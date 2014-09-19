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Истории из жизни

Киевский гомункул

Киевский гомункул

До войны мой дед жил в Киеве. Его родители занимались научной работой. Они пропали без вести в середине 30-х. Сыну была оставлена богатая библиотека, в которую входили труды Аристотеля, Парацельса, Николаса Фламеля и Джорджа Рипли. Ознакомившись с работами классиков, а также записями своих родителей, мой дед взялся за создание философского камня.

К сожалению, фотографий дома на ул. Чкалова и маленького флигеля рядом не сохранилось. Однако именно там был проведен ряд сложнейших опытов. Утверждали, что поиски молодого алхимика принесли желаемый результат – он преобразовывал металлы в золото по личному указанию председателя Совета народных комиссаров УССР.

Среди достижений моего деда, которые не были засекречены, значилось создание гомункула – человека, полученного искусственным путем. Весь процесс занял 30 дней. На этапе, когда нужно было выдерживать сосуд в конском навозе, помощь предложил начальник киевского гарнизона – необходимый материал доставлялся из армейских конюшен. Последние сутки температура емкости поддерживалась с помощью примуса.

Зародившийся в искусственно созданных условиях человечек покинул стеклянную колбу и поселился в коридоре коммунальной квартиры. Старухи первое время звали его домовым, крестились и чертыхались. Дворник даже в милицию заявление написал о странном постояльце. Но, знавшие об экспериментах чиновники, приказом из высоких кабинетов наложили строжайший запрет на любое вмешательство в деятельность алхимика.

В начале 1941 г. в своей лаборатории юный ученый замечал множество недобрых знаков: ртуть обращалась в кровь, комета пересекла диск Марса – все указывало на катастрофу всемирного масштаба... В последних числах июня мой дед отправился на фронт добровольцем. Гомункул тоже ходил на призывной пункт, но, по причине происхождения, был признан к воинской службе негодным.

Дом, где обитало творение человеческого разума, был уничтожен в ходе бомбардировок Киева немецкой авиацией. Гомункул чудом спасся. Его часто видели в районе вокзала. Там он распугивал голубей скрежетом зубов. Когда фашисты заняли Киев и узнали об искусственном человеке, то решили изловить его и представить в Берлине. Удалось ли продукту алхимических преобразований материи пережить оккупацию – неизвестно.

В 1945 г. мой дед познакомился со своей будущей женой. Отец девушки преподавал основы атеизма на Высших партийных курсах. Он не мог дать благословения на брак единственной дочери с алхимиком. Ради любви моему деду пришлось отказаться от дальнейших экспериментов и забыть о поисках следов гомункула.

История эта написана со скупых рассказов моих родителей.

Автор: Казимир Твардовский.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 841Комментарии: 13
0

Ключевые слова: Дед Киев научная работа алхимик скупые рассказы родителей

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Сегодня, 09:48
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 206

Булгакова нам корявенько пересказали. Ничего не ставлю
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:53
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1035|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 777
больше всего в этой истории повеселили как гомункул на призывной пошёл, : "хочу, мол, Родину от супостата защищать", а ему, бедняжке, а ответ: "Нет, Товарищ! Происхождение ваше слишком уж подозрительное"
В таком случае надо было ему в Партизаны уходить, а не голубей шугать...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: BooZ
Сегодня, 11:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 89
Я прям даже не знаю как бы комментарий написать по-лояльнее. Сказка для детей, не верю ни на грамм, что таким образом живое существо получить можно, что уж там говорить про человекоподобное, прямоходящее и здравомыслящее. Порылась в интернете, это модно, оказываецца ?. Фигачат гомункулов в курином яйце, и что-то живое демонстрируют в юпубе. Максимум что там живого может быть-изуродованный эмбрион, из за нарушения целостности скорлупы. Это я о том, что в экспериментах было яичко оплодотворённое петушком собстно. А это уже просто мерзко и бесчеловечно. В общем, ничего я за историю не ставлю, не тот раздел
Зарегистрирован: 25.07.2013
#4 написал: AlphaOme
Сегодня, 12:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Пародия.Но смешная.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 288
Боже ты мой! Что же это такое? Материал для жёлтой газетёнки
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#6 написал: Fantom2015
Сегодня, 13:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 305
Если честно, то слабо верится, что ученый, которым заинтересовалось государство, продолжал проводить свои исследования в коммуналке... Как минимум куда-нибудь вывезли и заперли в секретных лабораториях
Зарегистрирован: 27.10.2015
#7 написал: Татушка
Сегодня, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Ужас то какой! Пыталась представить , пока читала, как выглядит человек из пробирки гомункул, но чем дальше читала, тем чаще менялись образы! Так до конца и не поняла! И вообще очень похоже на сказку)))
Зарегистрирован: 16.07.2017
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 15:26
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (490|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 288
Даже имя бедному не дали, все гомункул да гомункул, ещё и в парадной поселили))
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#9 написал: Karl Georglin
Сегодня, 15:43
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 241
Какой же бред(((
Это как "в.в. пукин", только не сам изрыгает бредятину но выискивает отборнейший чужой бред и сваливает в ИЖ. До невозможности засвинячили раздел. Можно смело называть "дурдомпукинсложенвсовкебредстрашилки", или просто "ПЧПЧ"(подвязывай челюсть перед чтением )
Зарегистрирован: 25.10.2016
#10 написал: Ежунька
Сегодня, 15:59
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 20
Ага, субъект был настолько засекречен, что с началом войны власть на него махнула рукой и неприкаянный гомункул шарился по округе, попадаясь всем местным жителям на глаза smile
Зарегистрирован: 23.10.2016
#11 написал: Ната Ли
Сегодня, 16:41
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Комментариев: 14
Свежо предание, а верится с трудом.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#12 написал: Talisha
Сегодня, 17:30
0
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Репутация: (949|0)
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Комментариев: 2 142
Сказки венского леса...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#13 написал: qqq666
Сегодня, 17:31
0
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Репутация: (67|-1)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 681
да уж смешно конечно smile
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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