживания людей под землей. Это божество символизирует обновление, так как никогда не умирает.
Его подопечные - великолепные ораторы и организаторы.
Из сверхъестественного боги наделили вас способностью видеть людей насквозь. Порой кажется, что эти люди могут читать мысли других. От них нельзя ничего скрыть.
Характер: ваш любопытный нрав толкает вас на новые необычные неожиданные эксперименты.
Вы верите в жизнь и уверены в себе. Каждое мгновение вы проживаете в полную силу, не боясь потерпеть неудачу. Ведь для вас всегда существует запасная тропинка, возможность все исправить, пуститься в новые, еще более волнующие приключения. Все течет, все изменяется.
Однако и ваш неудержимый оптимизм требует отдыха, поэтому время от времени вы впадаете в легкую депрессию. Неуверенность в себе также может быть вызвана тем, что вы не можете остаться в стороне от чего бы то ни было.
Вы удачно сочетаете в себе силу и хрупкость, страсть и альтруизм.
Иногда вы ищете журавля в небе, когда синица уже сидит в ваших руках.
Дружба для вас часто оказывается сильнее любви.
ТОТ (1-19 апреля, 8-17 ноября)
Он помогал людям овладеть речью, письменностью и арифметикой. Тот считается покровителем ученых и философов.
Бог Знания и Письма, Тот был советчиком Осириса и защитником Гора. Его изображали в виде человека или павиана с головой ибиса, украшенной месяцем.
Его почитали как бога ораторского искусства и счета. Считали писарем богов и мерилом времени. Этим он заслужил расположение магов. Говорят также, что он помогал астрономам, счетоводам и лекарям.
Его подопечные отличаются большим вниманием к деталям и способностью к анализу и логическому мышлению.
Сверхъестественность людей Тота заключается в том, что они могут легко овладеть приемам гипноза. Убедить кого угодно в чем угодно - для них не проблема. Надо лишь посмотреть в глаза человеку. Отличить правду от лжи они могут за пять секунд.
Характер: любопытство вкупе с предприимчивостью толкает вас на поиски всего нового и неизведанного. Оставаясь обаятельной и скромной, вы стойко выдерживаете все препятствия, которые подготовила для вас жизнь. Вы везде стремитесь докопаться до истины. Ваша щедрость может сравниться только с вашей честностью.
Вы всегда и везде чувствуете себя как дома.
Вы любите работать со словом, а также наделены педагогическим талантом. Эти качества и помогут выбрать вам профессию, которой вы будете верны всю жизнь.
Что касается любви, вы способны отдавать своему партнеру все лучшее, мастерски скрывая все свои недостатки.
ГОР (1-7 мая, 20-30 апреля, 12-19 августа)
Его часто изображают в образе человека с птичьей головой.
Бог Неба, Звезд, Любви, защитник фараонов, Гор - один из самых древних и важных египетских богов. Изображают его чаще всего в виде сокола, с солнечным диском над головой или в виде человека с головой сокола. Говорят, его глаза способны видеть ночью.
Те, кто появился на свет под покровительством Гора, созданы для полета. У них великолепная фантазия, богатое воображение, и они прекрасно реализуют себя на ниве творческих профессий. Из них получаются хорошие биологи и зоологи и дрессировщики животных.
Сверхъестественность подопечных Гора проявляется в том, что они умеют понимать язык животных. Кошки и собаки с радостью реагируют на их команды. Лаской и силой они могут укротить любого зверя.
Характер: вас ценят за жизнерадостность, благородство и здоровый прагматизм.
Свои цели вы видите ясно, поэтому с их достижением проблем быть не должно.
У вас душа созидателя, и вы не боитесь трудной работы, даже наоборот, стремитесь к ней. Вы любите риск и не бежите от ответственности. К тому же всегда уверенны в себе.
Любите управлять, все контролировать, окружающие не в восторге от вашего деспотизма. Вы не слишком тактичны. Вам стоит поработать над терпением и дипломатичностью.
Вы вполне способны на любовь с первого взгляда. Но такая любовь мимолетна. Всему свое время. С возрастом вы станете более постоянны в своих чувствах
АНУБИС (8-27 мая, 29-30 июня, 1-13 июля)
В египетской мифологии этот бог занимался бальзамированием умерших. Однако эта церемония под его руководством проходила празднично, как бы сейчас сказали, с шутками-прибаутками.
Анубис, бог мертвых, был распорядителем похоронных церемоний и мумификации. Он ожидал мертвых на входе в темное царство, возглавлял суд над душой и осуществлял их защиту, принося пропитание и могилу.
Его имя означает "шакал", и его изображения на фресках были шакалом или дикой собакой с заостренными ушами и удлиненной мордой.
Анубис наделил своих подопечных чувством черного юмора и умением в сложных ситуациях находить веселые моменты. Эти люди - "совы". Они любят поздно ложиться и поздно вставать. Уединение предпочитают шумным компаниям. И на службе, оставаясь один на один с проблемой, могут принести гораздо больше пользы, чем работая в команде.
Сверхъестественная способность людей Анубиса - это талант вершить правосудие. Благодаря покровительству этого таинственного бога, никто из смертных не может скрыть от людей правды. Он всегда встает на защиту слабых и накажет виновных.
Характер: вы предпочитаете тень свету, одиночество популярности... Многим кажетесь весьма таинственной личностью. Вас ценят за чуткость, искренность и верность.
