Храм Падманабхасвами — тайна запечатанной двери

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:44 by

Исследователи по всему миру гадают, что именно скрывается за таинственной железной дверью с изображением защищающих её двух кобр в индуистском храме Падманабхасвами в Индии. Эта дверь не имеет замков, болтов, защелок или каких-либо других фиксаторов. Считается, что она герметично закрыта посредством звуковых волн.История храма Вишну, хранящего внутри себя несметные богатства, уже давно окутана тайной и не дает покоя здешним правителям. В 2011 году созданная государством комиссия смогла вскрыть шесть секретных хранилищ внутри святыни и обнаружила в них бесценный клад стоимостью 22 миллиарда долларов. Вот только седьмую дверь открыть так и не смогли.Верховный суд Индии пытается сейчас решить судьбу огромного богатства, хранящегося в подвалах вишнуистского храма в городе Тируванантапурам. Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет 22 миллиарда долларов. С одной стороны, на них претендуют потомки раджей, веками копивших золото и драгоценные камни. С другой — верующие индуисты и профсоюз служителей храма. Между тем цена вопроса может подскочить значительно выше, поскольку еще не все храмовые хранилища вскрыты, а совокупная стоимость находящихся там сокровищ, вероятно, равняется триллиону долларов.«Когда отодвинули гранитную плиту, за ней царил почти абсолютный мрак — его разбавлял лишь тусклый луч света из дверного проема. Я заглянул в черноту кладовой, и мне открылось потрясающее зрелище: словно звезды мерцали в небе безлунной ночью. Бриллианты и другие драгоценные камни вспыхивали, отражая слабый свет, проникавший из открытой двери. Большая часть сокровищ была сложена в деревянных сундуках, но со временем дерево обратилось в труху. Драгоценные камни и золото просто лежали кучами на покрытом пылью полу. Ничего подобного я никогда не видел».Так описал сокровища храма Падманабхасвами один из членов спецкомиссии, назначенной Верховным судом Индии для осмотра сокровищницы — каллары, в которой раджи Траванкора, древнего княжества на территории нынешнего штата Керала, веками складировали свои богатства. В присутствии потомка раджей одно из хранилищ вскрыли, чтобы убедиться: древние легенды о бесчисленных богатствах княжеской семьи не лгут.Сейчас Падманабхасвами находится под круглосуточной охраной 200 полицейских. Все подходы к храму просматриваются камерами наружного наблюдения, на входе установлены рамки металлоискателя, а на ключевых позициях размещены пулеметчики. Эти меры не выглядят избыточными: хотя члены комиссии обязались хранить полный перечень найденных сокровищ в секрете, речь, по самым скромным подсчетам, идет о ценностях, слегка превышающих бюджет Хорватии. Среди наиболее примечательных экспонатов из чистого золота — полноразмерный трон, усыпанный сотнями бриллиантов и другими драгоценными камнями, 800 килограммов монет, цепь длиной в пять с половиной метров и золотой сноп весом более полутонны.Автор: Артур.

Ключевые слова: Храм Индия сокровища

Другие, подобные истории: