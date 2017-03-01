Куреневская трагедия: мистика или случайность?

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:50 by

Раннее утро 13 марта 1961-го было обычным рабочим днем для киевлян. Горожане, как всегда привычно, вставали, готовились к завтраку, чтобы поспеть на работу. Во исполнение Постановления Совета Министров СССР «Об улучшении жилищных условий советских людей» весь Киев, впрочем, как и многие советские города, превратился в огромную стройку. Вчерашние пустыри стали строительными площадками, а на местах бывших «белых пятен» на картах города, как грибы после дождя, вырастали однотипные пятиэтажные «хрущевки». Не был исключением и киевский район Сырец, также ставший массовой стройкой. На полную мощь работали Петровские кирпичные заводы, поставляемые столь нужный материал для нового района. А сточные воды, т.н. пульпу – отработку производства, отправляли в удобное и ближайшее место, которым и был... Бабий Яр.Сложно сказать, знали ли тогда строители и руководители о нумерологии, поскольку вне их поля зрения остались страшные цифровые наборы:1941 год – дата начала массовых расстрелов советских мирных граждан и военнопленных;1951 год – начало массового использования урочищ Бабьего Яра, как накопителя пульпы;1961 год…Одна из немногих сохранившихся фотографий наполненного «до краев» пульпой всего объема Бабьего Яра. До трагедии оставались считанные дни. (Фотография, по свидетельству специалистов, сделана в конце февраля 1961-го):13-го марта тогда, в отличие от воскресного дня 2011-го, был четвергом. В 6 часов 45 минут утра прорвало защитную дамбу. И вода, сначала неохотно, а затем все стремительнее, начала пробивать себе свой смертоносный путь. А спустя время, в 9 часов 15 минут (время зафиксировано точно) 14-метровая волна пульпы со скоростью около метра в секунду хлынула на Куреневку, снося все на своем пути здания, людей, трупы и остатки гробов с близлежащих кладбищ…В отличие от прошедших времен, о трагедии Куреневки сегодня заговорили во весь голос. Появились всевозможные версии, расследования, объяснения причин с использованием мистических и антинаучных средств. Но на мой взгляд, наиболее полно исследовали эту проблемы киевские историки, журналисты и тайноведы Александр Анисимов, Лидия Ливинская, Юлия Старохамская, материалы которых я и использовал при подготовке статьи. Хотя есть еще дюжина авторов статей по раскрытию данной темы, но суть практически повторяется с учетом исследований названных первоисточников.Как вспоминают очевидцы, селевой поток не перехлестнул через дамбу, а пробил ее у самого основания и снес. Грязная, насыщенная глиной вода, а затем и 700 тысяч кубометров мокрого, твердеющего на глазах грунта сползли по оврагу вниз и устремились к Куреневке. Несмотря на относительно небольшую ширину потока прорвавшейся глиняной лавины – всего около 20 метров (по заключениям Анисимова), ущерб был катастрофичен.Нынешняя улица Телиги превратилась в бурлящую реку. Трамвайное депо имени Красина – в озеро грязи. Стадион «Спартак» был настолько затоплен пульпой, что его высокая ограда едва виднелась. Утреннюю пробку, которая образовалась на Фрунзе, накрыло смесью глины, песка и воды. Перевернутые автобусы, уничтоженное трамвайное депо, снесенные дома, а главное - 25 гектаров Куреневки было покрыто трехметровым слоем затвердевшей пульпы. К 10 часам наплыв грязи остановился, как и остановилась жизнь для сотен погибших киевлян.Из самого первого отчета с места затопления: «...в 8 часов 30 минут утра в результате прорыва ограждающей дамбы, сооруженной для производства замыва Бабьего Яра, водой и разжиженным грунтом была затоплена часть территории, прилегающей к улице им. Фрунзе в районе трамвайного парка. К 10 часам утра поступление воды прекратилось. Вследствие затопления разрушено 68 жилых и 13 административно-производственных зданий. Приведены в негодность 298 жилых квартир, в том числе 163 в частных домовладениях, в которых проживало 353 семьи с общим количеством 1228 человек… Количество жертв точно не определено, но не более 150 человек…». Вот таким, сухим языком оперативной сводки и ужасающих цифр представлены масштабы той трагедии.