Вы немного идеалистичны и очень эмоциональны. Именно поэтому вы иногда впадаете в депрессию. Но, возможно, именно она и помогает решать вам некоторые проблемы. Вы прекрасный психолог, ведь мир бессознательного не является для вас тайной.
Вы непреклонны и не меняете однажды принятого решения. Это создает некоторые проблемы в любовных отношениях.
Старые раны не затягиваются, вот почему вам так сложно найти родственную душу. Поэтому партнера вы выбираете очень осторожно, десять раз убедившись в том, что ваши отношения строятся на полном взаимном уважении и согласии.
СЕТ (28-31 мая, 1-18 июня, 28-30 сентября, 1-2 октября)
У древнего народа этот бог считается символом свободы.
Бог тьмы, беспорядка, пустынь, бурь и войны. Часто его изображали в виде человека с головой кабана. Египтяне придавали особое значение культу Сета.
Из ревности он убил своего брата, Осириса, но Изида, жена Осириса, с помощью Тота и Анубиса оживила его.
В наказание за такой поступок Сет был изгнан в пустыню. Другие источники сообщают, что его отправили на небо, где он и теперь предстает перед нами в виде Большой Медведицы.
Рожденные под знаком Сета чрезвычайно амбициозны, изобретательны, уверены в себе и в своей правоте. Такие люди часто выбираются в политики и руководители самого высшего эшелона власти.
Сверхъестественность подопечных Сета проявляется, когда они начинают гадать на картах, на кофейной гуще и даже на облаках. Никто лучше их не умеет читать знаки судьбы и делать правильные выводы. Им можно смело доверить судьбу.
Характер: вы завоеватель и считаете, что препятствия создаются для того, чтобы их преодолевать. Поэтому вы их постоянно и ищете.
Не зацикливаетесь на прошлом, а с надеждой смотрите в будущее. На своих прошлых ошибках вы учиться не умеете, поэтому постоянно что-то начинаете снова, проверяете свои способности, соревнуетесь с кем-то.
Внутреннее спокойствие вы находите в борьбе с внутренними парадоксами.
Часто вам кажется, что вы можете рассчитывать только на себя. Вы терпеть не можете ограничения в профессиональной, социальной и любовной сферах. Своим эгоизмом вы защищаетесь от событий, которые могли бы вас ранить. Предпочитаете убегать и прятаться, чтобы сохранить свою свободу.
В любви вы с трудом можете контролировать свою ревность: подсознательно выбираете тех партнеров, которым будет нравиться ваше импульсивное поведение.
БАСТЕТ (14-28 июля, 23–27 сентября, 3-17 октября)
Бастет - богиня любви и плодородия.
Ее изображали в виде женщины с головой кошки или львицы. Она защищала фараонов и человечество.
Божество в обличии кошки дарит своим подопечным очарование, способность тонко чувствовать, понимать ситуацию. Это идеальные жены и матери. Они легко добьются успеха во всех профессиях, которые считают женскими. Из них получаются великолепные учителя, медсестры, флористы и бухгалтеры. Они великолепно вяжут, шьют и вкусно готовят.
Сверхъестественной можно считать их способность успокаивать и снимать стресс. У них удивительное "уютное" биополе, которое согревает всех вокруг.
Характер: вы привыкли обороняться. Бдительность - ваша сильная сторона, но чрезмерная осторожность мешает правильно оценить ситуацию.
Вам нужно преодолеть застенчивость и открыться миру, тогда жизнь покажется намного интереснее и светлее.
Ваш шарм и природное обаяние, а также дипломатия, грация и щедрость привлекают к вам людей.
Проницательность, хорошо развитая интуиция и чувство такта заставляют ваших друзей обращаться к вам за советом. И они не ошибаются, ведь вы всегда найдете нужные слова для каждого.
В любви вы ищете партнера, способного оценить вашу чувственность и эмоциональность.
Своих близких вы окружаете особым вниманием, заботой и безграничной любовью.
СЕКМЕТ (29-31 июля, 1-11 августа, 30 октября-7 ноября)
Это божество с львиной головой. Его суд беспристрастен. Главная цель его жизни - справедливость.
Секмет значит "мощь, сила". Секмет была богиней ссоры и войны. Она наводила сухость или паводок, в общем, была источником людских бед.
Эта вредоносная девушка распространяла эпидемии, но в ее власти было также и избавлять от болезней. Она покровительствовала врачам и магам.
Ее представляли в виде львицы или женщины, одетой в длинную тунику, с головой львицы.
Если вы родились под знаком этого божества, то скорей всего пользуетесь большим авторитетом среди простых смертных, требовательны по отношению к себе и другим. Вы будете одинаково талантливы во всех профессиях, где приходится часто общаться с людьми и принимать важные решения.
Сверхъестественным кажется ваше везение. Вы умеете появляться в нужное время и в нужном месте. И за какое дело вы бы не брались, вам всегда будет сопутствовать удача.
Характер: вы личность страстная, непреклонная, гордая.
У вас всегда много друзей, хотя вы и не слишком снисходительны к окружающим.
Вы хорошо себя контролируете, а потому редко совершаете ошибки.
Однако за вашей гордой внешностью скрывается честная, чувствительная, осторожная натура, ждущая признания.
Будучи перфекционистом до кончиков ногтей, вы всегда остаетесь неудовлетворенной. Больше гибкости, фантазии и меньше самокритики поможет вам легче принимать эту жизнь.
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