Киевский гомункул

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 841 Комментарии: 13 0 Сегодня, 08:23 by

До войны мой дед жил в Киеве. Его родители занимались научной работой. Они пропали без вести в середине 30-х. Сыну была оставлена богатая библиотека, в которую входили труды Аристотеля, Парацельса, Николаса Фламеля и Джорджа Рипли. Ознакомившись с работами классиков, а также записями своих родителей, мой дед взялся за создание философского камня.К сожалению, фотографий дома на ул. Чкалова и маленького флигеля рядом не сохранилось. Однако именно там был проведен ряд сложнейших опытов. Утверждали, что поиски молодого алхимика принесли желаемый результат – он преобразовывал металлы в золото по личному указанию председателя Совета народных комиссаров УССР.Среди достижений моего деда, которые не были засекречены, значилось создание гомункула – человека, полученного искусственным путем. Весь процесс занял 30 дней. На этапе, когда нужно было выдерживать сосуд в конском навозе, помощь предложил начальник киевского гарнизона – необходимый материал доставлялся из армейских конюшен. Последние сутки температура емкости поддерживалась с помощью примуса.Зародившийся в искусственно созданных условиях человечек покинул стеклянную колбу и поселился в коридоре коммунальной квартиры. Старухи первое время звали его домовым, крестились и чертыхались. Дворник даже в милицию заявление написал о странном постояльце. Но, знавшие об экспериментах чиновники, приказом из высоких кабинетов наложили строжайший запрет на любое вмешательство в деятельность алхимика.В начале 1941 г. в своей лаборатории юный ученый замечал множество недобрых знаков: ртуть обращалась в кровь, комета пересекла диск Марса – все указывало на катастрофу всемирного масштаба... В последних числах июня мой дед отправился на фронт добровольцем. Гомункул тоже ходил на призывной пункт, но, по причине происхождения, был признан к воинской службе негодным.Дом, где обитало творение человеческого разума, был уничтожен в ходе бомбардировок Киева немецкой авиацией. Гомункул чудом спасся. Его часто видели в районе вокзала. Там он распугивал голубей скрежетом зубов. Когда фашисты заняли Киев и узнали об искусственном человеке, то решили изловить его и представить в Берлине. Удалось ли продукту алхимических преобразований материи пережить оккупацию – неизвестно.В 1945 г. мой дед познакомился со своей будущей женой. Отец девушки преподавал основы атеизма на Высших партийных курсах. Он не мог дать благословения на брак единственной дочери с алхимиком. Ради любви моему деду пришлось отказаться от дальнейших экспериментов и забыть о поисках следов гомункула.История эта написана со скупых рассказов моих родителей.Автор: Казимир Твардовский.

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