Вслед за смертельным потоком на Киев опустилась завеса секретности. На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска. Усталые солдаты работали днем и ночью. Сначала копали вручную, лопатами, вскоре пригнали технику. Ковши экскаваторов и ножи бульдозеров рвали на куски тела погибших. Иногда, по свидетельству очевидцев, раздавались предсмертные крики заживо погребенных, но еще живых людей. Солдаты, которых не меняли двое суток, опять же, по соображениям секретности, доставали человеческие останки, разорванные селевым потоком. Это было ужасно, особенно, когда откопали детишек из садика с воспитательницей... Несмотря на секретность, тысячи киевлян приходили на территорию Павловской психиатрической лечебницы, где в клубном помещении складывали рядами погибших. Несколько дней перед ним стояла воющая толпа людей. Кто-то искал своих родственников, кто-то любимых.Извлеченные тела больше месяца хоронили на разных кладбищах города и области, чтобы преуменьшить масштабы случившегося. Но многие пропавшие так и не были найдены – очевидно, их погребли как неопознанных или же, просто не нашли в кубометрах грязи. Официально погибшими сочли 145 человек, сославшись на первую оперативную сводку, а количество жертв все оставшиеся годы не уточняли. Но, как полагает большинство историков, на самом деле их было около полутора тысяч…Сразу же, как и подобает в таких случаях, была создана Государственная комиссия. В стенограммах ее заседаний встречаются такие откровения: «Не надо было строить легкомысленных дамбочек, а надо было строить капитальную плотину, которая десятилетиями должна была там находиться. Никакие другие сооружения не могли гарантировать безопасность города». В чудом уцелевшем заключении экспертной комиссии от 20 марта 1961 года причиной аварии названы ошибки в проекте гидроотвалов и дамбы. Был и суд, материалы которого давно уничтожены. В тюрьму отправилось шестеро «стрелочников» из состава работников гидроотвала. Но никто из городских чиновников на скамью подсудимых не сел. Выжившим же в том аду выплатили аж по 75 рублей компенсации за пропавшее имущество. А выводы комиссии были засекречены до 1996 года.До сих пор одним из главных виновников трагедии ряд исследователей считает председателя Киевского городского Исполнительного Комитета Давыдова Алексея Иосиповича. Сложно давать оценки человеку, чья жизнь была связана с Киевом, где он работал и до войны, и во время, будучи комиссаром правого сектора обороны Киева, и после. Но, по мнению его соратников, Алексей Иосипович действительно не знал о возможности прорыва дамбы, как и о том, что была нарушена технология ее строительства. Да и к маю 1961-го по всем расчетам Бабий Яр должен был быть заполнен и завершена эксплуатация одноименного гидросооружения. Но ту трагедию председатель Киевского исполкома перенес очень тяжело и по некоторым данным, 20 октября 1963 года Давыдов застрелился в своем кабинете. А у его могилы на Байковом кладбище еще долгие годы стояла охрана, поскольку были серьезные опасения осквернения его могилы.А у коренных киевлян до сих пор бытует своя версия о причинах трагедии - Бабий Яр отомстил. Может, в этом и есть правда. Ведь Петровские кирпичные заводы больше десяти лет гнали по трубам отходы своего производства в отроги Бабьего Яра. Они покрывали многометровым слоем пульпы останки расстрелянных. А число их было таким, что человеческий жир разлагающихся тел пропитал почву и создал своеобразную препону для воды, которая не могла уйти глубоко в почву. Ни в одном документе эта версия подтверждения не нашла.Еще за 16 лет до прорыва дамбы именно 13 марта 1945 года - Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК компартии Украины, подписал распоряжение о создании мемориала расстрелянным в Бабьем Яру, которое сталинским окружением было признано «ошибочным». В середине марта 1951-го началось заполнение Бабьего Яра. И спустя еще десять лет Бабий Яр сам напомнил об этом...Но тогда, в марте 1961-го о трагедии даже не вспоминали, а через месяц в космос полетел Юрий Гагарин, и жизнь стала сплошным ликованием. До Бабьего Яра ли…

Ключевые слова: Бабий Яр останки трагедия мистика совпадения смерти

Другие, подобные истории: